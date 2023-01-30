Тоньше человеческого волоса. Новый мозговой имплантат поможет использовать соцсети силой мысли

Новая разработка даст возможность общаться парализованным и немым пациентам, а здоровые смогут применять чип для использования соцсетей с помощью разума.

Related video

Новый имплантат, называемый кортикальным интерфейсом Layer 7, вполне может посоперничать с разработкой компании Илона Маска. Ученые отмечают, что в первую очередь устройство разработано для парализованных или немых пациентов, однако в дальнейшем пригодится и здоровым людям, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Над разработкой имплантата работали исследователи из компании Precision. Ученые отмечают, что их новая разработка — высоко экспериментальный чип изначально был разработан для парализованных и немых пациентов. Предполагается, что он поможет людям, которые не могут использовать свои конечности, общаться через компьютер. Однако ученые отмечают, что устройство может быть использовано и здоровыми людьми, для того, чтобы использовать социальные сети с помощью силы мысли.

По словам генерального директора Precision Майкла Магера, основным отличием от разработки компании Илона Маска является то, что процедура установки их чипа менее инвазивна — чип находится на поверхности мозга, а не в его тканях.

Более того, исследователи отмечают что имплантат, называемый кортикальным интерфейсом Layer 7, представляет собой тончайшую полоску гибкого тонкопленочного материала, которая чрезвычайно похожа на кусочек скотча. Ученые отмечают, что их имплантат настолько миниатюрный, что пациентам даже не потребуется брить голову, чтобы установить его.

[ + – ] Имплантация устройства в череп является обратимой, если пациент передумает Фото: Precision Network

Исследователи отмечают, что их новая разработка оснащена электродами и имеет толщину, равную всего одной пятой части человеческого волоса — это помогает имплантату соответствовать поверхности мозга и не повреждать его ткани. Чтобы вживить устройство, хирургам необходимо сделать крошечный разрез в черепе и вставить его внутрь по сути, процедура весьма похожа на то, как кладут письмо в коробку.

По словам Магера, преимуществами их разработки является то, что в сравнении с другими чипами, установка этого не потребует трепанации черепа или удаления значительной части черепа, что весьма сложно и сопряжено с большими рисками заражения.

Исследователи рассказали, что новое устройство собирает сигналы мозга, интерпретирует их и выводит команды на подключенную к нему машину. Кроме того, ученые отмечают, что могут легко увеличить количество электродов на чипе, а потому надеются, что в дальнейшем его можно будет использовать для лечения других неврологических состояний. Также отмечается, что имплантация обратима, а потому устройство легко можно будет удалить, если пациент передумает.

Отметим, что устройство прошло клинические испытания на животных — сигналы их мозга были успешно расшифрованы, а в дальнейшем Precision надеется получить одобрение FDA и приступить к испытаниям на людях.

Ранее Фокус писал о том, что беспроводной мозговой имплантат способен уничтожить опухоль за 15 дней.