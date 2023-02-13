Із обличчям, як у рибки. Вчені назвали шість гримас, які ми використовуємо, спілкуючись із собаками

Дослідники виявили, що дорослі однаково гримасують в іграх і спілкуванні з дітьми й домашніми вихованцями.

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Чи ви помічали, що змінюєтеся вираз обличчя під час спілкування з дитиною? А з домашнім вихованцем? У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як змінюється наше обличчя під час спілкування й ігор із дітьми і домашніми собаками — виявилося, що ми використовуємо одні й ті самі гримаси для спілкування і з тими, і з іншими, пише Daily Mail.

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У новому дослідженні вчені Університету Етвеша Лоранда в Будапешті (Угорщина) зосередилися на вивченні виразів облич людей під час спілкування з дітьми й домашніми вихованцями. Зазначимо, раніше вчені вже довели, що під час спілкування з домашніми вихованцями й дітьми люди переходять на вищий тон.

[ + – ] Імітація рота-сюрприза: рот відкритий, але брови не змінюються Фото: Glenn Gratton

Загалом у дослідженні взяли участь 42 особи. Дітям у дослідженні було від 3 до 17 місяців, а собаки були не старші за 12 років. У дослідженні взяли участь такі породи яке коллі, такси, пуделі й дворняги.

У ході дослідження вчені зосередилися на тому, як змінюються обличчя дорослих під час взаємодії з дітьми та собаками. Загалом їм вдалося виділити шість різноманітних виразів обличчя, які ми використовуємо найчастіше, — від обличчя, як у рибки, до "удаваного здивування" або "особливого щастя". А саме:

удаваний щасливий подив: широка посмішка, підняті брови та щоки;

обличчя риби: стислі губи та злегка відкритий рот;

особливо щасливе: широка посмішка з піднятими щоками та злегка відкритим ротом;

підроблена здивована брова: піднята брова, вираз легкої підозри;

хибний сюрприз: підняті брови, широко відкриті очі та рот;

імітація "рота-сюрприза": рот відкритий, але брови не змінюються.

Дослідники відзначають, що найчастіше дорослі використовують "особливо щасливе обличчя", яке передбачає напружену посмішку, відкритий рот і виразні очі. Ще однією найпоширенішою гримасою є "удаване здивування", під час якого рот відкритий, а брови підняті. Також люди часто використовують "обличчя риби", яке передбачає надуті губи з відкритим ротом. Іноді деякі з цих виразів обличчя можуть об'єднуватися, створюючи нові гримаси, наприклад, "удаваний подив і особливе щастя".

[ + – ] Підроблена здивована брова: піднята брова, вираз легкої підозри Фото: Glenn Gratton

Дослідники зазначають, що їхні результати свідчать про те, що спілкування, орієнтоване на немовлят і собак, схоже, характеризується подібними специфічними виразами обличчя дорослих людей. Цікаво, що всі шість виразів обличчя цілком типові для спілкування з вихованцями й дітьми, проте відсутні під час спілкування між дорослими.

[ + – ] Хибний сюрприз: підняті брови, широко розплющені очі та рот Фото: Glenn Gratton

За словами дослідниці з факультету психології Йоркського університету, докторки Кеті Слокомб, у більш ранніх дослідженнях учені вже встановили, що для дітей важливий спеціальний мовний регістр, відомий також як спрямована на немовля мова, яка згодом допомагає оволодіти дитині мовою та покращує її зв'язок із дорослим. Цікаво, що ця форма мови також має щось схоже на те, що ми називаємо "собачою мовою", тобто, тембр та інтонація, з якими ми спілкуємося з домашніми вихованцями.

[ + – ] Удаване щасливе подив: широка посмішка, підняті брови та щоки Фото: Glenn Gratton

[ + – ] Особливо щасливе: широка посмішка з піднятими щоками та трохи відкритим ротом Фото: Glenn Gratton

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи немовлята плачуть в утробі матері.