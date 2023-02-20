От Иерусалима до Алеппо. Самые старые заселенные города мира из всех колыбелей человечества

Около 10 000 лет до нашей эры человечество стало селиться в небольших фермерских общинах, которые со временем превратились в первые в мире города.

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Многие очень известные города из ранних колыбелей цивилизации — на Ближнем Востоке, в Китае, Индии и других местах — исчезли с лица земли. Часто их превращали в руины захватчики или жители оставляли из-за нестабильности. Поэтому те несколько очень древних городов, которые дошли до нашего времени более или менее невредимыми, невероятно особенные, ведь они преодолели безумные трудности на протяжении странной и жестокой истории человечества.

Даты основания большинства этих древних памятников все еще спорны, и их большой возраст зависит от того, как вы определяете город или поселение. Некоторые различают дату официального основания города и дату, когда люди впервые начали жить на этой территории небольшими группами.

Во многих других случаях местные здания скрывают археологические памятники, которые могли бы помочь установить более точные даты. Другие города часто оказывались в ловушке в зонах конфликтов, и их исследовали только ориентировочно. Наконец, споры о датировании часто окрашены религией, политикой и стремлением к славе.

Однако все эти города имеют невероятно длинную и хорошо задокументированную историю и заслуживают того, чтобы их признали как жизненно важную часть наследия человечества, пишет Grunge.

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Лоян, Китай

[ + – ] Независимо от того, была легендарна Ся из Лояна или нет, находки доказывают, что город является одним из древнейших и важнейших культурных объектов Китая Фото: Platongkoh/Getty Images

Лоян в китайской провинции Хэнань является сильным кандидатом на звание старейшего города на Дальнем Востоке. Однако его давний статус до сих пор остается предметом споров, поскольку считается, что оно связано с таинственной первой династией Китая — династией Ся, которая правила частью Китая еще до появления письменности.

То небольшое, что мы знаем об этой династии Ся, происходит из легенд, а некоторые считают, что ее вообще не существовало. Однако в 1959 году археологи откопали тысячи искусно изготовленных изделий в Эрлитоу в Лояне, которые датируются еще 1600 годом до нашей эры — примерно в то время, когда, как предполагается, правила первая династия.

Среди находок были драгоценные бронзовые предметы и роскошные украшения нефрита, свидетельствующие о высокоорганизованной древней цивилизации.

Независимо от того, была легендарна Ся из Лояна или нет, находки доказывают, что город является одним из самых древних и важнейших культурных объектов Китая. В позднейшей истории Лоян снискал большую славу, став столицей Китая несколько раз, в частности, во времена восточных династий Чжоу, Хань и Суй.

В раннесредневековый период Тан город также достиг больших высот как изысканный мультикультурный центр, наполненный буддийскими монастырями и мусульманскими мечетями, а также величественными общественными зданиями и садами. К сожалению, Лоян потерпел ужасное разрушение в конце периода Тан и больше никогда не был таким, как раньше, хотя и сохранился до наших дней.

Варанаси, Индия

[ + – ] В 2014 году ряд находок керамики подтвердили, что люди жили на этой территории по меньшей мере с 1800 года до нашей эры

Варанаси (Банарас), вероятно, является старейшим заселенным городом Индии и, безусловно, одним из самых святых. Расположенный на реке Ганг, розово-красный город привлекает посетителей со всей Индии, собирающихся на берегах реки, чтобы провести в последний путь своих умерших.

Даты первых поселений в Варанасе очень интересуют индуистов во всем мире, ведь история города тесно связана с целым рядом религиозных историй. Оно даже упоминается в "Махабхарате". В 2014 году ряд находок керамики подтвердили, что люди жили на этой территории по меньшей мере с 1800 года до нашей эры.

Трудно отделить факт от вымысла, говоря о Варанасе, но буддисты верят, что Будда проповедовал вблизи города. Индуисты, с другой стороны, верят, что поселение основал Шива, а джайнисты считают, что здесь родился один из их самых святых деятелей.

Самое главное, что умирающие в Варанасе считаются благословенными, поскольку они получают возможность выйти из бесконечного цикла смерти и возрождения. Целый год Варанаси наполнен погребальными кострами, процессиями скорбных и духовных искателей, приезжающих, чтобы погрузиться в священную атмосферу города, как это делали люди на протяжении многих веков.

Сур (Тир), Ливан

[ + – ] Тир был одним из важнейших из-за своей знаменитой окрасочной промышленности Фото: Hamdan Yoshida/Shutterstock

Город Сур (Тир) в Ливане когда-то был одним из самых богатых городов на земле, а сегодня является одним из старейших. По меньшей мере 4 000 лет назад он был крупным городом в 2000 году до н.э., когда действовал как прибыльный финикийский торговый порт. Существуют разные интересные древние мифы о якобы божественном происхождении города, когда-то считавшегося волшебным свободно плавучим островом, пока его не прикрепили к берегу благодаря строительству святого храма на берегу. Город также часто упоминается в Библии, как в Ветхом, так и Новом Заветах, как место великой славы.

Хотя финикийцы построили много крупных городов по всему Средиземноморью, Тир был одним из важнейших из-за своей знаменитой окрасочной промышленности. Фиолетовый краситель очень трудно изготовить, поскольку это один из самых редких цветов в природе, но жители Тира обнаружили, что могут красить ткань в фиолетовый цвет, используя измельченных морских улиток. "Тирийский пурпур" стал невероятно ценным из-за своей редкости, а тирийскую ткань использовали королевские особы. Она настолько ценилась, что согласно BBC, "Финикия" буквально означает "земля пурпура".

Тирейцы продолжали производить свой дорогостоящий краситель до Средневековья, когда изобрели другие фиолетовые красители. В более поздние века Сур стал больше ассоциироваться с менее гламурной рыболовной промышленностью, но его древний блеск никогда не исчезал, и он и сегодня привлекает орды туристов.

Аргос, Греция

[ + – ] Жизнь этих древних греков окутана древними легендами, и Аргос, в частности, много раз упоминается в "Илиаде" Гомера, античном эпосе о Троянской войне Фото: Igor Zuikov/Shutterstock

Аргос — один из старейших городов Греции, а холм Ильи в Аргосе впервые заселили люди каменного века еще в 3500 году до н.э. Несколько позже (около 2000 года до н.э.) город официально заселили финикийские и египетские переселенцы, смешавшиеся с местными греками.

Аргос стал большим городом во время микенского периода бронзового века. Задолго до того, как Грецию украсили классические храмы и античные театры, микенские греки жили более примитивно, политически организованным группамы вокруг ряда небольших дворцовых комплексов в таких местах, как Аргос.

Жизнь этих древних греков окутана древними легендами, и Аргос, в частности, много раз упоминается в "Илиаде" Гомера, античном эпосе о Троянской войне. В поэме Гомер утверждает, что аргосцы были привержены богине Гере и что они боролись вместе со многими другими греческими городами-государствами, чтобы освободить прекрасную Елену от ее похитителей-троянцев.

В эпоху классицизма Аргос, как и многие другие греческие города-государства, экспериментировал с демократией, изготовлял живые скульптуры и был вовлечен в бесконечные мелкие войны с другими греками. Как и другие города-государства, оно в конце концов потеряло свою давнюю независимость благодаря приходу римлян, которые превратили его в еще одну провинциальную глушь.

Иерусалим, Израиль

[ + – ] История Иерусалима всегда была достаточно бурной Фото: Silverjohn/Getty Images

Город Иерусалим был заселен не менее 3500 лет до н.э. Многие из его старинных мест тщательно исследовали благодаря их значимости для трех основных мировых религий. Однако до сих пор существуют разногласия.

Например, недавно, в 2005 году, в академических кругах разгорелся спор вокруг места, которое, по мнению одних, когда-то было дворцом царя Давида, а другие утверждают, что это гораздо более древнее ханаанское сооружение раннего бронзового века.

В самом начале своей истории Иерусалим завоевал царь Давид, вероятно, около 1000 г. до н.э. Каково было это раннее еврейское царство и сколько ему лет — как и многие другие аспекты израильской истории — погрязло в политических и религиозных спорах.

История Иерусалима всегда была достаточно бурной; первый и второй еврейские храмы разрушили вавилоняне и римляне. С появлением христианства и ислама Иерусалим также стал святым городом для многих других народов, а это значит, что он много раз переходил из рук в руки между разными религиями, иногда насильственным путем, как во время христианских крестовых походов.

Пловдив, Болгария

[ + – ] Хотя история Пловдива уходит своими корнями в медный век, город впервые стал известен как часть древней Фракии Фото: Olena_z/Getty Images

Древний Пловдив, расположенный на реке Марица в Болгарии, считается самым старым постоянно заселенным городом Европы. Построенный на семи холмах, как и младший Рим, Пловдив имеет многовековую историю, поскольку на разных этапах своей истории его оккупировали македонцы, римляне, византийцы и османы. Сегодня невероятный музей Пловдива хранит удивительную коллекцию из не менее 100 000 артефактов из нескольких тысячелетий насыщенной истории.

Хотя история Пловдива уходит своими корнями в медный век, город впервые стал известен как часть древней Фракии. Фракийцы были выносливыми соседями древних греков, и они часто упоминаются в древнегреческих источниках. К сожалению, к трудам о древней Фракии следует относиться с определенной долей скептицизма, поскольку они написаны через греческую призму.

Как бы там ни было, независимость фракийского Пловдива была недолгой. Филипп II Македонский (отец Александра Македонского) завоевал его в четвертом веке, надолго грецифицировав и положив начало многовековой оккупации города разными имперскими государствами.

Рэй, Иран

[ + – ] Хотя Рэй был свидетелем многих важных событий, включая набеги монгольских орд и возвышение ислама, величайшей легендой является его связь с пророком Заратуштра Фото: Alireza Javaheri/Wikimedia Commons/CC3.0

Рей — один из самых древних городов Ирана. Находки из кургана Чешмех-Али в самом центре Рея свидетельствуют о том, что гончарные изделия производились еще в 5500 году до н.э. А это со своей стороны показывает, что люди селились здесь уже в неолите.

Хотя Рей был свидетелем многих важных событий, включая набеги монгольских орд и возвышение ислама, величайшей легендой является его связь с пророком Заратуштра. Согласно по крайней мере одной традиции, зороастрийский пророк, основавший великую персидскую религию, когда-то жил в Рае тысячи лет назад. Рей, который и сегодня священный город, упоминается в зороастрийской священной книге Авесты.

Позже город на короткое время стал столицей Парфянской империи — одного из смертельных врагов Древнего Рима. Его стратегическое расположение также сделало его важным военным форпостом вскоре после арабских завоеваний и во время правления турок-сельджуков. Однако в Высоком Средневековье город окончательно потерял свое значение в пользу Тегерана после того, как его жестоко разграбили монголы.

Эль-Файюм, Египет

[ + – ] В древности Файюм фактически состоял из нескольких городов, слившихся воедино в течение многих веков Фото: Mohamed Hussain Younis/Getty Images

Файюм — "страна озер" — город-оазис на реке Нил, впервые заселен около 7200 года до н.э. и уже по крайней мере к 5200 г. до н.э. было важной земледельческой общиной. В древности Файюм фактически состоял из нескольких городов, слившихся воедино в течение многих столетий. Самым известным и мощным из них был город Шедет — "Крокодилополь" для греков.

Настоящий тайник для дикой природы, в частности бродячих крокодилов, Шедет стал домом для культа Собека — ужасного крокодилового бога, которого чтили древние египтяне. Божество Собека такое же древнее, как и сам город, один из первых богов, появившийся в древнеегипетском пантеоне. Бог отвечал за плодородные воды Нила, а когда Шедет ненадолго стал административной столицей Египта во времена 12 династии, он стал символом царской власти.

Другая главная причина знаменитости Файюма происходит от его пребывания под римским контролем, когда слияние римской и египетской культур привело к появлению знаменитых фаюмских портретов мумий. Эти жуткие рисунки являются одними из наиболее сохранившихся произведений искусства древнего мира, и их использовали для украшения мумий в выразительно римском стиле.

Эрбиль, Иракский Курдистан

[ + – ] Цитадель Эрбиля может быть датирована еще 7000 годом до нашей эры, что позволяет ему вполне комфортно чувствовать себя среди старейших городов мира Фото: lmascaretti/Shutterstock

Когда-то Ирак был одной из колыбелей человеческой цивилизации, местом, где на плодородных берегах рек Тигр и Евфрат возникло немало первых городов человечества.

Однако многие из самых известных древних городов — Ур, Вавилон и Ниневия — сегодня уже не существуют. Возможно, вы не слышали о Эрбиле (Хевлере для местных жителей и Арбеле для древних), но этот невероятно древний город рос рядом с великими и пережил их.

Увенчанный одной из старейших и зрелищных цитаделей на Ближнем Востоке, Эрбиль, как и многие города Ближнего Востока, связан с определенным божеством. Иштар, царица неба, была своеобразной воинственной Афродитой и когда-то покровительницей Эрбиля.

Священный храм Иштар, как и остальные древние города, к сожалению, похоронены под несколькими тысячелетиями человеческой деятельности. Во время своего расцвета у него была мощная репутация места поклонения и, возможно, даже была позолочена яркими слоями серебра и золота. Цитадель Эрбиля может быть датирована еще 7000 годом до нашей эры, что позволяет ему вполне комфортно чувствовать себя среди самых старых городов мира.

Джебейль (Библ), Ливан

[ + – ] Есть доказательства того, что люди жили на этой территории еще в эпоху неолита, между 4000 и 8000 годами до н.э. Фото: Vadim_nefedov/Getty Images

Прекрасный Джебейль — очень древний город в Ливане, прославленный гениальными мореплавателями-финикийцами. Однако древнейшие истоки города уходят задолго до того, как финикийцы стали известны. Есть подтверждения того, что люди жили на данной местности еще в эру неолита, меж 4000 и 8000 годами до н.э.

Наибольшего расцвета Джебейль достиг прихода Александра Македонского, когда жители города превратили его в крупный торговый центр и разбогатели на продаже кедрового дерева, из которого изготовляли древние корабли. Сегодня кедр все еще изображен на национальном флаге Ливана.

Древние жители города действительно называли его "Гебал", но греки назвали его Библ, что в переводе с греческого означает "книга". Это не случайно, и вообще умные греки были в большом культурном долгу перед финикийцами. Финикийцы подарили грекам свой алфавит, а город Библ продавал грекам папирус, необходимый им для философских писаний.

Хотя позже Джебейль втянули в христианские крестовые походы и там несколько невероятных средневековых укреплений, он больше никогда не имел политического значения.

Дамаск, Сирия

[ + – ] Дамаск иногда называют самым старым городом в мире, хотя он имеет жесткую конкуренцию с соседним Алеппо Фото: Simongurney/Getty Images

Осажденному Дамаску, так много пережившему за последнее десятилетие, не привыкать к неприятностям. Город пережил много жестоких нападений за свою невероятно долгую историю. Бесчисленные империи прошли через него, блестящий приз для любого завоевателя, славившегося своими предметами роскоши и сказочными садами.

Дамаск иногда называют самым старым городом в мире, хотя он имеет жесткую конкуренцию с соседним Алеппо. Однако, он, безусловно, входит в тройку лидеров, поскольку заселен древними людьми между 8000 и 10 000 годами до н.э.

Город вырос из оазиса Гута, пышной плодородной местности, привлекательной как для фермеров, так и для любителей прекрасного. В более поздние времена оно прославилось своими дамасскими шелками и душистым жасмином. Это было идеальное место для путешественников и торговых караванов, где они могли отдохнуть и потратить свои деньги.

Золотой век Дамаска пришелся на средневековье, когда он стал столицей мусульманского Омеядского халифата. В период расцвета бесчисленные путешественники воспевали город, а в нем появилась одна из самых величественных в мире мечетей, и сегодня сверкающая золотыми и зелеными мозаиками. Это святое место расположено на подлинной горе истории, ведь здесь были и римская церковь, и храм Юпитера, и храм Рамман-Хадада — древнего божества с древнейших времен античности.

Халеб (Алеппо), Сирия

[ + – ] Когда-то он был столицей древнего царства Ямхад, малоизвестного древнего государства, которое в конце концов уничтожили агрессивные хетты Фото: John Wreford/Shutterstock

Люди живут в Алеппо примерно с 11 000 лет до нашей эры, что делает его сильным кандидатом на звание старейшего города мира.

В 2007 году агентство Reuters сообщило, что к северу от города археологи нашли один из самых древних в мире рисунков каменного века (более 11 000 лет), а также ряд орудий и кремневых наконечников стрел.

Как и его соседний Дамаск, многие проезжали через Алеппо, путешествуя по древнему шелковому пути, привозившему экзотические товары из Китая в Европу. Но Алеппо был чем-то большим, чем просто остановкой путешественников. Когда-то он был столицей древнего царства Ямхад, малоизвестного древнего государства, которое в конце концов уничтожили агрессивные хетты.

Однако большую часть своей истории судьба Алеппо была неспокойной. Хотя город на короткое время снискал большую славу как средневековая столица династии Хамданидов, он также пострадал от многочисленных войн и вторжений. Среди тех, кто атаковал и оккупировал Алеппо, были Александр Македонский, римляне, арабы, монголы и османы.

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