Найбільш розшукувана. На Мадагаскарі помічено птаха, якого не могли знайти майже чверть століття

Довгий час орнітологи намагалися знайти представників цього рідкісного виду, а згодом внесли його до списку "втрачених птахів".

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Природа не перестає нас дивувати — у найглухіших і, здавалося б, покинутих куточках планети можна виявити щось дивовижне. Саме так і сталося з експедицією орнітологів, які й не сподівалися зустріти у лісах Мадагаскару представників виду птахів, який здавався давно втраченим, пише ВВС.

Темна тетрака належить до співочих наземних птахів, які вирізняються характерним жовтим горлом і мешкають на Мадагаскарі. Зазначимо, що востаннє представників цього виду бачили майже чверть століття тому — орнітологи вже зневірилися знайти живого птаха і навіть внесли його до списку "Пошук втрачених птахів". За словами орнітологів, представники цього виду увійшли до 10-ки найбільш розшукуваних птахів на планеті.

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Через трохи більше року після внесення темного зошита до списку найвідоміших орнітологів все ж таки пощастило зустріти представників цього виду в живу. Цікаво, що наземні птахи були виявлені в невластивих їм умовах — тропічному лісі північному сході Мадагаскару.

[ + – ] Лілі-Арісон Рене де Роланд із Фонду Перегрін (ліворуч) очолив експедиційну групу Фото: John Mittermeier

Орнітологи зазначають, що виявили одразу трьох представників цього виду, які затишно розташувалися у густій рослинності біля кам'янистої річки. Вчені припускають, що подібний вибір місця проживання може бути пов'язаний з тим, що річка є гарним місцем для пошуку личинок та комах.

За словами орнітолога з Американського товариства охорони птахів Джона Міттермаєра, якому і вдалося зробити рідкісний знімок птаха, є велика ймовірність, що темні тетраки завжди віддають перевагу районам, розташованим близько до річок, — це насправді могло б пояснити те, чому цьому виду тривалий час вдавалося ховатися від очей дослідників.

Зазначимо, що тропічний ліс, у якому виявили представників рідкісного виду пернатих, офіційно перебуває під охороною. Утім, за словами Міттермаєра, вони з колегами виявили, що насправді більшу частину тропічного лісу вже давно перетворили на ферми з виробництва ванілі. Дослідники вважають, що подібні дії неабияк скоротили природне середовище існування сутінкової тетраки, і зробили птахів практично невловимими для людського ока.

Раніше Фокус писав про те, що на Великому Бар'єрному рифі вчені виявили рідкісний вид восьминога.