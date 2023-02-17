Інтимний момент із швидкістю 110 км на годину. Вчені зняли, як полює найшвидша риба у світі (відео)

Вітрильники ведуть досить відокремлений спосіб життя, і тепер дослідникам вперше вдалося поглянути на те, як вони поводяться під поверхнею океану.

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Вітрильники вважаються найшвидшими рибами в океані, відомо, що вони здатні розвивати швидкість до рекордних 110 кілометрів на годину, що, м'яко кажучи, ускладнює їхнє вивчення, пише Cosmos Magazine.

Фотографам дикої природи вже неодноразово вдавалося спостерігати за тим, як групи тихоокеанських вітрильників (Istiophorus) полюють разом, використовуючи свої довгі "списи", щоб рубати, оглушувати і поїдати зграйних риб. Однак попри цю зграйну поведінку, вважається, що вітрильники, як правило, ведуть одиночний спосіб життя. Водночас вченим не вдавалося дізнатися достатньо про їхню мисливську поведінку, коли вони ховалися під поверхнею океану.

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Однак у новому дослідженні вченим із Південно-Східного університету Нова в США вперше в історії вдалося розмістити на тихоокеанському вітрильнику електронну мітку нового типу — у них з'явилося відео від першої особи, яке показує одиночне полювання вітрильника.

За словами автора дослідження Раяна Логана, більша частина того, що вони з колегами бачили на відео, — це просто безодня блакитної води, проте все змінилося, коли тихоокеанський вітрильник почав додавати швидкості та дуже швидко наближатися до поверхні. У цей момент дослідники зрозуміли, що планується щось цікаве.

Відмінною рисою цих риб є їх великі спинні плавці, які нагадують вітрильники і можуть бути навіть вищими, ніж довжина їх тіла, а також подовжена мечоподібна верхній дзьоб. Однак на цьому їх унікальні особливості не закінчуються, представники цього виду також здатні тримати температуру своїх очей та мозку вище, ніж температура навколишнього середовища, що дає їм перевагу перед здобиччю у холодніших і менш освітлених водах.

Дослідники припускають, що все це змушує вітрильників спалювати багато енергії протягом дня, а тому вчені припустили, що вітрильники повинні практикуватися і в одиночному полюванні між груповими набігами. Однак раніше це ніколи не було документовано.

[ + – ] Бірку та відеокамеру прикріпили до вітрильника Фото: NSU Guy Harvey Research Institute

Нове відео від першої особи показує, як 40-кілограмовий вітрильник швидко пливе на поверхню, долаючи підйом 60 метрів, щоб дістатися до невеликого тунця. Зазначимо, що мітка була закріплена збоку вітрильника, а тому на відео не видно його рота, проте дослідники вважають. Що, зрештою, вітрильник таки отримав те, навіщо гнався, адже після цього він повернувся до звичайного спокійного плавання.

За словами Логана, вивчення тихоокеанського вітрильника важко відразу кількома факторами: по-перше, за ними дійсно складно наздогнати, по-друге, їх не можна тримати в неволі. В результаті вченим вкрай мало відомо про те, як живуть тихоокеанські вітрильники, скільки їжі їм потрібно в день, скільки енергії вони витрачають на полювання і скільки їм потрібно тунця, щоб її заповнити.

Тепер дослідники дізналися трохи більше про життя цих загадкових "перегонників океану" і тепер припускають, що вітрильникам, як це, потрібно близько половини невеликого тунця щодня, щоб задовольнити свої енергетичні потреби.

Зазначимо, що у 2021 році тихоокеанських вітрильників внесли до Червоного списку видів, які перебувають під загрозою зникнення.

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