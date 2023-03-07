С лицом императора Клавдия. В Египте археологи обнаружили необычную статую сфинкса (фото)

Храмовый комплекс в Дендере возведен из песчаника, имеет 79 метров в длину и окружен кирпичной стеной. А в самом сердце — огромный зал с 24 колоннами, увенчанными изображениями богини неба, любви и веселья Хатхор.

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Археологи из Университета Айн Шамс раскопали сфинкс римской эпохи в храмовом комплексе Дендера, находящемся в египетской провинции Кена. Команда под руководством Мамдуха Эль Дамати, бывшего министра по делам древностей и профессора археологии Каирского университета Айн Шамс обнаружила римское сооружение к востоку от основного комплекса, где находится храм, посвященный богу утреннего солнца Гору, пишет HeritageDaily.

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Само же сооружение было построено из известняка и строительного раствора. Она имеет два уровня. На нижнем находится большой бассейн, вероятно, для сбора и хранения воды. Там археологи и нашли статую.

В Древнем Египте сфинксы были крылатыми чудовищами с туловищем льва и женским лицом, известными своими загадками. Позже эти создания стали символами тайн.

Статуи сфинксов также изображали царей и фараонов. У них оставалось тело льва, но голова сокола или барана. Позже древние египтяне стали делать статуи с лицами людей, где тело могущественного животного символизировало силу правителя. Древнеегипетское название звучало как "шесеп анх" ("живой образ").

[ + – ] На голове сфинкса находится немес, или клафт, один из символов власти Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

На голове сфинкса находится немес или клафт. В Древнем Египте его носили фараоны, и это числилось одним из знаков власти. Также во главе статуи изображен Урей ("кобра которая стоит"). Эта кобра — еще один символ власти и независимости, а также божественности и власти.

Исследователи полагают, что найденный сфинкс является возможным изображением римского императора Клавдия.

Приблизительно с 10 года до н.э. до 54 года н.э. Клавдий правил Египтом, ведь именно тогда он находился во власти Рима. Следуя традициям и как "фараон", император принял царский титул Tiberios Klaudios, Autokrator Heqaheqau Meryasetptah, Kanakht Djediakhshuemakhet ("Тиберий Клавдий, император и властитель властителей, любимец Исиды и Птицы").

Археологи добавляют, что статуя невероятно прекрасна. На ней видны царские черты, которые переданы достаточно точно. На уголках рта, где ямочки с двух сторон, можно увидеть тень улыбки. На лице есть остатки красного и желтого цветов.

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