Порабощение умов. Как мозговые чипы могут удивительным образом изменить вашу личность

Исследователи полагают, что вживление мозговых имплантатов может оказаться гораздо более опасным с этической точки зрения, чем мы могли бы предположить.

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Нейротехнологическому стартапу Илона Маска, Neuralink, работал над имплантацией встроенного в череп мозгового чипа человека с момента своего основания в 2016 году. После нескольких лет испытаний на животных Маск заявил о планах приступить к испытаниям на людях в течение следующих 6 месяцев, пишет Science Alert.

Отметим, что изначально основное внимание было сосредоточено на медицинском использовании чипов, чтобы помочь парализованным людям в общении, однако со временем появилась идея сделать чипы массовыми для связи человеческого мозга с компьютерами.

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Компания Илона Маска не единственная, которая работает в этом направлении, другие исследователи также изучают возможность использования чипов для восстановления утраченных чувств или управления протезами конечностей, среди прочего.

Однако главным остается вопрос — как имплантация мозгового чипа повлияет на человека. По словам доцента философии кафедры медицинской этики и политики в области здравоохранения Пенсильванского университета Анны Векслер, безусловно применение чипов вызовет некоторые изменения, и теперь ученые стремятся понять, какие именно.

От научной фантастики с миллиардной индустрии

Вживление мозговых имплантатов широко описано в научно-фантастических произведениях. Несмотря на то, что нам еще предстоит создать летающие автомобили, убедительные репликанты и пилотируемые полеты на Марс, идея вживления чипа в человеческий мозг кажется гораздо более близкой, чем что-либо из этого списка.

Дело в том, что уже сегодня более 200 тысяч человек в той или иной степени используют тот или иной вид BCI, в основном по медицинским показаниям. Одним из самых известных вариантов использования сегодня являются кохлеарные имплантаты, которые позволяют глухим людям, в некотором смысле, слышать. Другим не менее распространенным вариантом является профилактика эпилептических припадков: устройства отслеживают активность сигналов человеческого мозга, чтобы предсказать будущие приступы и предупредить человека, чтобы он мог избежать определенных действий или принимать профилактические препараты.

Кроме того, ученые активно работают над созданием имплантатов для людей с болезнью Паркинсона, депрессией, обсессивно-компульсивным расстройством и эпилепсией, которые уже перешли на стадию испытания на людях.

Несмотря на то, что на данный момент мозговые чипы ограничены медицинской областью, в исследовании 2018 года ученые описали широкий спектр областей для использования имплантов — от взаимодействия с приложениями, до видеоигр, манипулирования виртуальной реальностью и многого другого.

Все это может звучать как научная фантастика, но реальность такова, что мы достигли точки, когда культурные и этические барьеры для такого рода технологий начали опережать технические.

Неожиданное влияние

На сегодня не существует подтвержденных случаев насильственных приступов ярости, вызванных мозговыми имплантами, однако данные свидетельствуют о том, что они все же способны вызывать когнитивные изменения, выходящие за рамки их предполагаемого использования.

Векслер, профессор философии Пенсильванского университета, опросил людей с болезнью Паркинсона, которым проводилась глубокая стимуляция мозга и обнаружил, что некоторые из них потеряли способность самоощущения. То есть, болезнь фактически лишила их ощущения того, кем они были. Однако после лечения BCI помогли людям вновь почувствовать себя собой, помогая лечить основное заболевание.

В исследовании 2016 года исследователи из Вашингтонского университета, Эран Кляйн и Сара Геринг также заметили положительные изменения личности и самовосприятии у людей, используемых BCI. Тогда участники исследования заявляли, что BCI помогли им вернуть "подлинное я", утраченное в результате депрессии или обсессивно-компульсивного расстройства.

Впрочем реальность такова, что не все эти изменения оказались позитивными. Например, Фредерик Гилберт, профессор философии Университета Тасмании, специализирующийся на прикладной нейроэтике, заметил некоторые странные эффекты, затрагивающие:

понятие личности;

идентичности;

действия;

аутентичности;

автономии.

Ученые отмечает, что пока влияние мозговых чипов на человека слишком мало изучено, однако уже сегодня есть свидетельства о том, что они вызывали изменения в личности и выражении сексуальности. Также Гилберт отмечает, что пациенты часто заявляли о чувстве неузнаваемости себя после имплантации.

Смартфон в нашем мозгу

По мере того, как технологии совершенствуются с каждым годом мы все больше приближаемся к видению мозгового имплантата Илона Маска "Fitbit в вашем черепе". Однако ученые предупреждают, что у нас есть множество причин относиться к подобной практике с опаской.

Во-первых, в таком случае слишком легко стать зависимым от телефона. Достаточно лишь задуматься над тем, насколько сильнее станет смартфон, в случае подключения к нашему мозгу.

По словам Гилберта, в своей практике он столкнулся с пациентом, у которого развился своего рода паралич принятия решений, и в конце концов ему стало казаться, что он не может выйти из дома или решить, что поесть, не проконсультировавшись сначала с устройством.

Во-вторых, по словам Гилберта, ему пришлось столкнуться с множеством пациентов, которые впали в депрессию из-за потери поддержки своих устройств и их удаления, в момент когда испытание закончилось или прекращало финансироваться.

В-третьих, данная зависимость усугубляется еще и тем, что вживление чипа весьма дорогостоящие, а его поддержание потребует постоянных финансовых влияний, к которым, увы, не все окажутся готовы.

В-четвертых, стоит задуматься над тем, что человек столкнется с проблемами конфиденциальности, связанными с тем, что компьютер фактически получает доступ к вашим мозговым волнам.

Хотя мы все еще далеки от киборгического будущего электронно-связанных разумов, предсказанного такими людьми, как Илон Маск, по мнению ученых, в данный момент также важно сосредоточиться на этических вопросах, как и технологических.

Ранее Фокус писал о том, что новый мозговой имплантат поможет использовать соцсети силой мысли.