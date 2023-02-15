Немытый отшельник в саду. Историки рассказывают, откуда появилась идея садовых гномов

Известные сегодня садовые гномы, с репутацией милых и опрятных дедушек, имеют действительно долгую и нестандартную историю. Много информации о них можно найти в книге "Отшельник в саду": От императорского Рима до декоративного гнома", написанной Гордоном Кэмпбеллом.

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В Англии 18 века немытый бородатый старик, живущий в глубине вашего сада, был обязательным модным аксессуаром для состоятельной элиты. Наемных отшельников поощряли одеваться как друидов и поселяли в импровизированном гроте на территории имения, где землевладелец мог заботиться о них, разговаривать с ними или просто наблюдать за ними ради своего развлечения, пишет IFLScience.

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Книга Гордона Кэмпбелла, почетного профессора исследований эпохи Возрождения в Лестерском университете в Великобритании, объясняет, как эта дикая, по современным меркам, практика возникла.

Понятно, что быть декоративным отшельником звучит как достаточно жалкая работа. На эту должность часто назначали сельскохозяйственных рабочих или людей, чьей обязанностью было ухаживать за садом имения. Кроме того, что отшельник был странной смесью домашнего любимца, доверенного лица и слуги, он был живым воплощением меланхолии для богатых и привилегированных людей.

[ + – ] Понятно, что быть декоративным отшельником звучит как достаточно жалкая работа Фото: Public Domain

В описании роскошного дома в Шропшире, опубликованном в 1784 году, объясняется, что на территории имения есть "хорошо спроектированный маленький коттедж, являющийся летней резиденцией отшельника".

"Вы тянете за колокольчик и получаете доступ, — добавляется в описании. — Отшельник, как правило, находится в сидячей позе, перед ним стоит стол, на котором лежит череп, эмблема морали, песочные часы, книга и пара очков. Почтенный босой мужчина, которого зовут Франциск, всегда поднимается (если бодрствует) в случае приближения незнакомцев. На вид ему около 90 лет, но все его чувства вызывают восхищение. Он терпимо разговаривает и очень даже не невежлив".

Еще одно свидетельство, датированное 1797 годом, говорит: "Отшельником никогда не должен покидать это место и ни с кем не разговаривать в течение семи лет, тогда он не должен ни мыться, ни очищаться как-то иначе, но позволять своим волосам и ногтям на руках и ногах расти столько, сколько им позволит природа".

Происхождение наемных отшельников неясно, но Кэмпбелл считает, что его можно проследить к римскому императору Адриану и его вилле в Тиволи (современная Италия), где было обособлено сооружение, построенное для уединения и медитации одного человека.

[ + – ] Фигура садового гнома стала особенно популярной в Германии в конце XVIII века Фото: Shutterstock

Увлечения наемными отшельниками в 18 веке часто приписывают Карлу V, императору Священной Римской империи и королю Испании, проведшему несколько последних лет своей земной жизни в монастыре, который был домом для ордена монахов-отшельников. Благодаря этому королевскому одобрению стало несколько модным отказаться от земных благ, посвятить свою жизнь духовным размышлениям и стать отшельником.

Каким бы ни было его происхождение, эта практика почти полностью исчезла к 19 веку. Как объясняет Кэмпбелл в своей книге, "садовой отшельник эволюционировал от античного друида, и в конце концов превратился в садового гнома".

Фигура садового гнома стала особенно популярной в Германии в конце XVIII века. Хотя считается, что это отсылка к мифологической европейской идее о невидимых "маленьких людях", живущих под землей, Кэмпбелл считает, что садовый гном — это также кивок в сторону бородатых дедушек, когда-то живших как наемные отшельники.

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