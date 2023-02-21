Військо п'ятачків. У США прямує "армія суперсвиней" — вони надзвичайно розумні та витривалі

Раніше облаштуватися в північних штатах США свиням заважав клімат, але цим гібридам, схоже, усе рівно на низькі температури.

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Це далеко не перша загроза в США, пов'язана зі свинями, сьогодні тут мешкає близько 6 мільйонів диких особин, і це при тому, що вони не є аборигенами для цього регіону, пише IFL Science.

Відомо, що вони вперше були введені в Штатах ще в 16 столітті і відтоді, згідно зі статистикою, щорічно завдають шкоди в розмірі 2,5 мільярда доларів. Однак учені побоюються, що з появою суперсвиней на півночі Штатів ця цифра може різко зрости.

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На перший погляд у цій групі суперсвиней немає нічого нового, проте їхня поява на півночі викликає нові побоювання у вчених. Річ у тім, що раніше низькі температури північних штатів заважали свиням облаштовуватися в цих регіонах, однак цьому гібридному виду, схоже, не страшні низькі температури.

Фактично, ця група суперсвиней є гібридом домашніх свиней і диких кабанів — така суміш у результаті зробила їх надзвичайно розумними і витривалими, і тепер, як вважають учені, їх буде вкрай складно позбутися. Під час дослідження вчені також помітили, що останнім часом вони дедалі частіше "подорожують" за межі кордону Канади і з'являються в північних штатах США — вчені вважають, що вони можуть становити справжню загрозу.

Цей вид гібридних свиней був виведений фермерами в Канаді, в результаті чого з'явилися великі свині, які набагато стійкіші до холоду, а тому їм легко переміщатися і розмножуватися за нижчих температур, за яких звичайна свійська худоба просто вимерла б.

Незважаючи на те, що ці суперсвині починали в неволі, падіння ринку кабанів призвело до того, що багато з них просто були випущені і надані самі собі. За словами доктора Раяна Брука, який очолює канадський дослідницький проєкт диких свиней Університету Саскачевану, для вчених стало справжнім сюрпризом, що цей новий супервид здатний виживати за таких низьких температур.

Основна проблема суперсвиней полягає в тому, що вони погано уживаються з місцевими видами. Річ у тім, що вони не лише складають серйозну конкуренцію іншим видам за ресурси, а ще й небайдужі до гнізд деяких видів — наприклад, індиків.

За словами Брука, дикі свині є одними з найнебезпечніших інвазивних видів на планеті, а тому суспільству варто зробити все, щоб спробувати захистити від їхнього впливу вразливі місцеві екосистеми. Однак ці суперсвині надзвичайно розумні і невловимі, при цьому чим більше на них чинять тиск, наприклад, полювання, тим більш невловимими вони стають — ховаються в густому лісовому покриві, зникають у заболочених місцях і можуть бути дуже небезпечні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені оживили органи свині через годину після її смерті.