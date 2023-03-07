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Технологии и наука

С лицом императора Клавдия. В Египте археологи обнаружили необычную статую сфинкса (фото)

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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities | Археологи из Университета Айн Шамс раскопали сфинкса римской эпохи в храмовом комплексе Дендера

Храмовый комплекс в Дендере возведен из песчаника, имеет 79 метров в длину и окружен кирпичной стеной. А в самом сердце — огромный зал с 24 колоннами, увенчанными изображениями богини неба, любви и веселья Хатхор.

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Археологи из Университета Айн Шамс раскопали сфинкс римской эпохи в храмовом комплексе Дендера, находящемся в египетской провинции Кена. Команда под руководством Мамдуха Эль Дамати, бывшего министра по делам древностей и профессора археологии Каирского университета Айн Шамс обнаружила римское сооружение к востоку от основного комплекса, где находится храм, посвященный богу утреннего солнца Гору, пишет HeritageDaily.

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Само же сооружение было построено из известняка и строительного раствора. Она имеет два уровня. На нижнем находится большой бассейн, вероятно, для сбора и хранения воды. Там археологи и нашли статую.

В Древнем Египте сфинксы были крылатыми чудовищами с туловищем льва и женским лицом, известными своими загадками. Позже эти создания стали символами тайн.

Статуи сфинксов также изображали царей и фараонов. У них оставалось тело льва, но голова сокола или барана. Позже древние египтяне стали делать статуи с лицами людей, где тело могущественного животного символизировало силу правителя. Древнеегипетское название звучало как "шесеп анх" ("живой образ").

археология, сфинкс, статуя, раскопки, исследования, древний рифм, раскопали сфинкса Fullscreen
На голове сфинкса находится немес, или клафт, один из символов власти
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

На голове сфинкса находится немес или клафт. В Древнем Египте его носили фараоны, и это числилось одним из знаков власти. Также во главе статуи изображен Урей ("кобра которая стоит"). Эта кобра — еще один символ власти и независимости, а также божественности и власти.

Исследователи полагают, что найденный сфинкс является возможным изображением римского императора Клавдия.

Приблизительно с 10 года до н.э. до 54 года н.э. Клавдий правил Египтом, ведь именно тогда он находился во власти Рима. Следуя традициям и как "фараон", император принял царский титул Tiberios Klaudios, Autokrator Heqaheqau Meryasetptah, Kanakht Djediakhshuemakhet ("Тиберий Клавдий, император и властитель властителей, любимец Исиды и Птицы").

Археологи добавляют, что статуя невероятно прекрасна. На ней видны царские черты, которые переданы достаточно точно. На уголках рта, где ямочки с двух сторон, можно увидеть тень улыбки. На лице есть остатки красного и желтого цветов.

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