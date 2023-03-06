Огидний морський бриз. Освіжаючі бризки океану сповнені бактерій зі стічних вод

Дослідження показує, що підставляти обличчя морським бризкам може бути не так добре, як ми вважали — ви цілком можете постраждати від каналізаційних бактерій.

Related video

Здавалося б, що може бути прекрасніше ніж жити на березі моря або океану, маючи можливість щодня прогулюватися біля води і підставляти обличчя морському бризу. На жаль, нове дослідження показує, що в цьому насправді менше привабливого, ніж ми вважали раніше, пише Futurism.

У новому дослідженні вчені з Океанографічного інституту Скрипса Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вивчили зразки бризків, узятих з океану з Імперіал-Біч в Сан-Дієго. Вчені провели проби та виявили, що бризки буквально містять бактерії зі стічних вод, які потім потрапляють у повітря, а отже ним дихають і ті, хто відпочиває на пляжі, чи ті, хто живе поблизу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Більше того, за словами провідного автора дослідження Кіма Пратера, ризики дуже реальні — справа в тому, що бактерії стічних вод, які виявили в бризках, можуть містити різні патогени, небезпечні для людини, зокрема:

кишкову паличку;

сальмонеллу;

норовірус, що викликає шлунково-кишкові проблеми.

Втім дослідники зазначають, що досі неясно, чи справді бактерії, виявлені в бризках, заражають людей, які мешкають у цьому районі. Пратер зазначає, що деякі з бактерій, що містяться в пробах, насправді є патогенними, тоді як інші зовсім ні. Однак, щоб пролити світло на те, наскільки вони небезпечні для людини, будуть потрібні додаткові дослідження.

Вчені відзначають, що так чи інакше, бактерії стічних вод здатні потрапити в легені людей, які проживають близько, або купаються в самому океані. Дослідники перевірили зразки та змогли пов'язати бактерії з річкою Тіхуана, розташованою за кордоном у Мексиці – для цього вони порівняли зразки, взяті у річці, на пляжі та в повітрі.

Результати дослідження свідчать, що річкові стічні води можуть становити до колосальних 76% бактерій на Імперіал-Біч. Зазначимо, що це не перше дослідження, в якому вчені вивчають океанічні бактерії, що переносяться повітрям в цілому. Проте вченим вперше вдалось встановити джерело бактерій.

За словами співавтора дослідження, професора Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Роберта Найта, він був у шоці, коли дізнався, скільки мікробів у повітрі насправді пов'язані зі стічними водами — на початку дослідження вчені навіть уявити не могли, що "ефект буде настільки сильним ".

Вчені відзначають, що на наступному етапі дослідження вони планують взяти зразки ДНК у рятувальників та серферів, які проводять багато часу на даному пляжі. Дослідники вивчать зразки реципієнтів, щоб зрозуміти, чи можуть бактерії стічних вод надати видимий вплив на респіраторне здоров'я людей, які мешкають поблизу.

Раніше Фокус писав про те, що каналізація дозволяє знайти спалахи коронавірусу швидше, ніж тестування.