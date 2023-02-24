Берегите сердечко. Холостяки-мужчины в два раза чаще умирают от сердечной недостаточности

Новое исследование свидетельствует о том, что счастливый брак в действительности является ключом к более долгой и здоровой жизни.

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Неприятные новости для холостяков: ученые обнаружили, что женатые мужчины вдвое реже умирают от сердечной недостаточности в течение пяти лет после постановки диагноза. Исследователи предполагают, что это может быть связано с тем, что у них меньше шансов, что кто-то другой будет следить за их здоровьем, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые из Университета Колорадо проанализировали данные 6800 взрослых американцев в возрасте 45 лет и старше, взятых из существующего исследования. После исследователи сравнили эти данные с записями 94 добровольцев, у которых по медицинским показаниям была диагностирована сердечная недостаточность.

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В общей сложности ученые следили за реципиентами около 5 лет. Теперь ученые уверены, что их результаты дополняют и так растущее количество доказательств, подчеркивающих пользу для здоровья от женитьбы, включая снижение риска слабоумия, диабета второго типа, а теперь и риска смерти от сердечной недостаточности.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что заядлые холостяки примерно в 2,2 раза чаще умирают в течение пяти лет после постановки диагноза, чем мужчины, состоящие в браке. При этом ученые не обнаружили подобной закономерности у женщин

Отметим, что сердечная недостаточность, в отличие от сердечного приступа, является хроническим состоянием, при котором сердце больше не может эффективно качать кровь из-за ослабления мышц. Симптомы включают в себя усталость и одышку, а пациентов часто госпитализируют из-за тяжести состояния. Основная сложность заключается в том, что на сегодня в мире не существует какого-либо лекарства от этого заболевания, а статистика свидетельствует о том, что лишь половина пациентов с подобным диагнозом живут более 5 лет после его постановки.

Авторы исследования уверяют, что социальное взаимодействие и изоляция играют важную роль в настроении и общем состоянии здоровья человека. Более того, исследователи теперь заявляют, что медикам необходимо учитывать семейное положение при лечении пациентов с сердечной недостаточностью.

Ученые считают, что такая печальная статистика может основываться на том, что мужчины могут полагаться на женщин, чтобы они заботились об их здоровье и напоминали о необходимости принимать лекарства. По словам врача-резидент Университета Колорадо и ведущего автора исследования доктора Катарины Лейба, результаты свидетельствуют о том, что медикам необходимо лечить пациентов не только с точки зрения медицинских факторов, но и контекста их жизни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему избегают серьезных отношений женщины и мужчины.