Справжні гурмани. Всені розповіли, як насправді харчувалися вікінги

Вікінги були мореплавцями, які з кінця VIII до XI століття нашої ери здійснювали набіги, торгували і розселялися по всій Європі. Цей період став відомим як епоха вікінгів.

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Вікінги, яких зазвичай зображують як безстрашних, жорстоких воїнів, були також вправними фермерами та рибалками. Вони вирощували всі види зернових, включаючи пшеницю, овес, ячмінь і жито, а також доглядали за садами, щоб забезпечити себе свіжими яблуками, сливами і вишнями, повідомляють Heritage Daily.

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У соціальній структурі сім'ї чоловік, як правило, працював на фермі і рибалив протягом дня, тоді як жінка доглядала за домом, дітьми й тваринами, а також займалася більшістю інших аспектів домашнього життя.

Їли зазвичай двічі на день, перший раз вранці (дагмал), а другий — після закінчення роботи (наттмал). Оскільки вікінги були землеробським суспільством, їхній раціон — добре збалансованим і включав велику кількість м'яса, овочів, фруктів і зернових. Оленина, козлятина, лосина, баранина, домашня птиця та дичина були легкодоступними, але яловичина, баранина та свинина — найкращий вибір у домогосподарстві вікінгів.

[ + – ] З м'яса здебільшого варилося густе рагу з овочами, сіллю та приправами, яке подавалося з бездріжджовим хлібом Фото: Shutterstock

З м'яса здебільшого варилося густе рагу з овочами, сіллю та приправами, яке подавалося з бездріжджовим хлібом. Більшість страв готували на вогнищі в центрі головної житлової зони індивідуальних будинків, щоб підтримати важку працю.

Велика кількість їжі означала, що вони могли додати інтерес і смак до своїх страв. До них часто додавали різноманітні трави та спеції, зокрема коріандр і кмин, а також масло, яке виготовляли шляхом збовтування невеликих глиняних посудин з вершками до м'якої консистенції. Отриману пахту також вживали як напій або використовували для приготування сиру. Овочі, спеції та інші інгредієнти, які неможливо було добути, полювати або виростити, можна було обміняти або купити на місцевих ринках.

Інший популярний молочний продукт, скирт, який можна порівняти з сучасним йогуртом, виготовляли внаслідок розділення молока на дві частини, рідку сироватку і густішу скирту (схожу на грецький йогурт). Він мав природну солодкість і часто вживався в чистому вигляді або змішувався з кашею чи іншими підсилювачами смаку.

Риба також була основним продуктом харчування мореплавців-вікінгів і становила близько 25% їхнього раціону. Оселедець і тріска були в достатку та широко вживалися в їжу, тоді як вугрів і форель виловлювали з прісноводних озер Європи за допомогою рибальських сіток або колючих гачків. Усю рибу коптили, маринували або в'ялили, зберігали для довгих подорожей або для забезпечення сім'ї під час суворих зим.

На солодке завершення ситної трапези вікінги полюбляли перекушувати сухофруктами, які подавали з медом. З меду також робили міцну медовуху, використовуючи дикі дріжджі, сирий мед і різні додатки, такі як бузина, вишня, шипшина, яблука, кардамон і перець.

Раніше Фокус писав про те, що вікінги брали з собою у походи не тільки зброю, а й тварин, зокрема собак та коней.