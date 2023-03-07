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З лицем імператора Клавдія. У Єгипті археологи виявили незвичайну статую сфінкса (фото)

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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities | Археологи з Університету Айн Шамс розкопали сфінкса римської епохи у храмовому комплексі Дендера

Храмовий комплекс в Дендері зведений з пісковику, має 79 метрів в довжину і оточений цегляною стіною. А посередині саме серце — величезна зала з 24 колонами, увінчаними зображеннями богині неба, любові та веселощів Хатхор.

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Археологи з Університету Айн Шамс розкопали сфінкса римської епохи у храмовому комплексі Дендера, що знаходиться в єгипетській провінції Кена. Команда під керівництвом Мамдуха Ель Даматі, колишнього міністра у справах старожитностей і професора археології Каїрського університету Айн Шамс виявила римську споруду на сході від основного комплексу, де знаходиться храм, присвячений богу ранкового сонця Гору, пише HeritageDaily.

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Саму ж споруду побудували з вапняку та будівельного розчину. Вона має два рівні. На нижньому знаходиться великий басейн, ймовірно, для збирання та збереження води. Там археологи й знайшли статую.

У Стародавньому Єгипті сфінкси були крилатими чудовиськами з тулубом лева та жіночим обличчям, відомими своїми загадками. Пізніше ці створіння стали символами таємниць.

Статуї сфінксів також зображували царів та фараонів. У них залишалося тіло лева, але голова сокола чи барана. Пізніше древні єгиптяни почали робити статуї з обличчями людей, де тіло могутньої тварини символізувало силу правителя. Давньоєгипетською їхня назва звучала як "шесеп анх" ("живий образ").

археологія, сфінкс, статуя, розкопки, дослідження, древній рим, розкопали сфінкса Fullscreen
На голові сфінкса знаходиться немес, або клафт, — один із символів влади
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

На голові сфінкса знаходиться немес, або клафт. У Стародавньому Єгипті його носили фараони, і це вважалося одним із символів влади. Також на чолі статуї зображений Урей ("кобра що стоїть"). Ця кобра — ще один символ влади та незалежності, а також божественності та божественної влади.

Дослідники вважають, що сфінкс є можливим зображенням римського імператора Клавдія.

Приблизно з 10 року до н.е. до 54 року н.е. Клавдій правив Єгиптом, адже саме тоді він перебував під владою Риму. Слідуючи традиціям і як "фараон", імператор прийняв царський титул Tiberios Klaudios, Autokrator Heqaheqau Meryasetptah, Kanakht Djediakhshuemakhet ("Тіберій Клавдій, імператор і володар володарів, улюбленець Ісіди і Птаха, сильний бик стабільного місяця на горизонті").

Археологи додають, що статуя неймовірно прекрасна. На ній видніються царські риси, які передані досить точно. На кутиках рота, де ямочки з двох боків, можна побачити тінь посмішки. На самому обличчі є залишки червоного та жовтого кольорів.

Раніше Фокус писав про таємну кімнату під пірамідою Хеопса: за 4,5 тис. років туди ще не ступала нога людини.