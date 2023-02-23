Новый способ использования аппарата УЗИ. Ученые пробуют лечить болезнь Паркинсона ультразвуком

Согласно новому исследованию у пациентов с болезнью Паркинсона значительно уменьшился тремор, улучшилась подвижность и другие физические симптомы после проведения минимально инвазивной процедуры с использованием сфокусированного ультразвука.

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Клиническое испытание проводилось исследователями из Медицинской школы Университета Мэриленда и включало 94 пациента с болезнью Паркинсона, которым случайным образом было назначено пройти сфокусированное ультразвуковое исследование для воздействия на целевую область на одной стороне мозга или провести фиктивную процедуру. Почти 70 процентов пациентов в группе лечения были признаны успешными после трех месяцев наблюдения, по сравнению с 32 процентами в контрольной группе, у которых была неактивная процедура без фокусированного ультразвука.

У двух третей тех, кто первоначально ответил на лечение сфокусированным ультразвуком, продолжался успешный ответ на лечение год спустя, пишет News Medical.

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Эти результаты являются очень многообещающими и теперь врачи предлагают пациентам с болезнью Паркинсона новую форму терапии для лечения их симптомов. В этом способе нет хирургических манипуляций, что означает отсутствие риска серьезной инфекции или кровоизлияния в мозг.

Около миллиона американцев страдают болезнью Паркинсона, нейродегенеративным заболеванием, которое поражает клетки или нейроны головного мозга в определенной области мозга, вырабатывающей дофамин. Симптомы включают дрожь, скованность и трудности с балансом и координацией. Другие методы лечения болезни Паркинсона включают лекарства и глубокую стимуляцию мозга (DBS) с помощью хирургически имплантированных электродов. Лекарства могут вызывать непроизвольные беспорядочные движения, называемые дискинезией, поскольку дозы увеличиваются для контроля симптомов. Обычно предлагаемый, когда лекарства не помогают, DBS включает операцию на головном мозге, при которой электроды вставляются через два небольших отверстия в черепе. Процедура сопряжена с небольшим риском серьезных побочных эффектов, включая кровоизлияние в мозг и инфекцию.

"Наше исследование поможет врачам и пациентам принять обоснованное решение при рассмотрении этого нового метода лечения, чтобы помочь лучше справляться с симптомами", — сказал соавтор исследования Пол Фишман, доктор медицинских наук, профессор неврологии в УМСОМ и невролог в УГМК. — Но для пациентов важно понимать, что ни одно из доступных в настоящее время методов лечения не вылечит болезнь Паркинсона до конца".

Фокусированное ультразвуковое исследование — это безоперационная процедура, выполняемая без анестезии или стационарного пребывания в больнице. Пациенты, которые остаются в полном сознании, лежат в магнитно-резонансном томографе (МРТ) в шлеме с датчиком. Ультразвуковая энергия направляется через череп в бледный шар, структуру глубоко в мозгу, которая помогает контролировать регулярные произвольные движения.

Изображения МРТ предоставляют врачам карту температуры обрабатываемой области в режиме реального времени, чтобы точно определить цель и применить достаточно высокую температуру для ее облучения. Во время процедуры пациент находится в сознании и обеспечивает обратную связь, что позволяет врачам отслеживать непосредственные эффекты облучения тканей и при необходимости вносить коррективы.

"Фокусированный ультразвук одобрен только для лечения одной стороны мозга у пациентов с болезнью Паркинсона, поэтому в настоящее время он может быть более подходящим для пациентов с симптомами преимущественно на одной стороне", — сказал соавтор исследования Вибхор Кришна, доктор медицинских наук. профессор нейрохирургии в Университете Северной Каролины, Чапел-Хилл.

Пациентам, участвовавшим в исследовании, с болезнью Паркинсона средней степени тяжести, которые плохо реагировали на лекарства, был проведен один сеанс сфокусированного ультразвука на той стороне их мозга, которая контролировала ту сторону их тела, где симптомы были более серьезными. Исследование было разработано как перекрестное испытание, в котором 25 пациентам в контрольной группе было предложено активное лечение через три месяца после имитации процедуры; 20 из 25 выбрали лечение сфокусированным ультразвуком и получили те же преимущества, что и группа первоначального лечения.

У участников группы лечения было немедленное улучшение как минимум на три балла по стандартной оценке — измерение тремора, способности ходить и ригидности ног и рук — по сравнению с улучшением на 0,3 балла в контрольной группе. Они также испытали облегчение от побочных эффектов лекарств от болезни Паркинсона. Их снова оценивали через три месяца и через 12 месяцев. Пациентов будут продолжать наблюдать в течение пяти лет, чтобы оценить, как долго длится лечение и прогрессирование заболевания.

Доктор Айзенберг и его коллеги в настоящее время проводят клинические испытания устройства на обеих сторонах мозга, проводя сфокусированное ультразвуковое лечение за два сеанса с интервалом в шесть месяцев. "До сих пор у нас были многообещающие результаты", — сказал доктор Айзенберг.

"Мы находимся на краю прорыва в области сфокусированного ультразвука, так как продолжающиеся исследования оценивают процедуры в различных областях мозга, пораженных болезнью Паркинсона, таких как субталамическое ядро, которое контролирует регуляцию движений, — сказал Марк Т. Гладвин, доктор медицинских наук. — Исследователи также изучают, как сфокусированный ультразвук можно использовать для временного открытия гематоэнцефалического барьера, чтобы помочь экспериментальным методам лечения болезни Паркинсона, таким как иммунотерапия, легче проникнуть в мозг".

Ранее Фокус писал о лекарстве от кашля, которое способно лечить болезнь Паркинсона. В Великобритании начинается знаменательное клиническое испытание третей фазы, в ходе которого проверяется, можно ли использовать обычное лекарство от кашля для лечения болезни Паркинсона.