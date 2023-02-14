Лучшее спортивное питание. Грудное молоко матери может снижать риск ожирения у детей

Бутират — это жирная кислота, которая присутствует в грудном молоке. Она обладает многими биологическими функциями, к примеру противовоспалительными, а также предотвращает появление толерантности к инсулину и ожирение.

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Предыдущие исследования показали, что кишечные анаэробные бактерии синтезируют бутират путем ферментации неперевариваемых углеводов. Среди многих коротких жирных кислот (например, ацетата и пропионата) бутират является важным источником энергии, используемым эпителиальными клетками толстой кишки, пишет News Medical.

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Хотя доступно много исследований, связанных с кишечным бутиратом, не так много из них проясняют происхождение бутирата грудного молока. Было высказано предположение, что кишечная микробиота матери синтезирует бутират, который может попадать в грудное молоко через кровоток матери. На сегодняшний день не было задокументировано никаких доказательств, указывающих на местное производство бутирата за счет микробиоты. При этом исследований, доказывающих способность этой жирной кислоты предотвращать набор веса — недостаточно.

Об исследовании

Исследование проводилось среди здоровых матерей со здоровым индексом массы тела до беременности, которые кормили детей грудью минимум до шести недель. Всего включили 71 пару матерей с младенцами.

Авторы измеряли общее количество грудного молока, которое потреблял ребенок, с помощью дейтериевой воды (вода, в которой вместо атомов водорода стоят атомы дейтерия, которые можно отслеживать в организме). Так же оценивался состав грудного молока, количество белков, жиров и углеводов, количество самого бутирата, разнообразие микробиоты матери и младенцев. Помимо всего предыдущего, анализировали и количество подкожного жира.

Результаты исследования

В целом, были обнаружены отрицательные связи между концентрациями бутирата грудного молока и показателями массы тела и ожирения младенцев. Этот вывод согласуется с предыдущим исследованием, в котором сообщалось, что бутират предотвращает чрезмерное увеличение веса и ожирение в детстве.

Поскольку было обнаружено, что концентрация бутирата в грудном молоке обратно пропорциональна объему потребления самого грудного молока, было высказано предположение, что высокая концентрация бутирата в ГМ может быть причиной низкого потребления молока у некоторых детей грудного возраста. Авторы предположили, что запах и/или вкус молока с бутиратом и его способность регулировать аппетит потенциально могут снизить потребление ГМ младенцами.

Выводы, касающиеся идеи о происхождении бутирата грудного молока, оказались очень интересными. В грудном молоке нашлось достаточно большое количество штаммов бактерий, которые синтезируют эту жирную кислоту. Ранее такие штаммы находили только в микробиоте толстой кишки, так как они являются анаэробами (микроорганизмами, способными жить в условиях без кислорода). Каким образом эти виды бактерий попадают в грудное молоко — пока что остается загадкой.

Ранее Фокус писал о том, какой вкус имеет грудное молоко и можно ли его пить взрослым? По словам Алексы Мизес Мэлчак, семейного врача из Центра семейной медицины, штата Северная Каролина, США, грудное молоко по вкусу точно отличается от молока коровы.