Немитий відлюдько в саду. Історики розповідають, звідки з'явилася ідея садових гномів

Відомі сьогодні садові гноми, з репутацією милих і охайних дідуганів, мають насправді довгу і нестандартну історію. Багато інформації про них можна знайти в книзі "Відлюдник у саду": Від імператорського Риму до декоративного гнома", написаній Гордоном Кемпбеллом.

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В Англії 18 століття немитий бородатий старий, що жив у глибині вашого саду, був обов'язковим модним аксесуаром для заможної еліти. Найманих самітників заохочували одягатися як друїдів і поселяли в імпровізованому гроті на території маєтку, де землевласник міг піклуватися про них, розмовляти з ними чи просто спостерігати за ними заради своєї розваги, пише IFLScience.

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В Англії 18-го століття немитий бородатий старий, що живе у глибині вашого саду, був обов'язковим модним аксесуаром для заможної еліти. Найманих відлюдників заохочували одягатися як друїдів і поселяли в імпровізованому гроті на території маєтку, де землевласник міг піклуватися про них, розмовляти з ними або просто спостерігати за ними задля своєї розваги.

Книга Гордона Кемпбелла, почесного професора досліджень епохи Відродження в Лестерському університеті у Великій Британії, пояснює, як ця дика, за сучасними мірками, практика виникла.

Зрозуміло, що бути декоративним відлюдником звучить як досить жалюгідна робота. На цю посаду часто призначали сільськогосподарських робітників або людей, чиїм обов'язком було доглядати за садом маєтку. Окрім того, що самітник був дивною сумішшю домашнього улюбленця, довіреної особи та слуги, він був живим втіленням меланхолії для багатих та привілейованих людей.

[ + – ] Зрозуміло, що бути декоративним відлюдником звучить як досить жалюгідна робота Фото: Public Domain

В описі розкішного будинку в Шропширі, опублікованому в 1784 році, пояснюється, що на території маєтку є "добре спроєктований маленький котедж, який є літньою резиденцією відлюдника".

"Ви тягнете за дзвіночок і отримуєте доступ, — додається в описі. — Відлюдник, як правило, знаходиться в сидячій позі, перед ним стоїть стіл, на якому лежить череп, емблема моралі, пісочний годинник, книга і пара окулярів. Поважний босий чоловік, якого звуть Франциск, завжди підводиться (якщо не спить) у разі наближення незнайомців. На вигляд йому близько 90 років, але всі його почуття викликають захоплення. Він терпимо розмовляє і далеко не неввічливий".

Ще одне свідчення, датоване 1797 роком, говорить: "Відлюдник ніколи не повинен залишати це місце і ні з ким не розмовляти протягом семи років, тоді ж він не повинен ні митися, ні очищатися якось інакше, але дозволяти своєму волоссю і нігтям на руках та ногах рости стільки, скільки їм дозволить природа".

Походження найманих відлюдників неясне, але Кемпбелл вважає, що його можна простежити до римського імператора Адріана і його вілли в Тіволі (сучасна Італія), де була відокремлена споруда, побудована для усамітнення і медитації однієї людини.

[ + – ] Фігура садового гнома стала особливо популярною в Німеччині наприкінці 18-го століття Фото: Shutterstock

Захоплення найманими відлюдниками у 18 столітті часто приписують Карлу V, імператору Священної Римської імперії та королю Іспанії, який провів кілька останніх років свого земного життя в монастирі, що був домівкою для ордену монахів-відлюдників. Завдяки цьому королівському схваленню стало дещо модним відмовитися від земних благ, присвятити своє життя духовним роздумам і стати відлюдником.

Яким би не було його походження, ця практика майже повністю зникла до 19-го століття. Як пояснює Кемпбелл у своїй книзі, "садовий відлюдник еволюціонував від античного друїда і врешті-решт перетворився на садового гнома".

Фігура садового гнома стала особливо популярною в Німеччині наприкінці 18-го століття. Хоча вважається, що це відсилання до міфологічної європейської ідеї про невидимих "маленьких людей", які живуть під землею, Кемпбелл вважає, що садовий гном — це також кивок у бік бородатих дідуганів, які колись жили як наймані відлюдники.

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