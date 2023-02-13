С лицом, как у рыбки. Ученые назвали шесть гримас, которые мы используем общаясь с собаками

Исследователи обнаружили, что взрослые одинаково гримасничают в играх и общении с детьми и домашними питомцами.

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Замечали ли вы, что меняетесь в лице во время общения с ребенком? А с домашним питомцев? В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как меняется наше лицо во время общения и игр с детьми и домашними собаками — оказалось, что мы используем одни и те же гримасы для общения и с теми, и с другими, пишет Daily Mail.

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В новом исследовании ученые и Университета Этвеша Лоранда в Будапеште (Венгрия) сосредоточились на изучении выражений лиц людей, во время общения с детьми и домашними питомцами. Отметим, ранее ученые уже доказали, что во время общения с домашними питомцами и детьми люди переходят на более высокий тон.

[ + – ] Имитация рта-сюрприза: рот открыт, но брови не меняются Фото: Glenn Gratton

В общей сложности в исследовании приняли участие 42 человека. Детям в исследовании было от 3 до 17 месяцев, а собаки были не старше 12 лет. В исследовании приняли участие такие породы, как колли, таксы, пудели и дворняги.

В ходе исследования ученые сосредоточились на том, как меняются лица взрослых во время взаимодействия с детьми и собаками. В общей сложности им удалось выделить шесть разнообразных выражений лица, которые мы используем чаще всего — от лица, как у рыбки, до "притворного удивления" или "особого счастья". А именно:

притворное счастливое удивление: широкая улыбка, поднятые брови и щеки;

лицо рыбы: сжатые губы и слегка приоткрытый рот;

особенно счастливое: широкая улыбка с приподнятыми щеками и слегка приоткрытым ртом;

поддельная удивленная бровь: приподнятая бровь, выражение легкого подозрения;

ложный сюрприз: приподнятые брови, широко открытые глаза и рот;

имитация "рта-сюрприза": рот открыт, но брови не меняются.

Исследователи отмечают, что чаще всего взрослые используют "особенно счастливое лицо", которое предполагает напряженную улыбку, приоткрытый рот и выразительные глаза. Еще одной наиболее распространенной гримасой является "притворное удивление", при котором рот открыт, а брови приподняты. Также люди часто используют "лицо рыбы", которое предполагает надутые губы с открытым ртом. Порой некоторые из этих выражений лица могут объединяться, создавая новые гримасы, например, "притворное удивление и особое счастье".

[ + – ] Поддельная удивленная бровь: приподнятая бровь, выражение легкого подозрения Фото: Glenn Gratton

Исследователи отмечают, что их результаты свидетельствую о том, что общение, ориентированное на младенцев и собак, похоже, характеризуется сходными специфическими выражениями лица взрослых людей. Любопытно, что все шесть выражений лица совершенно типичны для общения с питомцами и детьми, однако отсутствуют во время общения между взрослыми.

[ + – ] Ложный сюрприз: приподнятые брови, широко открытые глаза и рот Фото: Glenn Gratton

По словам исследователя с факультета психологии Йоркского университета, доктора Кэти Слокомб, в более ранних исследованиях ученые уже установили, что для детей важен специальный речевой регистр, известный также как направленная на младенца речь, который впоследствии помогает овладеть ребенку языком и улучшает его связь со взрослым. Любопытно, что эта форма речи также имеет нечто схожее с тем, что мы называем "собачьей речью", то есть, тембр и интонация с которой мы общаемся с домашними питомцами.

[ + – ] Притворное счастливое удивление: широкая улыбка, поднятые брови и щеки Фото: Glenn Gratton

[ + – ] Особенно счастливое: широкая улыбка с приподнятыми щеками и слегка приоткрытым ртом Фото: Glenn Gratton

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