Грибы могут общаться между собой: их речь отчасти похожа на человеческую

Анализ электрических сигналов, которые грибы посылают друг другу, выявил закономерности, которые имеют структурное сходство с человеческой речью.

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Ученый Эндрю Адамацки Университета Западной Англии в Бристоле проанализировал модели электрических импульсов, которые создают четыре разных вида грибов, которые растут как на земле, так и на деревьях. Он выяснил, что у этих сигналов есть некоторое сходство с человеческим общением, сообщает The Guardian.

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Прошлые исследования показали, что грибы могут передавать электрические сигналы через длинные нитевидные образования, которые называются гифами. Это процесс похож на то, как передают информацию между собой нервные клетки человека. Ученые доказали, что эти электрические импульсы грибы используют для обмена информацией между себе подобными или своими отдельными частями, если это касается колонии грибов.

Но Эндрю Адамацки решил выяснить имеют ли эти сигналы что-то похожее с человеческой речью. Исследование показало, что у грибов существуют всплески активной передачи импульсов, которые группируются в цепочки, напоминающие словарь из примерно 50 "слов". И то, как распределяются эти "слова", составляющие "предложения", похоже на человеческую речь.

[ + – ] Грибы могут передавать электрические сигналы через длинные нитевидные образования, которые называются гифами Фото: wikipedia

По словам Адамацки, возможно, причиной всплесков электрической активности у грибов является обмен информацией об угрозах, а также эти сигналы являются проверкой целостности всех частей грибов. Это похоже на то, как волки воют, чтобы сохранить целостность стаи.

"Но есть и еще один вариант – эти грибы вообще ничего не говорят. А увеличение электрических импульсов происходит во время размножения. Но это точно не случайные события", — говорит Адамацки.

Некоторые ученые считают, что пока рано говорить о том, что грибы общаются между собой, как и люди. Необходимы дополнительные доказательства. Ведь подобные всплески сигналов были обнаружены ранее у грибов во время их роста в поисках пищи.

"Это интересная интерпретация сигналов у грибов. Но мне кажется рано утверждать, то это действительно похоже на язык общения. Нужно намного больше исследований прежде чем, возможно мы увидим вкладку "язык грибов" в Google Translate", — говорит Дэн Беббер из Университета Эксетера.

Напоминаем, что в Австралии найдено "убежище" редкого и вымирающего вида грибов, который поход на "пальцы зомби".