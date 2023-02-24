Працюють у парі. Вчені виявили, що гриби та жуки співпрацюють, знищуючи мільйони дерев

Нове моторошне дослідження показує, що мільйони хвойних дерев були знищені по всій Європі короїдами-типографами, і їм, схоже, допомагали гриби.

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Учені виявили, що мільйони хвойних дерев були знищені по всій Європі — вони стали жертвами короїдів-типографів (Ips typographus). Однак найстрашніше в цій історії — те, що ці масові вбивства комахи вчинили, працюючи в парі з грибами, які маніпулювали природним захистом дерев, пише Science Alert.

У ході дослідження вчені виявили, що крихітні жуки здатні винюхувати ароматичні сполуки, які виробляються їхніми симбіотичними партнерами грибами. Це з'єднання руйнує деревну кору, що значно полегшує жукам пошук відповідних дерев для їжі та розмноження.

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Короїди-типографи досягають у довжину всього відносно 5 міліметрів, проте ці крихітні істоти досить швидко здатні вбити дорослі дерева — вони атакують цілою "армією", руйнуючи захист дерева, а потім впроваджують у нього грибкові симбіоти, які допомагають їм вторгатися та селитися.

Учені відзначають, що їм відомо, що жуки використовують феромони для залучення новобранців для масових нападів, вони також накопичують сполуки, які створює вже "завойоване" дерево. Однак роль феромонів у підтримці грибкового симбіозу досі вивчена недостатньо.

Дослідників зацікавила здатність короїдів-типографів долати потужну захисну систему хвойних дерев, і вони запитали — чи можуть у цьому допомогти гриби? Річ у тім, що вже відомо, що гриби виробляють власну потужну суміш летких хімічних речовин, а жуки переважно полюють на дерева, заражені симбіотичними грибами.

Автори дослідження вважають, що короїди-типографи здатні ідентифікувати свої грибкові симбіоти за хімічними сполуками — йдеться про гриби родів Grosmannia, Endoconidiophora й Ophiostoma. У результаті вченим вдалося виявити, що гриби-симбіоти метаболізують сполуки смоли європейської ялини, яка, по суті, є деревом-господарем жука, перетворюючи аромат на привабливу суміш похідних, що містять кисень.

За словами провідного автора дослідження Дінешкумара Кандасамі, біохіміка з Лундського університету у Швеції, вони з колегами провели низку лабораторних тестів і виявили, що грибки розщеплюють хімічні речовини в смолі кори, а через 12 днів після зараження ці сполуки вже складають більшу частину хімічних речовин, що виділяються корою. В результаті ці особливі феромони в корі ялини приваблюють жуків, які згодом захоплюють і знищують дерево.

Дослідники вважають, що попри те, що феромони гриба можуть бути руйнівними для дерев, вони також можуть стати секретним інгредієнтом для кращого контролю нашестя жуків. Учені вважають, що це моторошне дослідження та його результати надалі допоможуть зберегти мільйони європейських ялин, які знищують короїди-типографи.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено, що гливи застосовують хімічну зброю, щоб здолати ворогів.