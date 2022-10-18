Cyberpunk 2077 уже здесь. Беспроводной мозговой имплант способен уничтожить опухоль за 15 дней
Ученые уверены, что для получения результата потребуется всего 15 процедур по 15 минут.
Техника использования тепла для лечения опухолей, называемая фототермической обработкой, уже используется в медицине. Однако ранее она могла быть применена лишь во время операции. Но исследователи из Стэнфордской медицины создали специальный мозговой имплант, который способен эффективно бороться с агрессивными формами рака, пишет Daily Mail.
В своем исследовании ученые сосредоточились на глиобластоме — агрессивном типе рака, от которого ежегодно умирает более 100 тысяч человек, и это только в США. Лечение этого типа рака требует операции на открытом мозге и многочисленных курсов химиотерапии. Но, похоже, ученым удалось найти более эффективный способ лечения с меньшим количеством побочных эффектов.
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Для этого исследователи разработали специальный мозговой имплантат, который использует инфракрасный свет для активации наночастиц в устройстве, которое генерирует тепло и уничтожает смертельные опухоли. Исследования показали, что положительные результаты можно получить с помощью ежедневных 15-минутных процедур в течение 15 дней.
Группа ученых провела соответствующие исследования на мышах. Для этого их разделили на две группы — первой вживили имплантат, а вторым — нет. Ученые обнаружили, что мыши не испытали дискомфорта в момент, когда наночастицы были активированы. Кроме того, наблюдения показали, что наночастицы воздействую лишь на ткани опухоли и не подвергают опасности другие ткани.
В общей сложности мыши, которым вживили имплантаты, были подвержены 15 процедурам по 15 минут. Результаты исследования показывают, что продолжительность жизни в этой группе в два, а то и три раза превышала продолжительность жизни мышей, которые не были подвержены фототермической обработке. А года лечение сочеталось с химиотерапией, продолжительность жизни мышей еще больше увеличивалась.
Отметим, что мозговой имплантат оснащен золотыми наночастицами в форме звезды, а также имеет небольшую антенну, которая преобразовывает электрические сигналы в инфракрасный свет. Именно он и атакует клетки опухоли.
По словам автора исследования Хамеда Арами, подобное лечение позволит значительно уменьшить побочные эффекты при лечение агрессивных типов рака. А в совокупности с другими методами лечения, например, химиотерапией и облучением, эффект от лечения мозговым имплантатом будет еще больше.
Пациенты с глиобластомой живут в среднем около двух-трех лет, из-за невозможности избавиться от каждой клетки опухоли. А со временем опухоль может и вовсе может стать устойчивой к лекарствам и лучевой терапии. Поэтому, по мнению Арами, их новый метод борьбы с агрессивными формами рака выглядит весьма перспективно. Впрочем, ученым еще предстоит проверить работу мозгового имплантата на людях.
Ранее Фокус писал о том, что к 2030 году ученые надеются разработать эффективную вакцину от рака.