З лицем імператора Клавдія. У Єгипті археологи виявили незвичайну статую сфінкса (фото)

Храмовий комплекс в Дендері зведений з пісковику, має 79 метрів в довжину і оточений цегляною стіною. А посередині саме серце — величезна зала з 24 колонами, увінчаними зображеннями богині неба, любові та веселощів Хатхор.

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Археологи з Університету Айн Шамс розкопали сфінкса римської епохи у храмовому комплексі Дендера, що знаходиться в єгипетській провінції Кена. Команда під керівництвом Мамдуха Ель Даматі, колишнього міністра у справах старожитностей і професора археології Каїрського університету Айн Шамс виявила римську споруду на сході від основного комплексу, де знаходиться храм, присвячений богу ранкового сонця Гору, пише HeritageDaily.

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Саму ж споруду побудували з вапняку та будівельного розчину. Вона має два рівні. На нижньому знаходиться великий басейн, ймовірно, для збирання та збереження води. Там археологи й знайшли статую.

У Стародавньому Єгипті сфінкси були крилатими чудовиськами з тулубом лева та жіночим обличчям, відомими своїми загадками. Пізніше ці створіння стали символами таємниць.

Статуї сфінксів також зображували царів та фараонів. У них залишалося тіло лева, але голова сокола чи барана. Пізніше древні єгиптяни почали робити статуї з обличчями людей, де тіло могутньої тварини символізувало силу правителя. Давньоєгипетською їхня назва звучала як "шесеп анх" ("живий образ").

[ + – ] На голові сфінкса знаходиться немес, або клафт, — один із символів влади Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

На голові сфінкса знаходиться немес, або клафт. У Стародавньому Єгипті його носили фараони, і це вважалося одним із символів влади. Також на чолі статуї зображений Урей ("кобра що стоїть"). Ця кобра — ще один символ влади та незалежності, а також божественності та божественної влади.

Дослідники вважають, що сфінкс є можливим зображенням римського імператора Клавдія.

Приблизно з 10 року до н.е. до 54 року н.е. Клавдій правив Єгиптом, адже саме тоді він перебував під владою Риму. Слідуючи традиціям і як "фараон", імператор прийняв царський титул Tiberios Klaudios, Autokrator Heqaheqau Meryasetptah, Kanakht Djediakhshuemakhet ("Тіберій Клавдій, імператор і володар володарів, улюбленець Ісіди і Птаха, сильний бик стабільного місяця на горизонті").

Археологи додають, що статуя неймовірно прекрасна. На ній видніються царські риси, які передані досить точно. На кутиках рота, де ямочки з двох боків, можна побачити тінь посмішки. На самому обличчі є залишки червоного та жовтого кольорів.

Раніше Фокус писав про таємну кімнату під пірамідою Хеопса: за 4,5 тис. років туди ще не ступала нога людини.