Невероятный блеск Земли. Ученые разгадали тайну равномерного свечения нашей планеты

Эта загадка заинтересовала ученых полвека назад и, похоже, теперь они наконец-то приблизились к ее разгадке.

Related video

Если взглянуть на Землю издалека в космосе, можно заметить, что она выглядит удивительно равномерно яркой. Однако учитывая тот факт, что непроницаемые просторы темных вод океана Южного полушария должны были бы отражать меньшее количество солнечного света, это вовсе не то, что ученые ожидают увидеть, пишет Science Alert.

Эта удивительная загадка заинтересовала ученых более 50 лет назад, в начале 1970-х, когда на орбиту Земли были выведены первые спутники, измеряющие отраженное солнечное излучение, которое также известно как альбедо. Похоже сегодня ученым наконец-то удалось разгадать эту загадку.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам геофизика из Института науки Вейцмана в Израиле Йохайя Каспи, новое исследование отвечает на основной научный вопрос, который мучил ученых последние 50 лет, и углубляет наше понимание радиационного баланса Земли и его факторов.

Известно, что на альбедо нашей планеты влияют множество разных факторов, в том числе есть ли на поверхности снег или нет — измерения ближе к поверхности Земли отображают разницу в отражении солнечного излучения между полушариями. Однако это не работает, если смотреть на планеты издалека.

В ходе исследования команда собрала данные из различных отчетов, в том числе были учтены данные со спутника NASA Terra, а также глобального набора данных о погоде ERA5, который также включает данные со спутников. Затем исследователи сопоставили информацию об облачном покрове за последние полвека с данными о местоположении и интенсивности штормов.

[ + – ] Облачность была проанализирована в рамках исследования Фото: NASA

Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы создать своеобразную балансировку альбедо нашей планеты, основанное на циклонах, которые создают облака, и антициклонах, которые облака подавляют.

По словам соавтора исследования, климатолога из Научного института Вейцмана Ора Хадаса, они с коллегами обнаружили, что океаны Южного полушария в действительности поглощают больше солнечного света. Однако они также "создают" большее количество штормов, которые в свою очередь создают грозовые облака, которые, по сути, действуют как отражатели. Простыми словами эти облака уравновешивают альбедо Земли, отправляя солнечную радиацию обратно в космос.

Хадас также добавил, что результаты их с коллегами исследования свидетельствуют о том, что именно штормы являются связующим звеном между яркостью поверхности Земли и яркостью облаков — именно в этом и заключается разгадка симметрии, которую последние 50 лет не могли разгадать ученые.

Далее исследователи планируют сосредоточиться на том, чтобы понять, как глобальное потепление и изменения климата способны повлиять на этот баланс сил. Различные климатические модели свидетельствуют о том, что в дальнейшим нагрев планеты приведет к уменьшению количества штормов в Северном полушарии, а также снизит количество слабых и умеренных штормов в Южном полушарии. Однако проблема заключается в том, что сильных штормов в Южном полушарии непременно станет больше, а значит этот установившийся баланс альбедо будет нарушен.

В то же время, Каспи отмечает, что пока ученые не могут с уверенностью сказать, сможет ли баланс альбедо устоять перед лицом глобального потепления планеты — для этого исследователям понадобится провести ряд дополнительных исследований.

Ранее Фокус писал о том, что внутри ядра Земли обнаружили скрытую ранее структуру.