Допомогли дощі. Дрони відкрили втрачене месопотамське місто на болотах (фото)

Дрон використали протягом 6 місяців у 2019 році, щоб фотографувати місцевість. Отримати нові дані допомогли дощі.

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На місці одного із найстаріших міських центрів за допомогою дистанційного зондування даних учені змогли ідентифікувати величезне месопотамське поселення під назвою Лагаш.

Колись воно складалося з 4-х болотистих островів, які з'єднували водні шляхи. Майже 5000 років тому в цій водно-болотистій місцевості, розташованій між річками Євфрат і Тигр на півдні Іраку, вже процвітало життя, пише Ancient Origins.

Однією з учасниць проєкту була Емілі Гаммер, антропологиня та археологиня з Пенсільванського університету. Вона використовувала спеціально обладнаний дрон, який допоміг здобути безцінне розуміння Лагаша — ядра однієї з найдавніших держав світу.

Дрон використовували протягом 6 місяців у 2019 році, щоб фотографувати місцевість. Отримати нові дані допомогли дощі. Вони призвели до сильного поглинання солі та соляної вологи. Це значно полегшило виявлення будівель, вулиць і водних шляхів, схованих майже на рівні землі.

Фото: Месопотамия

Передбачається, що Лагаш був заснований між 4900 та 4600 роками, але сьогодні він відомий як Тель-аль-Хіба. Перші розкопки проводили понад 40 років тому. Тоді було встановлено, що це місце залишили люди близько 3600 років тому. Попередній аналіз інших антропологів, істориків і вчених вказує на те, що Лагаш був побудований на високих курганах на болотах і, можливо, складався з 33 невеликих болотистих островів.

Фото: Месопотамия

"Можливо, існували різні способи розвитку Лагаша як міста болотистих островів у зв'язку з діяльністю людини та зміною навколишнього середовища", — зазначає Гаммер.

Дослідження також указують на те, що для поселення характерна щільна забудова архітектурою, яка розташовувалася на 300 гектарах. Кадри з дрона демонструють потенційні невеликі гавані, які уможливлювали пересування між різними секторами міста за допомогою човнів. З'явилися й можливі залишки колишніх мостів.

Поселення не мало географічного центру, тому сектори міста розвивали соціальні й економічні зв'язки окремо, як у Венеції. Доводять це припущення чітко окреслені стіни та вулиці на деяких островах. Вважається, що на одному з них займалися сільським господарством, а на іншому — рибалкою.

У цілому дослідження вченої Емілі Гаммер вказує на три острови поблизу Перської затоки, а також один, де домінує величезний храм. Усі вони простягаються до моря, знову підтверджуючи ідею, що Лагаш був осілим містом на водно-болотних островах.

Насамкінець, за допомогою дрона змогли виявити докази контрастних околиць, яким властивий або певний вид міського планування, або випадкове розташування. Останнє пов'язують із хвилями міграції будівельників і рабів у 4600-4350 рр. Учені вказують, що під час розквіту місто було схоже на сучасний Чикаго.

Однак, як і багато інших цивілізацій, поселення Лагаш було приречене на крах.