Войско пятачков. В США направляется "армия суперсвиней" — они чрезвычайно умны и выносливы

Раньше обосноваться в северных штатах США свиньям мешал климат, но этим гибридам, похоже, все равно на низкие температуры.

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Это далеко не первая угроза в США, связанная со свиньями, сегодня здесь обитает около 6 миллионов диких особей, и это при том, что они не являются аборигенами для этого региона, пишет IFL Science.

Известно, что они впервые были введены в Штатах еще в 16 веке и с тех пор, согласно статистике, ежегодно наносят ущерб в размере 2,5 миллиардов долларов. Однако ученые опасаются, что с появлением суперсвиней на севере Штатов эта цифра может резко возрасти.

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На первый взгляд в этой группе суперсвине нет ничего нового, однако их появление на севере вызывает новые опасения у ученых. Дело в том, что ранее низкие температуры северных штатов мешали свиньям обосновываться в этих регионах, однако этому гибридному виду, похоже, не страшны низки температуры.

По сути, эта группа суперсвиней представляет собой гибрид домашних свиней и диких кабанов — такая смесь в результате сделала их чрезвычайно умными и выносливыми, и теперь, как считают ученые, от них будет крайне сложно избавиться. В ходе исследования ученые также заметили, что в последнее время они все чаще "путешествуют" за пределы границы Канады и появляются в северных штатах США — ученые считают, что они могут представлять настоящую угрозу.

Данный вид гибридных свиней был выведен фермерами в Канаде, в результате чего появились крупные свиньи, которые гораздо более устойчивы к холоду, а потому им легко перемещаться и размножаться при более низких температурах, при которых обычный домашний скот просто вымер бы.

Несмотря на то, что эти суперсвиньи начинали в неволе, падение рынка кабанов привело к тому, что многие из них попросту были выпущены и предоставлены сами себе. По словам доктора Райана Брука, который возглавляет канадский исследовательский проект диких свиней Университета Саскачевана, для ученых стало настоящим сюрпризом, что это новый супервид способен выживать при таких низких температурах.

Основная проблема суперсвиней заключается в том, что они плохо уживаются с местными видами. Дело в том, что они не только составляют серьезную конкуренцию другим видам за ресурсы, но еще и неравнодушны к гнездам некоторых видов — например, индеек.

По словам Брука, дикие свиньи являются одними из самых опасных инвазивных видов на планете, а потому обществу стоит сделать все, чтобы попытаться защитить от их влияния хрупкие местные экосистемы. Однако эти суперсвиньи чрезвычайно умны и неуловимы, при этом чем больше на них оказывают давление, например, охота, тем более неуловимыми они становятся — прячутся в густом лесном покрове, исчезают в заболоченных местах и могут быть очень опасны.

Ранее Фокус писал о том, что ученые оживили органы свиньи через час после ее смерти.