Сотни "стопок" мочи и взятие в заложники: 13 животных с очень странными ритуалами ухаживания

Ко Дню всех влюбленных исследователи собрали подборку самых экстравагантных и диковинных ритуалов ухаживания в животном мире.

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Может показаться, что спланировать идеальный День святого Валентина сложно в мире людей — забронировать столик, купить букеты и подарки действительно может оказаться весьма утомительным. Однако вы почувствуете себя немного лучше, когда узнаете, как порой приходится потрудиться в мире животных, пишет Live Science.

Отметим, что многие способы ухаживания животных могут показаться нам весьма странными и диковинными, но какими экстравагантными и рискованными они ни были, они точно работают на целевую аудиторию. Приготовьтесь немного посмеяться от этой подборки.

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[ + – ] Спаривание в дикой природе отнимает много времени у гигантских панд Фото: Shutterstock

Гигантские панды

Известно, что гигантские панды крайне сложно спариваются в неволе, порой смотрителям питомников приходиться изрядно потрудиться, чтобы процесс, так сказать, пошел. Однако что же происходит в дикой природе?

Кадры документального фильма "Панды: рожденные быть дикими (opens in new tab)" были показаны в 2020 году и впервые запечатлели процесс ухаживания этих животных. Тогда исследователи стали свидетелем, как пожилой и более молодой самец сражались за сердце самки, которая сидела высоко над землей на дереве.

Сначала у самцов было напряженное противостояние, в котором младший самец явно проиграл. Но самка не была готова к спариванию, а потому спустилась с дерева, сразилась со старшим самцом и сбежала. Несколько недель двое самцов продолжали преследовать самку, рыча друг на друга, пока в один момент поклонник не покинул этот "марафон". Когда самка была готова, она спарилась с более молодым самцом, который не сдался.

Исследователи полагают, что это продолжительное мужское соперничество, включающее взятие самок в заложники, по видимому, вызывает у них овуляцию. Ученые также предполагают, что это может быть одной из причин, почему пандам так сложно спариваться в неволе — отсутствует конкуренция самцов.

[ + – ] Самец жирафа начинает кривить губы, когда самка начинает мочиться Фото: Lynette Hart/UC Davis

Жирафы

Вот кому действительно не повезло с поиском партнерш, так это самцам жирафов. Только представьте, что в поисках той единственной для спаривания им порой приходится перепробовать около 150 порций мочи разных самок, пока не найдут ту самую, что готова к спариванию.

Все дело в том, что единственный способ, которым самцы могут определить степень фертильности — это попробовать и мочу, чтобы понять, присутствуют ли в ней определенные феромоны.

Из-за своего большого роста, они не могут учуять запах мочи самок на земле, а потому вынуждены раз за разом подставлять рот, чтобы выполнить "реакцию флемана" и отыскать ту единственную.

[ + – ] Улитка, которая была поражена любовным дротиком в голову так сильно, что дротик вышел с другой стороны ее головы Фото: Journal of Molluscan Studies

Улитки

Наземные улитки являются гермафродитами, а потому любая улитка в паре способна оплодотворить другую — обе они оснащены "любовными дротиками", которые расположены рядом с глазными стебельками.

Улитки используют эти придатки, чтобы пронзить партнера, чтобы обеспечить вливание специальной слизи, которая оплодотворит улитку.

Любопытное исследование 2006 году показало, что некоторые виды улиток использую один придаток для оплодотворения, другие способны использовать два, а третьи используют один, но этот процесс может занимать почти час.

[ + – ] Реконструкция теропод, участвовавших в демонстрационной деятельности церемонии царапанья Фото: Xing Lida/Yujiang Han

Динозавры

Нам мало, что известно о привычках динозавров, однако исследование 2016 года предполагает, что древние существа практиковали некий ритуальный танец, очень похожий на тот, что исполняют современные птицы.

Об этом свидетельствуют царапины на камнях, которые палеонтологи обнаружили на четырех стоянках с останками меловых динозавров в скалах Колорадо. Эти царапины еще называют "скребками гнезда", которые некоторые самцы птиц создают в качестве проявления ухаживаний.

[ + – ] Самка черной вдовы затмевает своего коллегу-мужчину Фото: Sean McCann

Черная вдова

Известно, что самки черной вдовы приблизительно вдвое больше самцов, поэтому более мелкие женихи вынуждены принимать меры предосторожности во время приближения к паутине самки, чтобы их не приняли за добычу и не съели еще до спаривания.

Самцы остаются в безопасности, объявляя о своем присутствии самке энергичным встряхиванием крупа. Когда самец впервые ступает на паутину самки, он вибрирует животом, посылая сигналы по шелковым нитям. Он продвигается вперед, делая паузы и постоянно вибрируя.

Исследователи также обнаружили, что вибрации, издаваемые самцами, имеют более низкую амплитуду, что отличает их от движения добычи, которые являются более динамичными и ударными.

[ + – ] Два морских слизня пойманы с поличным Фото: Johanna Werminghausen

Морские слизни

Морские слизни также являются гермафродитами и обладают как женскими, так и мужскими органами. Когда пары собираются вместе для спаривания, они вонзают друг в друга ножи между глазами, используя игольчатый придаток, называемый "стилетом полового члена", с помощью которого они доставляют в партнера коктейль из жидкости простаты.

Исследователи до сих пор не уверены, почему слизни наносят удар именно в эту область тела, но предполагают, что эта гормональная инъекция увеличивает вероятность успешного оплодотворения.

[ + – ] Эти "таинственные круги" имеют ширину около 2 метров и сделаны рыбкой в 13 см Фото: Kawase

Рыба фугу

Впервые симметричные узоры на дне океана были замечены дайверами еще в 1995 году, а в 2013 году ученые наконец-то поняли, как они появляются. Оказалось, что это проделки самцов иглобрюхов. Оказывается именно они оставляют эти "таинственные круги" диаметром около 2 метров, при этом размер самцов едва ли способен превысить 13 сантиметров.

Известно, что самцы плавают по морскому дну и хлопают плавниками, таким образом они вылепляют удивительно сложные хребты и долины. Этот процесс занимает около 7-9 дней, затем они украшают круги осколками раковин и отложениями. После оплодотворения заинтересованных самок они откладывают яйца в гнездо, расположенное в центре круга.

[ + – ] У этого паука-скакуна есть части тела, отражающие УФ-излучение Фото: Matthew L.M. Lim/Daiqin Li

Прыгающие пауки

Отражающие ультрафиолетовый свет части тела помогают самцам пауков-прыгунов ловить взгляды самок, на секундочку всех восьми глаз. Самцы заманивают самок, принимая позы, в которых ярко видны эти светящиеся пятна.

Любопытно, что у самок также имеется свой "светящийся трюк": у них есть щупики, пара придатков на голове, которые флуоресцируют зеленым в ультрафиолетовом свете. Самки используют их для привлечения самцов.

[ + – ] Самец колибри щеголяет четырехперым хвостом, который в два раза длиннее его тела Фото: Greg R. Homel

Колибри

Самцы колибри лопатохваотса (Loddigesia mirabilis) привлекают самок, используя взмахи своих длинных хвостов, двигая ими взад-вперед.

Отметим, что сами по себе эти хвосты весьма примечательны — два из четырех перьев имеют длину в 15 сантиметров, что примерно вдвое больше длины тела птиц. Кроме того, на концах этих перьев располагаются блестящие переливающиеся "лопасти", которыми самцы лихорадочно крутят в сторону вероятных самок.

[ + – ] Геометрия места ухаживания создает иллюзию Фото: L.A. Kelly

Шалашники

Эти птицы известны тем, что строят невероятно сложные конструкции, чтобы привлечь интерес самок. Порой они даже украшают их множеством цветных предметов, которые кажется выставлены на показ из-за их эстетической привлекательности. Однако все немного сложнее.

Исследователи обнаружили, что самцы шалашников строят свои холостяцкие подушечки таким образом, что, когда самец стоит перед ними, он кажется крупнее и внушительнее самке, смотрящей на него снаружи.

[ + – ] Самец поет своей возлюбленной Фото: Shutterstock

Мыши

Любопытно, что мыши-самцы на самом деле поют уникальные пронзительные песни в ультразвуковом диапазоне, что позволяет им привлечь самок.

Исследование 2016 года показало, что они они производят эти свистящие звуки, которые сильно отличаются от обычного общения, создавая своего рода петлю обратной связи воздушного потока в дыхательном горле и гортани.

[ + – ] Самец краснощекой певчей птицы кордон-блю исполняет свою брачный "чечетку" Фото: Nao Ota

Певчие птицы кордон-блю

Самцы кордон-блю исполняют удивительный брачный танец — ученые потребовалось записать высокоскоростное видео, чтобы различить их быстрые постукивания ногами, так как их движения попросту невозможно увидеть невооруженным глазом.

[ + – ] Самки североамериканских дикобразов способны к размножению всего несколько часов в год Фото: Shutterstock

Дикообразы

Самцам североамериканских дикобразов приходится пойти на многое, чтобы завоевать расположение самок, у которых течка наступает только раз в год на восемь-двенадцать часов.

Перед овуляцией самка выделяет ароматную слизь, в результате у удачливого самца есть всего 8-12 часов на то, чтобы учуять ее, отогнать всех соперников и стимулировать овуляцию партнерши.

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