Сотні "стопок" сечі та взяття в заручники: 13 тварин із дуже дивними ритуалами залицяння

До Дня всіх закоханих дослідники зібрали добірку найекстравагантніших і найдивовижніших ритуалів залицяння у тваринному світі.

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Може здатися, що спланувати ідеальний День святого Валентина складно у світі людей — забронювати столик, купити букети та подарунки справді може виявитися дуже втомливим. Однак ви почуватиметеся трохи краще, коли дізнаєтесь, як часом доводиться попрацювати у світі тварин, пише Live Science.

Зазначимо, що багато способів залицяння тварин можуть здатися нам вельми дивними та дивовижними, але якими екстравагантними та ризикованими вони не були, вони точно працюють на цільову аудиторію. Приготуйтеся трохи посміятися від цієї збірки.

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[ + – ] Спарювання в дикій природі забирає багато часу в гігантських панд Фото: Shutterstock

Гігантські панди

Відомо, що гігантські панди вкрай складно спаровуються в неволі, часом доглядачам розплідників доводиться добряче попрацювати, щоб процес, так би мовити, пішов. Однак що ж відбувається у дикій природі?

Кадри документального фільму "Панди: народжені бути дикими" були показані в 2020 році й уперше зняли процес залицяння цих тварин. Тоді дослідники стали свідком, як літній і молодший самець боролися за серце самки, яка сиділа високо над землею на дереві.

Спочатку в самців було напружене протистояння, в якому молодший самець очевидно програвав. Але самка не була готова до спарювання, а тому спустилася з дерева, повоювала зі старшим самцем і втекла. Кілька тижнів двоє самців продовжували переслідувати самку, гарчачи один на одного, поки раптом шанувальник не покинув цей "марафон". Коли самка була готова, вона спарилася з молодшим самцем, який не здався.

Дослідники вважають, що це тривале чоловіче суперництво, що враховує взяття самок у заручники, мабуть, викликає у них овуляцію. Учені також припускають, що це може бути однією з причин, чому пандам так складно спаровуватись у неволі — відсутня конкуренція самців.

[ + – ] Самець жирафа починає кривити губи, коли самка починає мочитися Фото: Lynette Hart/UC Davis

Жирафи

Ось кому справді не пощастило з пошуком партнерок, то це самцям жирафів. Тільки уявіть, що в пошуках тієї єдиної для спарювання їм часом доводиться перепробувати приблизно 150 порцій сечі різних самок, поки не знайдуть ту саму, яка готова до спарювання.

Уся річ у тому, що єдиний спосіб, яким самці можуть визначити ступінь фертильності, — це спробувати сечу, щоб зрозуміти, чи присутні в ній певні феромони.

Через свій великий зріст, вони не можуть відчути запах сечі самок на землі, а тому змушені щоразу підставляти рота, щоб виконати "реакцію флемана" і відшукати ту єдину.

[ + – ] Равлик, який був уражений любовним дротиком у голову так сильно, що дротик вийшов з іншого боку його голови Фото: Journal of Molluscan Studies

Равлики

Наземні равлики є гермафродитами, а тому будь-який равлик у парі здатний запліднити іншого — обидві вони оснащені "любовними дротиками", які розташовані поруч з очними стеблами.

Равлики використовують ці придатки, щоб пронизати партнера, аби забезпечити вливання спеціального слизу, який запліднить равлика.

Цікаве дослідження 2006 року показало, що деякі види равликів використовують один придаток для запліднення, інші здатні використовувати два, а треті використовують один, але цей процес може займати майже годину.

[ + – ] Реконструкція тероподів, які брали участь у демонстраційній діяльності церемонії дряпання Фото: Xing Lida/Yujiang Han

Динозаври

Нам мало, що відомо про звички динозаврів, проте дослідження 2016 року передбачає, що стародавні істоти практикували якийсь ритуальний танець, дуже схожий на той, який виконують сучасні птахи.

Про це свідчать подряпини на каменях, які палеонтологи виявили на чотирьох стоянках з останками крейдових динозаврів у скелях Колорадо. Ці подряпини ще називають "скребками гнізда", які деякі самці птахів створюють як прояв залицянь.

[ + – ] Самка чорної вдови затьмарює свого колегу-чоловіка Фото: Sean McCann

Чорна вдова

Відомо, що самки чорної вдови приблизно вдвічі більші за самців, тому дрібніші наречені змушені вживати запобіжних заходів під час наближення до павутини самки, щоб їх не прийняли за здобич і не з'їли ще до спарювання.

Самці залишаються в безпеці, оголошуючи про свою присутність самці енергійним струшуванням крупа. Коли самець вперше ступає на павутину самки, він вібрує животом, посилаючи сигнали по шовкових нитках. Він просувається вперед, роблячи паузи та постійно вібруючи.

Дослідники також з'ясували, що вібрації, які видаються самцями, мають нижчу амплітуду, що відрізняє їх від руху здобичі, що є більш динамічними й ударними.

[ + – ] Два морські слимаки спіймані на місці злочину Фото: Johanna Werminghausen

Морські слимаки

Морські слимаки також є гермафродитами і мають як жіночі, так і чоловічі органи. Коли пари збираються разом для парування, вони встромляють одне в одного ножі між очима, використовуючи голковий придаток, званий "стилетом статевого члена", за допомогою якого вони доставляють у партнера коктейль з рідини простати.

Дослідники досі не впевнені, чому слимаки завдають удару саме в цю частину тіла, але припускають, що ця гормональна ін'єкція збільшує ймовірність успішного запліднення.

[ + – ] Ці "таємничі кола" мають ширину майже 2 метри і зроблені рибкою 13 см Фото: Kawase

Риба фугу

Уперше симетричні візерунки на дні океану були помічені дайверами ще в 1995 році, а в 2013 році вчені зрозуміли, як вони з'являються. Виявилося, що це витівки самців скелезубових. Виявляється, саме вони залишають ці "таємничі кола" діаметром майже 2 метри, при цьому розмір самців навряд чи здатний перевищити 13 сантиметрів.

Відомо, що самці плавають по морському дну і ляскають плавниками, в такий спосіб вони виліплюють напрочуд складні хребти і долини. Цей процес займає приблизно 7-9 днів, потім вони прикрашають кола осколками раковин і відкладеннями. Після запліднення зацікавлених самок вони відкладають яйця у гніздо, розташоване у центрі кола.

[ + – ] Цей павук-скакун має частини тіла, що відображають УФ-випромінювання Фото: Matthew L.M. Lim/Daiqin Li

Павуки-стрибуни

Частини тіла, що відбивають ультрафіолетове світло, допомагають самцям павуків-стрибунів ловити погляди самок, на секундочку всіх восьми очей. Самці заманюють самок, приймаючи пози, в яких яскраво видно ці плями, що світяться.

Цікаво, що в самок також є свій "трюк, що світиться": у них є щупики, пара придатків на голові, які флуоресціюють зеленим в ультрафіолетовому світлі. Самки використовують їх для приваблення самців.

[ + – ] Самець колібрі хизується чотириперим хвостом, який вдвічі довший за його тіло Фото: Greg R. Homel

Колібрі

Самці колібрі-китицехвости (Loddigesia mirabilis) приваблюють самок, використовуючи помахи своїх довгих хвостів, рухаючи ними взад-вперед.

Зазначимо, що самі собою ці хвости дуже примітні — дві з чотирьох пір'їн мають довжину 15 сантиметрів, що приблизно вдвічі більше за довжину тіла птахів. Крім того, на кінцях цих пір'їн розташовуються блискучі "лопаті", що переливаються, якими самці гарячково крутять у бік ймовірних самок.

[ + – ] Геометрія місця залицяння створює ілюзію Фото: L.A. Kelly

Наметникові

Ці птахи відомі тим, що будують неймовірно складні конструкції, щоб привернути увагу самок. Іноді вони навіть прикрашають їх безліччю кольорових предметів, які здається виставлені на показ через їх естетичну привабливість. Однак усе дещо складніше.

Дослідники з'ясували, що самці наметникових будують свої холостяцькі подушечки так, що, коли самець стоїть перед ними, він здається більшим за самку, яка дивиться на нього зовні.

[ + – ] Самець співає своїй коханій Фото: Shutterstock

Миші

Цікаво, що миші-самці насправді співають унікальні пронизливі пісні в ультразвуковому діапазоні, що дозволяє привабити самок.

Дослідження 2016 року показало, що вони виробляють ці свистячі звуки, які сильно відрізняються від звичайного спілкування, створюючи свого роду петлю зворотного зв'язку повітряного потоку в дихальному горлі та гортані.

[ + – ] Самець червонощокого співочого птаха кордон-блю виконує свою шлюбну "чечітку" Фото: Nao Ota

Співочі птахи кордон-блю

Самці кордон-блю виконують дивовижний шлюбний танець — ученим потрібно було записати високошвидкісне відео, щоб розрізнити їх швидкі постукування ногами, тому що їхні рухи просто неможливо побачити неозброєним оком.

[ + – ] Самки північноамериканських дикобразів здатні до розмноження лише кілька годин на рік Фото: Shutterstock

Дикобрази

Самцям північноамериканських дикобразів доводиться піти на багато, щоб завоювати розташування самок, у яких тічка настає лише раз на рік на вісім-дванадцять годин.

Перед овуляцією самка виділяє ароматний слиз, унаслідок чого у щасливого самця є всього 8-12 годин на те, щоб відчути її, відігнати всіх суперників і стимулювати овуляцію партнерки.

Раніше Фокус писав про дивовижних тварин, які населяли доісторичну Землю: від гігантських пінгвінів до китів із копитами.