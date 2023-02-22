Больше желанной косточки. Ученые выяснили, насколько собаки любят своих владельцев

Если сомнения в любви питомца все еще преследует вас, новое исследование рассеет их.

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Казало бы, сомневаться в том, что собаки любят своих владельцев не приходится — что еще могут означать все эти облизывания и виляния хвостом? Однако ученые решили развеять последние сомнения, научным способом доказав, насколько именно наши питомцы любят нас, пишет Live Science.

По словам профессора психологии в Университете штата Аризона и директора Университета кинологов Клайва Винна, он абсолютно убежден, что "наши собаки любят нас". Однако невролог из Университета Эмори в Джорджии Ньютон Грегори Бернс пошел дальше и решил не ограничиваться лишь словам, а исследовать собачий мозг.

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После смерти одного из своих любимых псов, он решил провести исследование. Для этого он изначально научил свою приемную собаку Кэлли и других собак-участников эксперимента спокойно переносить шум внутри камеры МРТ, а затем проанализировал активность их мозга.

В ходе исследования он подвергал собак воздействию различных запахов, в том числе знакомых и незнакомых людей и собак. Ученый обнаружил, что у всех 12 животных, участвовавших в исследовании, активизировалась обонятельная зона мозга, где им предлагали вещи того или иного человека, животного. Однако самое любопытно происходило тогда, когда им давали понюхать вещи владельцев — в этот момент загоралось хвостатое ядро, область, которая связана с психическими процессами более высокого уровня, например:

эмоции;

мотивация;

вознаграждение;

романтические чувства.

Результаты этого исследования были опубликованы еще в 2015 году. В следующем году было проведено дополнительное исследование, в котором приняли участие 15 собак. Тогда Бернс обнаружил, что 86% реципиентов продемонстрировали аналогичный или более высокий уровень активации хвостатого ядра в ответ на похвалу, чем на еду.

В новом исследовании Винн с коллегами также обнаружили, что питомцы склонны предпочитать своих питомцев еде. Для этого они провели эксперимент: ученые поставили на расстоянии 2 метров от питомцев миску с едой и хозяина, который только что вернулся с работы, а затем владелец начинал постепенно отдаляться. Оказалось, что в 8 из 10 случаев собаки предпочитали еде хозяина.

Еще одним подтверждением безграничной любви питомцев оказалось исследования Такефуми Кикусуи из Школы ветеринарной медицины Университета Адзабу в Японии. Они с коллегами обнаружили, что собаки способны проливать слезы во время воссоединения с хозяином после его длительного отсутствия.

Вдохновившись историями собак, выкапывающих своих владельцев после бомбардировок Лондона во время Второй мировой войны, Винн с коллегами провел еще один эксперимент, в котором приняли участие 60 собак и их владельцев. Исследователи попросили владельцев питомцев залезть в коробки и притвориться, что они в беде. Результаты исследования свидетельствуют, что 1 из 3 поспешил на помощь своему владельцу и "спас" его.

В то же время исследователи предупреждают, что людям необходимо понимать, что дело вовсе не в них, а их питомцах. Дело в том, что собаки рождаются с замечательной способность формировать прочные эмоциональные связи с представителями разных видов, которых они встречают в течение первых трех месяцев своей жизни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проверили интеллект 13 пород собак и составили рейтинг.