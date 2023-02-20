Замечательная таблетка. Ученые открыли простой способ уменьшить чувство вины у человека

Исследователи провели необычный эксперимент и оказалось, что избавить человека от чувства вины достаточно просто.

Related video

Чувство вины является очень неприятной эмоцией, которая провоцирует появление состояние подавленности и психологического дискомфорта. Ученые из Базельского университета, Швейцария, во время эксперимента доказали, что уменьшить чувство вины у человека можно с помощью плацебо, даже если люди знают, что это не настоящее лекарство, пишет SciTechDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время взаимодействия с другими людьми наше поведение не всегда является идеальным. То есть мы можем причинить психологическую боль тем, что сделали что-то не так или обидели этим человека, в результате чего появляется чувство вины. У многих людей это вызывает ответную реакцию, которая состоит в том, что появляется желание принести извинения или же взять на себя ответственность за произошедшее.

"Чувство вины – это важная моральная эмоция пока она уместна и соответствует ситуации. Это чувство помогает в межличностном общении и способствует нормализации отношений. Поэтому мы решили провести эксперимент, чтобы выяснить, можно ли уменьшить чувство вины у человека, если дать ему плацебо", — говорит Дилан Сезер из Базельского университета.

Для того, чтобы у добровольцев, которые согласились принять участие в эксперименте, появилось чувство вины, их попросили вспомнить о тех неприятных моментах, когда они несправедливо повели себя в отношении близких. Идея заключалась в том, что участники исследования должны были чувствовать себя плохо из-за этой ситуации.

После этого, всех добровольцев, которые были здоровы, не имели психических расстройств и не принимали психотропных препаратов, разделили на три группы:

Первой группе ученые давали плацебо, но говорили, что это настоящее лекарство, которое может избавить от чувства вины;

Второй группе давали плацебо, но при этом сообщили, что это не настоящее лекарство, но оно должно помочь избавиться от чувства вины;

Третьей группе, которая являлась контрольной в этом исследовании, вообще ничего не давали.

[ + – ] Во время взаимодействия с другими людьми наше поведение не всегда является идеальным. То есть мы можем причинить психологическую боль тем, что сделали что-то не так или обидели этим человека, в результате чего появляется чувство вины. У многих людей это вызывает ответную реакцию, которая состоит в том, что появляется желание принести извинения или же взять на себя ответственность за произошедшее Фото: SciTechDaily

По словам Сезера, в итоге оказалось, что чувство вины значительно уменьшилось у представителей двух групп, которые получили плацебо, по сравнению с теми, кто не принимал их.

"Самое интересное, что чувство вины уменьшилось даже у тех людей, которые знали, что им дают плацебо, но объяснили, что эти таблетки помогут. То есть открытая информация является ключом к эффективности плацебо", — говорит Сезер.

С другой стороны, по словам ученых, иногда чувство вины сохраняется у людей очень долго, что не соответствует ситуации. Такие негативные эмоции могут навредить не только психологическому, но и физическому здоровью. В том числе это приводит к появлению депрессии.

По словам ученых, предыдущие исследования показали, что плацебо, если о нем не говорится открыто, может эффективно лечить депрессию. Но ученые впервые выяснили, что открытая информация о приеме именно плацебо также может быть эффективной, по крайней мере для уменьшения чувства вины. Но эта эмоция, как уже был сказано выше может привести к депрессии.

"Мы считаем, что такой метод может помочь в лечении подобных психологических расстройств. Хотя нам нужно провести дополнительные исследования, чтобы полностью убедится в его эффективности. То есть можно ли уменьшить уровень длительного чувства вины и вообще избавиться от него. Использование плацебо, когда известно, что это плацебо, которое может помочь, может быть недорогим и простым вариантом лечения многих психологических проблем", — говорит Сезер.

Как уже писал Фокус, появилось новое заболевание и до половины диагностированных больных умирают за пять лет. При этом способов лечения и профилактики нет.