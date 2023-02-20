Чудова таблетка. Вчені відкрили простий спосіб зменшити почуття провини у людини

Дослідники провели незвичайний експеримент і виявилося, що позбавити людину почуття провини досить просто.

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Почуття провини є дуже неприємною емоцією, яка провокує появу стану пригніченості та психологічного дискомфорту. Вчені з Базельського університету, Швейцарія, під час експерименту довели, що зменшити почуття провини у людини можна за допомогою плацебо, навіть якщо люди знають, що це не справжні ліки, пише SciTechDaily.

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Під час взаємодії з іншими людьми наша поведінка не завжди ідеальна. Тобто ми можемо завдати психологічного болю тим, що зробили щось не так, чи образили цим людину, внаслідок чого з'являється почуття провини. У багатьох людей це викликає реакцію у відповідь, яка полягає в тому, що з'являється бажання перепросити або взяти на себе відповідальність за те, що сталося.

"Почуття провини — це важлива моральна емоція, поки вона доречна і відповідає ситуації. Це почуття допомагає у міжособистісному спілкуванні та сприяє нормалізації відносин. Тому ми вирішили провести експеримент, щоб з'ясувати, чи можна зменшити почуття провини у людини, якщо дати їй плацебо", — каже Ділан Сезер із Базельського університету.

Для того, щоб у добровольців, які погодилися взяти участь в експерименті, з'явилося почуття провини, їх попросили згадати про ті неприємні моменти, коли вони несправедливо повелися щодо близьких. Ідея полягала в тому, що учасники дослідження мали відчувати себе погано через цю ситуацію.

Після цього всіх добровольців, які були здорові, не мали психічних розладів і не приймали психотропних препаратів, розділили на три групи:

Першій групі вчені давали плацебо, але казали, що це справжні ліки, які можуть позбавити почуття провини;

Другій групі давали плацебо, але при цьому повідомили, що це не справжні ліки, але вони повинні допомогти позбутися відчуття провини;

Третій групі, яка була контрольною у цьому дослідженні, взагалі нічого не давали.

[ + – ] Під час взаємодії з іншими людьми наша поведінка не завжди є ідеальною. Тобто ми можемо завдати психологічного болю тим, що зробили щось не так, чи образили цим людину, внаслідок чого з'являється почуття провини. У багатьох людей це викликає реакцію у відповідь, яка полягає в тому, що з'являється бажання перепросити або взяти на себе відповідальність за те, що сталося. Фото: Mouthwash

За словами Сезера, у результаті виявилося, що почуття провини значно поменшало у представників двох груп, які отримали плацебо, порівняно з тими, хто їх не приймав.

"Найцікавіше, що почуття провини поменшало навіть у тих людей, які знали, що їм дають плацебо, але пояснили, що ці таблетки допоможуть. Тобто відкрита інформація є ключем до ефективності плацебо", — каже Сезер.

З іншого боку, за словами вчених, іноді почуття провини зберігається у людей дуже довго, що не відповідає ситуації. Такі негативні емоції можуть зашкодити як психологічному, а й фізичному здоров'ю. Зокрема це призводить до появи депресії.

За словами вчених, попередні дослідження показали, що плацебо, якщо про нього не йдеться відкрито, може ефективно лікувати депресію. Але вчені вперше з'ясували, що відкрита інформація про прийом саме плацебо може бути ефективною, принаймні для зменшення почуття провини. Але ця емоція, як уже було сказано вище, може призвести до депресії.

Ми вважаємо, що такий метод може допомогти в лікуванні подібних психологічних розладів. Хоча нам потрібно провести додаткові дослідження, щоб повністю переконатися в його ефективності. Тобто чи можна зменшити рівень тривалого почуття провини і взагалі позбутися його. Використання плацебо, коли відомо, що це плацебо, яке може допомогти, може бути недорогим та простим варіантом лікування багатьох психологічних проблем", – каже Сезер.

Як уже писав Фокус, з'явилося нове захворювання і до половини діагностованих хворих помирають за п'ять років. При цьому способів лікування та профілактики немає.