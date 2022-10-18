Cyberpunk 2077 уже здесь. Беспроводной мозговой имплант способен уничтожить опухоль за 15 дней

Ученые уверены, что для получения результата потребуется всего 15 процедур по 15 минут.

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Техника использования тепла для лечения опухолей, называемая фототермической обработкой, уже используется в медицине. Однако ранее она могла быть применена лишь во время операции. Но исследователи из Стэнфордской медицины создали специальный мозговой имплант, который способен эффективно бороться с агрессивными формами рака, пишет Daily Mail.

В своем исследовании ученые сосредоточились на глиобластоме — агрессивном типе рака, от которого ежегодно умирает более 100 тысяч человек, и это только в США. Лечение этого типа рака требует операции на открытом мозге и многочисленных курсов химиотерапии. Но, похоже, ученым удалось найти более эффективный способ лечения с меньшим количеством побочных эффектов.

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Для этого исследователи разработали специальный мозговой имплантат, который использует инфракрасный свет для активации наночастиц в устройстве, которое генерирует тепло и уничтожает смертельные опухоли. Исследования показали, что положительные результаты можно получить с помощью ежедневных 15-минутных процедур в течение 15 дней.

[ + – ] Лечение составляет всего 15 минут в день в течение 15 дней Фото: Nature.com

Группа ученых провела соответствующие исследования на мышах. Для этого их разделили на две группы — первой вживили имплантат, а вторым — нет. Ученые обнаружили, что мыши не испытали дискомфорта в момент, когда наночастицы были активированы. Кроме того, наблюдения показали, что наночастицы воздействую лишь на ткани опухоли и не подвергают опасности другие ткани.

В общей сложности мыши, которым вживили имплантаты, были подвержены 15 процедурам по 15 минут. Результаты исследования показывают, что продолжительность жизни в этой группе в два, а то и три раза превышала продолжительность жизни мышей, которые не были подвержены фототермической обработке. А года лечение сочеталось с химиотерапией, продолжительность жизни мышей еще больше увеличивалась.

Отметим, что мозговой имплантат оснащен золотыми наночастицами в форме звезды, а также имеет небольшую антенну, которая преобразовывает электрические сигналы в инфракрасный свет. Именно он и атакует клетки опухоли.

[ + – ] Мозговой чип оснащен антенной для захвата электрических сигналов от удаленного передатчика Фото: Nature.com

По словам автора исследования Хамеда Арами, подобное лечение позволит значительно уменьшить побочные эффекты при лечение агрессивных типов рака. А в совокупности с другими методами лечения, например, химиотерапией и облучением, эффект от лечения мозговым имплантатом будет еще больше.

Пациенты с глиобластомой живут в среднем около двух-трех лет, из-за невозможности избавиться от каждой клетки опухоли. А со временем опухоль может и вовсе может стать устойчивой к лекарствам и лучевой терапии. Поэтому, по мнению Арами, их новый метод борьбы с агрессивными формами рака выглядит весьма перспективно. Впрочем, ученым еще предстоит проверить работу мозгового имплантата на людях.

Ранее Фокус писал о том, что к 2030 году ученые надеются разработать эффективную вакцину от рака.