Отвратительный морской бриз. Освежающие брызги океана полны бактерий из сточных вод

Исследование показывает, что подставлять лицо морским брызгам может быть не так хорошо, как мы полагали — вы вполне может пострадать от канализационных бактерий.

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Казалось бы, что может быть прекраснее жить на берегу моря или океана, имея возможность ежедневно прогуливаться у воды и подставлять лицо морскому бризу. Увы, новое исследование показывает, что в этом на самом деле меньше привлекательного, чем мы полагали ранее, пишет Futurism.

В новом исследовании ученые из Океанографического института Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили образцы брызг, взятых из океана с Империал-Бич в Сан-Диего. Ученые провели пробы и обнаружили, что брызги буквально содержат бактерии из сточных вод, которые затем попадают в воздух, а следовательно им дышат и те, кто отдыхает на пляже, или те, кто живет поблизости.

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Более того, по словам ведущего автора исследования Кима Пратера, риски весьма реальными — дело в том, что бактерии сточных вод, которые обнаружили в брызгах, могут содержать различные патогены, опасные для человека, том числе:

кишечную палочку;

сальмонеллу;

норовирус, вызывающий желудочно-кишечные проблемы.

Впрочем исследователи отмечают, что до сих пор неясно, действительно ли бактерии, обнаруженные в брызгах, заражают людей, проживающих в этом районе. Пратер, отмечает, что некоторые из бактерий, содержащихся в пробах, в действительности являются патогенными, тогда как другие — вовсе нет. Однако чтобы пролить свет на то, насколько они опасны для человека, потребуются дополнительные исследования.

Ученые отмечают, что так или иначе, бактерии сточных вод способны попасть в легкие людей, которые проживают по близости, или купаются в самом океане. Исследователи проверили образцы и смогли связать бактерии с рекой Тихуана, расположенной за границей в Мексике — для этого они сравнили образцы, взятые в реке, на пляже и в воздухе.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что речные сточные воду могут составлять до колоссальных 76%бактерий на Империал-Бич. Отметим, что это не первое исследование, в котором ученые изучают переносимые по воздуху океанические бактерии в целом. Однако ученым впервые удалось установить источник бактерий.

По словам соавтора исследования, профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Роберта Найта, он был в шоке, когда узнал, сколько микробов в воздухе на самом деле связаны со сточными водами — в начале исследования ученые даже представить не могли, что "эффект будет настолько сильным".

Ученые отмечают, что на следующем этапе исследования они планируют взять образцы ДНК у спасателей и серферов, которые проводят много времени на данном пляже. Исследователи изучат образцы реципиентов, чтобы понять, могут ли бактерии сточных вод оказать видимое влияние на респираторное здоровье людей, которые обитают поблизости.

Ранее Фокус писал о том, что канализация позволяет найти вспышки коронавируса быстрее, чем тестирование.