Работают в паре. Ученые обнаружили, что грибы и жуки сотрудничают, уничтожая миллионы деревьев

Новое жуткое исследование показывает, что миллионы хвойных деревьев были уничтожены по всей Европе жуками короедами, и им, похоже, помогали грибы.

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Ученые обнаружили, что миллионы хвойных деревьев были уничтожены по всей Европой — они пали жертвами европейских еловых короедов (Ips typographus). Однако самое жуткое в этой истории заключается в том, что эти массовые убийства насекомые совершили, работая в паре с грибами, которые манипулировали естественной защитой деревьев, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые обнаружили, что крохотные жуки способны вынюхивать ароматические соединения, которые вырабатываются их симбиотическими партнерами — грибами. Это соединение разрушает древесную кору, что существенно облегчает жукам поиск подходящих деревьев для еды и размножения.

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Жуки-короеды достигают в длину всего относительно 5 миллиметров, однако эти крохотные существа достаточно быстро способны убить взрослые деревья — они атакуют целой "армией", сокрушая защиту дерева, а после внедряют в него свои грибковые симбиоты, которые помогают им вторгаться и селиться.

Ученые отмечают, что им известно, что жуки используют феромоны для привлечения новобранцев для массовых нападений, они также накапливают соединения, производимые уже "завоеванным" деревом. Однако роль феромонов в поддержании грибкового симбиоза все еще изучена недостаточно.

Исследователей заинтересовала способность жуков-короедов преодолевать мощную защитную систему хвойных деревьев, и они задались вопросом — могут ли в этом помочь грибы? Дело в том, что уже известно, что грибы производят собственную мощную смесь летучих химических веществ, а жуки при этом преимущественно охотятся на деревья, зараженные симбиотическими грибами.

Авторы исследования полагают, что жуки-короеды способны идентифицировать своих грибковых симбиотов по химическим соединениям — речь идет о грибах родов Grosmannia, Endoconidiophora и Ophiostoma. В результате ученым удалось обнаружить, что грибы-симбиоты метаболизируют соединения смолы европейской ели, которая, по сути, является деревом-хозяином жука, превращая аромат в привлекательную смесь кислородсодержащих производных.

По словам ведущего автора исследования Динешкумара Кандасами, биохимика из Лундского университета в Швеции, они с коллегами провели ряд лабораторных тестов и обнаружили, что грибки расщепляют химические вещества в смоле коры, а через 12 дней после заражения эти соединения уже составляют большую часть химических веществ, выделяемых корой. В результате эти особые феромоны в коре ели привлекают жуков, которые впоследствии захватывают и уничтожают дерево.

Исследователи полагают, что несмотря на то, что феромоны гриба могут быть разрушительными для деревьев, они также могут стать секретным ингредиентов для лучшего контроля нашествия жуков. Ученые полагают, что это жуткое исследование и его результаты в дальнейшем помогут сохранить миллионы европейских елей, которые уничтожают жуки-короеды.

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