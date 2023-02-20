Від Єрусалиму до Алеппо. Найстаріші заселені міста світу з усіх колисок людства

Близько 10 000 років до нашої ери людство почало селитися в невеликих фермерських громадах, які з часом перетворилися на перші у світі міста.

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Багато дуже відомих міст з ранніх колисок цивілізації — на Близькому Сході, в Китаї, Індії та інших місцях — зникли з лиця землі. Часто їх перетворювали на руїни загарбники або жителі залишали через нестабільність. Тому ті кілька дуже давніх міст, які дійшли до нашого часу більш-менш неушкодженими, є неймовірно особливими, адже вони подолали шалені труднощі протягом дивної та жорстокої історії людства.

Дати заснування більшості з цих стародавніх пам'яток все ще спірні, і їхній великий вік залежить від того, як ви визначаєте місто чи поселення. Дехто розрізняє дату офіційного заснування міста і дату, коли люди вперше почали жити на цій території невеликими групами.

У багатьох інших випадках місцеві будівлі приховують археологічні пам'ятки, які потенційно могли б допомогти встановити точніші дати. Інші міста часто опинялися у пастці в зонах конфліктів, і їх досліджували лише орієнтовно. Нарешті, суперечки щодо датування часто забарвлені релігією, політикою та прагненням слави.

А проте всі ці міста мають неймовірно довгу і добре задокументовану історію та заслуговують на те, щоб їх визнали як життєво важливу частину спадщини людства, пише Grunge.

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Лоян, Китай

[ + – ] Незалежно від того, чи була легендарна Ся з Лояна, чи ні, знахідки доводять, що місто є одним з найдавніших і найважливіших культурних об'єктів Китаю Фото: Platongkoh/Getty Images

Лоян у китайській провінції Хенань є сильним кандидатом на звання найстарішого міста на Далекому Сході. Однак його давній статус досі залишається предметом суперечок, оскільки вважається, що воно пов'язане з таємничою першою династією Китаю — династією Ся, яка правила частиною Китаю ще до появи писемності.

Те невелике, що ми знаємо про цю династію Ся, походить з легенд, а дехто вважає, що її взагалі не існувало. Однак у 1959 році археологи відкопали тисячі майстерно виготовлених виробів в Ерлітоу в Лояні, які датуються ще 1600 роком до нашої ери — приблизно в той час, коли, як передбачається, правила перша династія.

Серед знахідок були дорогоцінні бронзові предмети та розкішні нефритові прикраси, що свідчать про високоорганізовану стародавню цивілізацію.

Незалежно від того, чи була легендарна Ся з Лояна, чи ні, знахідки доводять, що місто є одним з найдавніших і найважливіших культурних об'єктів Китаю. У пізнішій історії Лоян здобув велику славу, ставши столицею Китаю кілька разів, зокрема, за часів східних династій Чжоу, Хань та Суй.

У ранньосередньовічний період Тан місто також досягло великих висот як вишуканий мультикультурний центр, наповнений буддійськими монастирями і мусульманськими мечетями, а також величними громадськими будівлями та садами. На жаль, Лоян зазнав жахливого руйнування наприкінці періоду Тан і більше ніколи не був таким, як раніше, хоча й зберігся до наших днів.

Варанасі, Індія

[ + – ] У 2014 році низка знахідок кераміки підтвердила, що люди жили на цій території щонайменше з 1800 року до нашої ери

Варанасі (Банарас), ймовірно, є найстарішим заселеним містом Індії, і, безумовно, одним з найсвятіших. Розташоване на річці Ганг, рожево-червоне місто приваблює відвідувачів з усієї Індії, які збираються на берегах річки, щоб провести в останній шлях своїх померлих.

Дати перших поселень у Варанасі дуже цікавлять індуїстів у всьому світі, адже історія міста тісно пов'язана з цілою низкою релігійних історій. Воно навіть згадується в "Магабгараті". У 2014 році низка знахідок кераміки підтвердила, що люди жили на цій території щонайменше з 1800 року до нашої ери.

Важко відокремити факт від вигадки, говорячи про Варанасі, але буддисти вірять, що Будда проповідував поблизу міста. Індуїсти, з іншого боку, вірять, що поселення заснував Шива, а джайністи вважають, що тут народився один з їхніх найсвятіших діячів.

Найголовніше, що ті, хто помирає у Варанасі, вважаються благословенними, оскільки вони отримують можливість вийти з нескінченного циклу смерті і відродження. Цілий рік Варанасі наповнений похоронними вогнищами, процесіями скорботних і духовних шукачів, які приїжджають, щоб зануритися у священну атмосферу міста, як це робили люди протягом багатьох століть.

Сур (Тір), Ліван

[ + – ] Тір був одним з найважливіших через свою знамениту фарбувальну промисловість Фото: Hamdan Yoshida/Shutterstock

Місто Сур (Тір) у Лівані колись було одним з найбагатших міст на землі, а сьогодні є одним з найстаріших. Щонайменше 4 000 років тому воно вже було великим містом у 2000 році до н.е., коли діяло як прибутковий фінікійський торговий порт. Існують різні цікаві стародавні міфи про нібито божественне походження міста, яке колись вважалося чарівним вільно плавучим островом, поки його не прикріпили до берега завдяки будівництву святого храму на березі. Місто також часто згадується в Біблії, як у Старому, так і в Новому Заповітах, як місце великої слави.

Хоча фінікійці побудували багато великих міст по всьому Середземномор'ю, Тір був одним з найважливіших через свою знамениту фарбувальну промисловість. Фіолетовий барвник дуже важко виготовити, оскільки це один з найрідкісніших кольорів у природі, але жителі Тіра виявили, що можуть фарбувати тканину у фіолетовий колір, використовуючи подрібнених морських равликів. "Тірійський пурпур" став неймовірно цінним через свою рідкісність, а тірійську тканину використовували королівські особи. Вона настільки цінувалася, що, згідно з BBC, "Фінікія" буквально означає "земля пурпуру".

Тірійці продовжували виготовляти свій дорогий барвник аж до Середньовіччя, коли винайшли інші фіолетові барвники. У пізніші століття Сур став більше асоціюватися з менш гламурною рибальською промисловістю, але його стародавній блиск ніколи не зникав, і він і сьогодні приваблює орди туристів.

Аргос, Греція

[ + – ] Життя цих древніх греків оповите стародавніми легендами, і Аргос, зокрема, багато разів згадується в "Іліаді" Гомера, античному епосі про Троянську війну Фото: Igor Zuikov/Shutterstock

Аргос — одне з найстаріших міст Греції, а пагорб Іллі в Аргосі вперше заселили люди кам'яного віку ще в 3500 році до н.е. Трохи пізніше (близько 2000 року до н.е.) місто офіційно заселили фінікійські та єгипетські переселенці, які змішалися з місцевими греками.

Аргос став великим містом під час мікенського періоду бронзового віку. Задовго до того, як Грецію прикрасили класичні храми та античні театри, мікенські греки жили примітивніше, політично організованими групами навколо низки невеликих палацових комплексів у таких місцях, як Аргос.

Життя цих древніх греків оповите стародавніми легендами, і Аргос, зокрема, багато разів згадується в "Іліаді" Гомера, античному епосі про Троянську війну. У поемі Гомер стверджує, що аргосці були прихильні до богині Гери і що вони боролися разом з багатьма іншими грецькими містами-державами, щоб визволити прекрасну Єлену від її викрадачів-троянців.

В епоху класицизму Аргос, як і багато інших грецьких міст-держав, експериментував з демократією, виготовляв живі скульптури і був втягнутий у нескінченні дрібні війни з іншими греками. Як і інші міста-держави, воно врешті-решт втратило свою давню незалежність завдяки приходу римлян, які перетворили його на ще одну провінційну глушину.

Єрусалим, Ізраїль

[ + – ] Історія Єрусалиму завжди була досить бурхливою Фото: Silverjohn/Getty Images

Місто Єрусалим було заселене щонайменше 3500 років до н.е. Багато з його стародавніх місць ретельно дослідили завдяки їх значущості для трьох основних світових релігій. Однак і досі існують розбіжності.

Наприклад, нещодавно, у 2005 році, в академічних колах розгорілася суперечка навколо місця, яке, на думку одних, колись було палацом царя Давида, а інші стверджують, що це набагато давніша ханаанська споруда раннього бронзового віку.

На самому початку своєї історії Єрусалим завоював цар Давид, ймовірно, близько 1000 року до н.е. Яким було це раннє єврейське царство і скільки йому років — як і багато інших аспектів ізраїльської історії — загрузло в політичних і релігійних суперечках.

Історія Єрусалиму завжди була досить бурхливою; перший і другий єврейські храми зруйнували вавилоняни і римляни. З появою християнства та ісламу Єрусалим також став святим містом для багатьох інших народів, а це означає, що він багато разів переходив з рук в руки між різними релігіями — іноді насильницьким шляхом, як під час християнських хрестових походів.

Пловдив, Болгарія

[ + – ] Хоча історія Пловдива сягає своїм корінням у мідний вік, місто вперше стало відомим як частина стародавньої Фракії Фото: Olena_z/Getty Images

Стародавній Пловдив, розташований на річці Марица в Болгарії, вважається найстарішим постійно заселеним містом Європи. Побудований на семи пагорбах, як і набагато молодший Рим, Пловдив має багатовікову історію, оскільки на різних етапах своєї історії його окуповували македонці, римляни, візантійці та османи. Сьогодні неймовірний музей Пловдива зберігає дивовижну колекцію з щонайменше 100 000 артефактів з кількох тисячоліть насиченої історії.

Хоча історія Пловдива сягає своїм корінням у мідний вік, місто вперше стало відомим як частина стародавньої Фракії. Фракійці були витривалими сусідами давніх греків, і вони часто згадуються в давньогрецьких джерелах. На жаль, до праць про давню Фракію слід ставитися з певною часткою скептицизму, оскільки вони написані через грецьку призму.

Хай там як, незалежність фракійського Пловдива була недовгою. Філіп II Македонський (батько Александра Македонського) завоював його в четвертому столітті, надовго грецифікувавши і поклавши початок багатостолітній окупації міста різними імперськими державами.

Рей, Іран

[ + – ] Хоча Рей був свідком багатьох важливих подій, включаючи набіги монгольських орд і піднесення ісламу, найбільшою легендою є його зв'язок з пророком Заратуштра Фото: Alireza Javaheri/Wikimedia Commons/CC3.0

Рей — одне з найдавніших міст Ірану. Знахідки з кургану Чешмех-Алі в самому центрі Рея свідчать про те, що гончарні вироби виготовляли ще в 5500 році до н.е. А це зі свого боку вказує на те, що люди селилися тут вже в неоліті.

Хоча Рей був свідком багатьох важливих подій, включаючи набіги монгольських орд і піднесення ісламу, найбільшою легендою є його зв'язок з пророком Заратуштра. Згідно принаймні з однією традицією, зороастрійський пророк, який заснував велику перську релігію, колись жив у Раї (Рага) тисячі років тому. Рей, який і сьогодні є священним містом, згадується в зороастрійській священній книзі Авесті.

Пізніше місто на короткий час стало столицею Парфянської імперії — одного зі смертельних ворогів Стародавнього Риму. Його стратегічне розташування також зробило його важливим військовим форпостом незабаром після арабських завоювань і під час правління турків-сельджуків. Однак у Високому Середньовіччі місто остаточно втратило своє значення на користь Тегерана, після того, як його жорстоко розграбували монголи.

Ель-Файюм, Єгипет

[ + – ] У давнину Файюм фактично складався з кількох міст, які злилися воєдино протягом багатьох століть Фото: Mohamed Hussain Younis/Getty Images

Файюм — "країна озер" — місто-оазис на річці Ніл, вперше заселене близько 7200 року до н.е. і вже принаймні до 5200 року до н.е. було важливою землеробською громадою. У давнину Файюм фактично складався з кількох міст, які злилися воєдино протягом багатьох століть. Найвідомішим і наймогутнішим з них було місто Шедет — "Крокодилополіс" для греків.

Справжня схованка для дикої природи, зокрема бродячих крокодилів, Шедет став домівкою для культу Собека — жахливого крокодилячого бога, якого шанували стародавні єгиптяни. Божество Собека таке ж давнє, як і саме місто, один з перших богів, що з'явився в давньоєгипетському пантеоні. Бог відповідав за родючі води Нілу, а коли Шедет ненадовго став адміністративною столицею Єгипту за часів 12-ї династії, він став символом царської влади.

Інша головна причина знаменитості Файюма походить з часів його перебування під римським контролем, коли злиття римської та єгипетської культур призвело до появи знаменитих фаюмських портретів мумій. Ці моторошні малюнки є одними з найкраще збережених творів мистецтва стародавнього світу, і їх використовували для прикрашання мумій у виразно римському стилі.

Ербіль, Іракський Курдистан

[ + – ] Цитадель Ербіля може бути датована ще 7000 роком до нашої ери, що дозволяє йому цілком комфортно почуватися серед найстаріших міст світу Фото: lmascaretti/Shutterstock

Колись Ірак був однією з колисок людської цивілізації, місцем, де на родючих берегах річок Тигр і Євфрат виникло чимало перших міст людства.

Однак, багато з найвідоміших стародавніх міст — Ур, Вавилон і Ніневія — сьогодні вже не існують. Можливо, ви не чули про Ербіль (Хевлер для місцевих жителів і Арбела для древніх), але це неймовірно древнє місто зростало поруч з великими і пережило їх.

Увінчаний однією з найстаріших і найвидовищніших цитаделей на Близькому Сході, Ербіль, як і багато міст Близького Сходу, пов'язаний з певним божеством. Іштар, цариця неба, була своєрідною войовничою Афродітою і колись покровителькою Ербіля.

Священний храм Іштар, як і решта стародавнього міста, на жаль, поховані під кількома тисячоліттями людської діяльності. У часи свого розквіту він мав потужну репутацію місця поклоніння і, можливо, навіть був позолочений яскравими шарами срібла та золота. Цитадель Ербіля може бути датована ще 7000 роком до нашої ери, що дозволяє йому цілком комфортно почуватися серед найстаріших міст світу.

Джебейль (Бібл), Ліван

[ + – ] Існують докази того, що люди жили на цій території ще в епоху неоліту, між 4000 і 8000 роками до н.е Фото: Vadim_nefedov/Getty Images

Прекрасний Джебейль — дуже давнє місто в Лівані, яке прославили геніальні мореплавці-фінікійці. Однак найдавніші витоки міста сягають задовго до того, як фінікійці стали відомими. Існують докази того, що люди жили на цій території ще в епоху неоліту, між 4000 і 8000 роками до н.е.

Найбільшого розквіту Джебейль досяг до приходу Александра Македонського, коли жителі міста перетворили його на великий торговий центр і розбагатіли на продажі кедрового дерева, з якого виготовляли стародавні кораблі. Сьогодні кедр все ще зображений на національному прапорі Лівану.

Стародавні мешканці міста насправді називали його "Гебал", але греки назвали його Бібл, що в перекладі з грецької мови означає "книга". Це не випадково, і взагалі, розумні греки були у великому культурному боргу перед фінікійцями. Фінікійці подарували грекам свій алфавіт, а місто Бібл продавало грекам папірус, необхідний їм для філософських писань.

Хоча пізніше Джебейль втянули у християнські хрестові походи і там є кілька неймовірних середньовічних укріплень, він більше ніколи не мав політичного значення.

Дамаск, Сирія

[ + – ] Дамаск іноді називають найстарішим містом у світі, хоча він має жорстку конкуренцію з сусіднім Алеппо Фото: Simongurney/Getty Images

Обложеному Дамаску, який так багато пережив за останнє десятиліття, не звикати до неприємностей. Місто пережило багато жорстоких нападів за свою неймовірно довгу історію. Незліченні імперії пройшли через нього, блискучий приз для будь-якого завойовника, що славився своїми предметами розкоші та казковими садами.

Дамаск іноді називають найстарішим містом у світі, хоча він має жорстку конкуренцію з сусіднім Алеппо. А проте, він, безумовно, входить до трійки лідерів, оскільки заселений стародавніми людьми між 8000 і 10 000 роками до н.е.

Місто виросло з оазису Гута, пишної родючої місцевості, привабливої як для фермерів, так і для поціновувачів прекрасного. У пізніші часи воно прославилося своїми дамаськими шовками та запашним жасмином. Це було ідеальне місце для мандрівних паломників і торгових караванів, де вони могли відпочити і витратити свої гроші.

Золотий вік Дамаска припав на середньовіччя, коли він став столицею мусульманського Омеядського халіфату. У період розквіту незліченні мандрівники оспівували місто, а в ньому з'явилася одна з найвеличніших у світі мечетей, яка й сьогодні виблискує золотими та зеленими мозаїками. Це святе місце розташоване на справжній горі історії, адже тут були і римська церква, і храм Юпітера, і храм Рамман-Хадада — стародавнього божества з найдавніших часів античності.

Халеб (Алеппо), Сирія

[ + – ] Колись він був столицею стародавнього царства Ямхад, маловідомої стародавньої держави, яку врешті-решт знищили агресивні хети Фото: John Wreford/Shutterstock

Люди живуть в Алеппо приблизно з 11 000 років до нашої ери, що робить його сильним кандидатом на звання найстарішого міста світу.

У 2007 році агентство Reuters повідомило, що на північ від міста археологи знайшли один з найдавніших у світі малюнків кам'яного віку (понад 11 000 років), а також низку знарядь і крем'яних наконечників стріл.

Як і його сусідній Дамаск, багато людей проїжджали через Алеппо, подорожуючи по стародавньому шовковому шляху, що привозив екзотичні товари з Китаю до Європи. Але Алеппо був чимось більшим, ніж просто зупинкою мандрівників. Колись він був столицею стародавнього царства Ямхад, маловідомої стародавньої держави, яку врешті-решт знищили агресивні хети.

Однак більшу частину своєї історії доля Алеппо була неспокійною. Хоча місто на короткий час здобуло велику славу як середньовічна столиця династії Хамданідів, воно також постраждало від численних воєн і вторгнень. Серед тих, хто атакував і окупував Алеппо, були зокрема Александр Македонський, римляни, араби, монголи і османи.

Раніше Фокус писав, як дощі допомогли відкрити втрачене месопотамське місто на болотах.