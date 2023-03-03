Пограбування століття. Спроба мурахи вкрасти діамант одного разу була знята на камеру (відео)

Найбільш крихітному грабіжнику на світі все ж таки не вдалося вкрасти дорогоцінний камінь, однак спроба явно того вартувала.

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Цю нахабну спробу пограбування вчинила крихітна мураха ще у 2018 році. Щоправда, навряд чи її можна назвати ретельно спланованою, адже все дійство відбувалося прямо під носом у людини, яка працювала з цим дорогоцінним каменем, пише IFLScience.

На відео видно, як крихітна мурашка схопила діамант, мабуть, вагою не менш ніж 0,5 карата і спробувала забрати його "на подарунок королеві". Виходячи з ваги дорогоцінного каменя, можна припустити, що він коштує не менше ніж 1000 доларів. Цікаво, що мурахи насправді збирають різні предмети, щоб, так би мовити, прикрасити колонію, проте дослідники вважають, що все не так просто.

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Учені вважають, що крихітний грабіжник насправді вчепився в дорогоцінний камінь через те, що він, імовірно, був покритий якоюсь речовиною, яка привернула увагу мурашки.

Дослідникам відомо, що мурахи є відмінними збирачами та здатні долати величезні відстані в навколишньому середовищі, щоб повернутися додому з дорогоцінною здобиччю. Щоправда, як правило, вона навряд чи може коштувати близько тисячі доларів. Також відомо, що мурахи здатні не тільки шукати їжу, але й виносити відходи або тіла своїх мертвих побратимів, щоб звільнити місце в колонії та зберегти речі в безпеці.

Така поведінка мурах може пояснити дивні знахідки, схожі на щось на зразок могил, створених мурахами: тут і мертві комахи, і пелюстки. За словами власника мурашиної ферми, він не раз був свідком того, як його підопічні складали своїх мертвих родичів поверх пластівців із сухого сніданку, що справді дуже нагадувало своєрідну похоронну процесію.

Крім того, науці відомо, що мурахи насправді часто збирають предмети, які можуть стати в нагоді колонії. Одним із таких неймовірних прикладів є мурашки-листорізи, які насправді зовсім не їдять листя, а зносять їх у свої колонії для "володаря грибів". Цей грибок насправді служить для них покажчиком, куди йти, крім того, він попереджає мурах, коли рослини заражають своє листя небезпечним грибком, і колонія переходить до іншої ботанічної жертви.

Ще однією унікальною здатністю мурах є те, що вони здатні переносити предмети, набагато більші, ніж вони самі. Іноді вони працюють групами, щоб дотягнути величезні шматки їжі в колонію. Також дослідники знають, що мурахи, по суті своїй, ті ще захисники навколишнього середовища, адже саме вони переносять різне насіння, допомагаючи рослинам і деревам розростатися.

Раніше Фокус писав про те, що в мурашки-дракули виявилися найшвидші щелепи у світі.