Тонший за людську волосину. Новий мозковий імплантат допоможе використовувати соцмережі силою думки

Нова розробка дасть можливість спілкуватися паралізованим і німим пацієнтам, а здорові зможуть використовувати чіп для використання соцмереж за допомогою розуму.

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Новий імплантат, званий кортикальним інтерфейсом Layer 7, цілком може поборотися з розробкою компанії Ілона Маска. Вчені зазначають, що насамперед пристрій розроблений для паралізованих або німих пацієнтів, проте надалі стане в пригоді й здоровим людям, пише Daily Mail.

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Над розробкою імплантату працювали дослідники компанії Precision. Учені зазначають, що їхня нова розробка — високо експериментальний чіп спочатку був розроблений для паралізованих і німих пацієнтів. Передбачається, що він допоможе людям, які не можуть використовувати свої кінцівки, спілкуватися через комп'ютер. Проте вчені зазначають, що пристрій може бути використаний і здоровими людьми, щоб використовувати соціальні мережі за допомогою сили думки.

За словами генерального директора Precision Майкла Магера, основною відмінністю від розробки компанії Ілона Маска є те, що процедура встановлення їхнього чіпа менш інвазивна — чіп знаходиться на поверхні мозку, а не в його тканинах.

Ба більше, дослідники зазначають, що імплантат, званий кортикальним інтерфейсом Layer 7, є найтоншою смужкою гнучкого тонкоплівкового матеріалу, яка надзвичайно схожа на шматочок скотчу. Учені зазначають, що їхній імплантат настільки мініатюрний, що пацієнтам навіть не потрібно голити голову, щоб встановити його.

[ + – ] Імплантація пристрою в череп є оборотною, якщо пацієнт передумає Фото: Precision Network

Дослідники зазначають, що їхня нова розробка оснащена електродами і має товщину, що дорівнює лише одній п'ятій частині людського волосся — це допомагає імплантату відповідати поверхні мозку та не ушкоджувати його тканину. Щоб вживити пристрій, хірургам необхідно зробити крихітний розріз у черепі й вставити його всередину, процедура дуже схожа на те, як кладуть лист у коробку.

За словами Магера, перевагами їх розробки є те, що порівняно з іншими чіпами, встановлення цього не потребує трепанації черепа або видалення значної частини черепа, що дуже складно та пов'язано з великими ризиками зараження.

Дослідники розповіли, що новий пристрій збирає сигнали мозку, інтерпретує їх і виводить команди на підключену до нього машину. Крім того, вчені зазначають, що можуть легко збільшити кількість електродів на чіпі, а тому сподіваються, що надалі його можна буде використовувати для лікування інших неврологічних станів. Також зазначається, що імплантація оборотна, тому пристрій легко можна буде видалити, якщо пацієнт передумає.

Зазначимо, що пристрій пройшов клінічні випробування на тваринах — сигнали їх мозку були успішно розшифровані, а надалі Precision сподівається отримати схвалення FDA і почати випробування на людях.

Раніше Фокус писав про те, що бездротовий мозковий імплантат здатний знищити пухлину за 15 днів.