Вистачило б на басейн. Учені підрахували, скільки слини ми виробляємо за все наше життя

У новому дослідженні вчені зосередилися на підрахунку того, скільки слини ми з вами виробляємо щодня, за рік і навіть за все своє життя.

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У своїх дослідженнях вчені часто кидають собі, начебто, вкрай дивні виклики. У новому дослідженні, наприклад, вони зосередилися на тому, щоб порахувати скільки слини ми з вами виробляємо в день, рік, та й за все життя, пише IFLScience.

Так, дослідження свідчать, що у середньому людина виробляє від 0,5 до 1,5 літрів слини щодня. Далі вчені взяли середнє значення 0,7 літра на день і підрахували, що в рік середньостатистична людина виробляє близько 255 літрів слини. А за середньої тривалості життя у 80 років, за все своє життя на Землі ми виробимо близько 20 тисяч літрів слини. Ні багато, ні мало, вистачило б на невеликий басейн, сповнений людської слини.

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Погодьтеся, це досить велика кількість слини за все життя, але вчені впевнені — у нас є на те вагомі підстави. Адже слина, по суті, є складною біорідкістю, яка виконує безліч важливих функцій у нашому роті. Наприклад, містить фермент амілазу, який розщеплює крохмаль, а також містить кальцій та фосфати, які необхідні для того, щоб ремінералізувати нашу зубну емаль. Крім того, саме слина відіграє важливу роль у захисті від патогенних мікроорганізмів, що проникають через порожнину рота.

Відомо, що слина на 99% складається з води, решта 1% — це суміші білків, електролітів і травних ферментів. Дослідники зазначають, що слина виробляється різними залозами — трьома великими і численними другорядними, які розташовані в роті.

90% слини, що виробляється, припадає на три основні залози:

привушну;

піднижньощелепну;

під'язичну.

На другорядні припадає вироблення решти 10% всієї слини. Дослідники зазначають, що в момент спокою, коли ми не їмо, дві третини всієї слини виробляють піднижньощелепні залози, привушна — вступає у гру під час жування, і тоді на неї припадає близько 50% слини, що виробляється. Однак саме під'язикові залози виділяють невеликий відсоток слини як у нестимульованому, так і в стимульованому стані.

Зазначимо, що в багатьох культурах слину вважали цілющою, а часом і зовсім здатною відлякати змій і невдачі. Звісно, ми вже не віримо в неї як у цілющу речовину, проте вона все ще широко використовується в сучасній медицині. Наприклад, сьогодні вона відіграє важливу роль як діагностичний інструмент для виявлення, моніторингу та прогресування захворювань.

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