Ограбление века. Попытка муравья украсть бриллиант однажды была запечатлена на камеру (видео)

Самому крохотному грабителю в мире все же не удалось утащить драгоценный камень, однако попытка явно того стоила.

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Эта наглая попытка ограбления была предпринята крохотным муравьем еще в 2018 году. Правда, вряд ли ее можно назвать тщательно спланированной, ведь все действо происходило прямо под носом у человека, который работал с этими драгоценными камнями, пишет IFLScience.

На видео видно, как крохотный муравей схватил бриллиант, по-видимому, весом не менее 0,5 карата и попытался утащить его "в подарок королеве". Исходя из веса драгоценного камня, можно предположить, что он стоит не менее 1000 долларов. Любопытно, что муравьи в действительности собирают разные предметы, чтобы, так сказать, украсить колонию, однако исследователи полагают, что все не так просто.

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Ученые считают, что крохотный грабитель на самом деле вцепился в драгоценный камень из-за того, что он, вероятно, был покрыт каким-то веществом, которое и привлекло внимание муравья.

Исследователям известно, что муравьи являются отличными собирателями и способны преодолевать огромные расстояния в окружающей среде, чтобы вернуться домой с драгоценной добычей. Правда, как правило, она едва ли может стоить около тысячи долларов. Также известно, что муравьи способны не только искать пищу, но и выносить отходы или тела свои мертвых собратьев, чтобы освободить место в колонии и сохранить вещи в безопасности.

Такое поведение муравьев может объяснить странные находки, похожие на нечто вроде могил, уложенных муравьями: здесь и мертвые насекомые, и лепестки. По словам владельца муравьиной фермы, он не раз был свидетелем того, как его подопечные складывали своих мертвых сородичей поверх хлопьев из сухого завтрака, что действительно весьма напоминало своеобразную погребальную процессию.

Кроме того, науке известно, что муравьи в действительности часто собирают предметы, которые могут пригодиться колонии. Одним из таких невероятных примеров являются муравьи-листорезы, которые в действительности вовсе не едят листья, а сносят их в свои колонии для "повелителя грибов". Этот грибок на самом деле служит для них указателем, куда идти, кроме того, он предупреждает муравьев, когда растения заражают свои листья опасным грибком, и колония переходит к другой ботанической жертве.

Еще одной уникальной способностью муравьев является то, что они способны переносить предметы, намного большие, чем они сами. Иногда они работают группами, чтобы дотащить огромные куски пищи в колонию. Также исследователи знают, что муравьи, по сути своей, те еще защитники окружающей среды, ведь именно они переносят различные семена, помогая растениям и деревьям разрастаться.

Ранее Фокус писал о том, что у муравья-дракулы оказались самые быстрые челюсти в мире.