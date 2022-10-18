Cyberpunk 2077 вже тут. Бездротовий мозковий імплант здатний знищити пухлину за 15 днів

Вчені впевнені, що для отримання результату потрібно лише 15 процедур по 15 хвилин.

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Техніка використання тепла для лікування пухлин, яка називається фототермічною обробкою, вже використовується в медицині. Однак раніше вона могла бути застосована лише під час операції. Але дослідники зі Стенфордської медицини створили спеціальний мозковий імплант, який здатний ефективно боротися з агресивними формами раку, пише Daily Mail.

У своєму дослідженні вчені зосередилися на гліобластомі — агресивному типі раку, від якого щороку помирає понад 100 тисяч людей, і це лише у США. Лікування цього типу раку потребує операції на відкритому мозку та численних курсів хімієтерапії. Але, схоже, вченим вдалося знайти ефективніший спосіб лікування з меншою кількістю побічних ефектів.

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Для цього дослідники розробили спеціальний мозковий імплантат, який використовує інфрачервоне світло для активації наночастинок у пристрої, що генерує тепло та знищує смертельні пухлини. Дослідження показали, що позитивні результати можна отримати за допомогою щоденних 15 хвилин процедур протягом 15 днів.

[ + – ] Лікування становить лише 15 хвилин на день протягом 15 днів Фото: имплантат

Група вчених провела відповідні дослідження на мишах. Для цього їх поділили на дві групи — першим вживили імплантат, а другим — ні. Вчені виявили, що миші не відчували дискомфорту в момент, коли були активовані наночастинки. Крім того, спостереження показали, що наночастинки впливаю лише на тканини пухлини і не наражають на небезпеку інші тканини.

Загалом миші, яким вживили імплантати, були піддані 15 процедурам по 15 хвилин. Результати дослідження показують, що тривалість життя в цій групі в два, а то й тричі перевищувала тривалість життя мишей, які не були піддані фототермічній обробці. А коли лікування поєднувалося з хімієтерапією, тривалість життя мишей ще більше збільшувалася.

Зазначимо, що мозковий імплантат оснащений золотими наночастинками у формі зірки, а також має невелику антену, яка перетворює електричні сигнали на інфрачервоне світло. Саме він і атакує клітини пухлини.

[ + – ] Мозковий чип оснащений антеною для захоплення електричних сигналів від віддаленого передавача Фото: чип

За словами автора дослідження Хамеда Арамі, подібне лікування дозволить значно зменшити побічні ефекти під час лікування агресивних типів раку. А в сукупності з іншими методами лікування, наприклад, хімієтерапією та опроміненням, ефект від лікування мозковим імплантатом буде ще більшим.

Пацієнти з гліобластомою живуть у середньому близько двох-трьох років, через неможливість позбутися кожної клітини пухлини. А згодом пухлина може взагалі стати стійкою до ліків і променевої терапії. Тому, на думку Арамі, їх новий метод боротьби з агресивними формами раку має досить перспективний вигляд. Втім, вченим ще доведеться перевірити роботу мозкового імплантату на людях.

Раніше Фокус писав про те, що до 2030 року вчені сподіваються розробити ефективну вакцину від раку.