Самая разыскиваемая. На Мадагаскаре замечена птица, которую не могли найти почти четверть века

Долгое время орнитологи пытались найти представителей этого редкого вида, а затем внесли его в список "потерянных птиц".

Related video

Природа не перестает нас удивлять — в самых глухих и, казалось бы, покинутых уголках планеты можно обнаружить нечто удивительное. Именно так и произошло с экспедицией орнитологов, которые и не надеялись встретить в лесах Мадагаскара представителей вида птиц, который казался давно утраченным, пишет BBC.

Темная тетрака относится к певчим наземным птицам, которые отличаются характерным желтым горлом и обитают на Мадагаскаре. Отметим, что последний раз представителей этого вида видели почти четверть века назад — орнитологи уже отчаялись найти живую птицу и даже внесли ее в список "Поиск потерянных птиц". По словам орнитологов, представители данного вида вошли к 10-ку самых разыскиваемых птиц на планете.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Спустя чуть более года после внесения темной тетраки в список самых разыскиваемых орнитологам все же посчастливилось встретить представителей данного вида в живую. Любопытно, что наземные птицы были обнаружены в несвойственных для них условиях — тропическом лесу на северо-востоке Мадагаскара.

[ + – ] Лили-Арисон Рене де Роланд из Фонда Перегрин (слева) возглавил экспедиционную группу Фото: John Mittermeier

Орнитологи отмечают, что обнаружили сразу трех представителей данного вида, которые уютно расположились в густой растительности возле каменистой реки. Ученые предполагают, что подобный выбор места обитания может быть связан с тем, что река является хорошим местом для поиска личинок и насекомых.

По словам орнитолога из Американского общества охраны птиц, Джона Миттермайера, которому и удалось сделать редкий снимок птицы, велика вероятность, что темные тетраки всегда предпочитают районы, расположенные близко к рекам — это на самом деле могло бы объяснить то, почему этому виду долгое время удавалось скрываться от глаз исследователей.

Отметим, что тропический лес, в котором обнаружили представителей редкого вида пернатых, официально находится под охраной. Впрочем, по словам Миттермайера, они с коллегами обнаружили, что на самом деле большую часть тропического леса уже давно превратили в фермы по производству ванили. Исследователи считают, что подобные действия изрядно сократили естественную среду обитания сумеречной тетраки, и сделали птиц практически неуловимыми для человеческого глаза.

Ранее Фокус писал о том, что на Большом Барьерном рифе ученые обнаружили редкий вид осьминога.