Хватило бы на бассейн. Ученые подсчитали, сколько слюны мы производим за всю нашу жизнь

В новом исследовании ученые сосредоточились на подсчете того, сколько слюны мы с вами производим ежедневно, в год и даже за всю свою жизнь.

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В своих исследованиях ученые часто бросают себе, казалось бы, крайне странные вызовы. В новом исследовании, например, они сосредоточились на том, чтобы сосчитать какое количество слюны мы с вами производим в день, год, да и за всю жизнь, пишет IFLScience.

Так, исследования показывают, что в среднем человек производит от 0,5 до 1,5 литров слюны в день. Далее ученые взяли среднее значение в 0,7 литра в день и подсчитали, что в год среднестатистический человек производит около 255 литров слюны. А при средней продолжительности жизни в 80 лет, за всю свою жизнь на Земле мы произведем около 20 тысяч литров слюны. Ни много, ни мало, хватило бы на небольшой бассейн, полный человеческой слюны.

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Согласитесь, это достаточно большое количество слюны за всю жизнь, но ученые уверены — у нас есть на то веские основания. Ведь слюна, по сути, представляет собой сложную биожидкость, которая выполняет множество важных функций в нашем рту. Например, содержит фермент амилазу, который расщепляет крахмал, а также содержит кальций и фосфаты, которые необходимы для того, чтобы реминерализовать нашу зубную эмаль. Кроме того, именно слюна играет важную роль в защите от патогенных микроорганизмов, проникающих через ротовую полость.

Известно, что слюна на 99% состоит из воды, оставшийся 1% представляют собой смеси белков, электролитов и пищеварительных ферментов. Исследователи отмечают, что слюна вырабатывается различными железами — тремя крупными и многочисленными второстепенными, которые расположены во рту.

90% вырабатываемой слюны приходится на три основные железы:

околоушную;

поднижнечелюстную;

подъязычную.

На второстепенные приходится выработка оставшихся 10% всей слюны. Исследователи отмечают, что в момент покоя, когда мы не едим, две трети всей слюны вырабатывается поднижнечелюстными железами, околоушная — вступает в игру в процессе жевания, и тогда на нее приходится около 50% вырабатываемой слюны. Однако именно подъязычные железы выделяют небольшой процент слюны как в нестимулированном, так и в стимулированном состоянии.

Отметим, что во многих культурах слюна считалась целебной, а порой и вовсе способной отпугнуть змей и неудачи. Конечно, мы уже не верим в нее как в целебное вещество, однако она все еще широко используется в современной медицине. Например, сегодня она играет важную роль в качестве диагностического инструмента для выявления, мониторинга и прогрессирования заболеваний.

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