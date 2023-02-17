Интимный момент со скоростью 110 км в час. Ученые засняли, как охотится самая быстрая рыба в мире (видео)

Парусники ведут достаточно уединенный образ жизни, и теперь исследователям впервые удалось взглянуть на то, как они ведут себя под поверхностью океана.

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Парусники считаются самыми быстрыми рыбами в океане, известно, что они способны развивать скорость до рекордных 110 километров в час, что, мягко говоря, затрудняет их изучение, пишет Cosmos Magazine.

Фотографам дикой природы уже не раз удавалось наблюдать за тем, как группы тихоокеанских парусников (Istiophorus) охотятся вместе, используя свое длинное "копье", чтобы рубить, оглушать и поедать стайных рыб. Однако несмотря на это стайное поведение, считается, что парусники, как правило, ведут одиночный образ жизни. В то же время ученым не удавалось узнать достаточно об их охотничьем поведении, когда они скрывались под поверхностью океана.

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Однако в новом исследовании ученым из Юго-восточного университета Нова в США впервые в истории удалось разместить на тихоокеанском паруснике электронную метку нового типа — в результате у них появилось видео от первого лица, которое показывает одиночную охоту парусника.

По словам автора исследования Райана Логана, большая часть того, что они с коллегами видели на видео — это просто бездна голубой воды, однако все изменилось, когда тихоокеанский парусник начал прибавлять скорости и очень быстро приближаться к поверхности воды. В этот момент исследователи поняли, что намечается нечто интересное.

Отличительной чертой этих рыб являются их большие спинные плавники, которые напоминают парусники и могут быть даже выше, чем длина их тела, а также удлиненный мечевидный верхний клюв. Однако на этом их уникальные особенности не заканчиваются, представители этого вида также способны держать температуру своих глаз и мозга выше, чем температура окружающей среды, что дает им преимущество перед добычей в более холодных и менее освещенных водах.

Исследователи предполагают, что все это заставляет парусников сжигать много энергии в течение дня, а потому ученые предположили, что парусники должны практиковаться и в одиночной охоте в промежутках между групповыми набегами. Однако ранее это никогда не было задокументировано.

[ + – ] Бирку и видеокамеру, прикрепли к паруснику Фото: NSU Guy Harvey Research Institute

Новое видео от первого лица показывает, как 40-килограммовый парусник быстро плывет на поверхность, преодолевая подъем в 60 метров, чтобы добраться до небольшого тунца. Отметим, что метка была закреплена сбоку парусника, а потому на видео не виден его рот, однако исследователи полагают. Что в конце концов парусник таки получил то, зачем гнался, ведь после этого он вернулся к обычному спокойному плаванию.

По словам Логана, изучения тихоокеанского парусника затрудняется сразу несколькими факторами: во-первых, за ними действительно сложно угнаться, во-вторых, их нельзя держать в неволе. В результате ученым крайне мало известно о том, как живут тихоокеанские парусники, сколько еды им нужно в день, сколько энергии они тратят на охоту и сколько тунца им необходимо, чтобы ее восполнить.

Теперь исследователи узнали немного больше о жизни этих загадочных "гонщиков океана" и теперь предполагают, что парусникам, как это, требуется около половины небольшого тунца ежедневно, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности.

Отметим, что в 2021 году тихоокеанских парусников внесли в Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

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