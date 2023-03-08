Агенты 007 из Древнего Рима: кем были тайные глаза и уши императоров

Они начинали свою историю как курьерская служба и превратились в имперское шпионское агентство, в частности занимавшееся убийствами.

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На протяжении всей мировой истории многие королевства, империи и правители зависели от какой-то тайной помощи. Могучие государства — чрезвычайно сложные механизмы, переполненные тайнами. Чтобы раскрыть то, что скрывается во тьме, правители возлагались на шпионов, тайную полицию, убийц и всевозможных приспешников, которые в частности прибегали к обману и укрывательству. Римские императоры — одни из таких. Они использовали фрументариев, римское "ГУР", без которых многие хитроумные ходы правителей были бы невозможны. О них пишет Ancient Origins.

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Скрытые в тени

Обычно все правители чрезвычайно нуждаются в тайных спецслужбах и агентах и зависят от них. Древние империи и королевства — не исключение. Их также облетали интриги и междоусобицы, а правителей подстерегали их враги, как извне, так и среди своих.

Как и любой правитель, римский император должен был знать своих врагов и их возможности, а также своих союзников. И для этого они обращались к тайным службам, создавали сети шпионов и иногда "волков" среди овец.

[ + – ] Надгробие фрументария Луция Валерия Ребуррина Фото: "Википедия"

Фрументарии имеют очень старое происхождение. У римских военных на протяжении многих веков заказывали убийства, доносы и шпионство. Однако они никогда не являлись организованным подразделением.

Однако с приходом императора Домициана, последнего римского императора из династии Флавиев, все изменилось. Название "Фрументарии" стало все чаще появляться в документах вскоре после начала его правления. Первоначально, однако, их описывали как простых "гонцев", своеобразных древних курьеров, а также сборщиков налогов. Возможно, эта более простая роль была определенным шпионским прикрытием.

Как бы там ни было, а к концу правления Домициана фрументарии проявили свою подлинную сущность как строгая и тайная полиция. С самого начала они были частью армии, и практически все их члены бывшие легионеры, избранные из солдат. А их база находилась у Кастра Перегрина, "Лагере чужестранцев", собственной казарме, расположенной на Целийском холме в Риме.

Гестапо Древнего Рима

Фрументарии очень рано приобрели печально известную репутацию. Сначала они занимались охраной общественного порядка, однако очень быстро все переросло в более секретные и шпионские обязанности. Общаясь с жителями разных классов, они узнавали немало информации, местных сплетен и конечно тайн.

Больше всего их деятельность оценил император Адриан. Он правил в 117-138 годах и пользовался услугами фрументариев как настоящей секретной службы. Таким образом он шпионил за всеми влиятельными жителями Римской империи и укреплял свое правление.

Задачи тайной службы были самыми разными, а иногда даже гнусными. Они шпионили за своими и за врагами: от рядовых граждан до влиятельных вельмож. Так им удавалось выявлять предателей и дезертиров, а также избавляться от неудобных определенным людям жителей. И о том, что за тобой наблюдают и прослушивают, догадаться было невозможно.

[ + – ] И о том, что за тобой наблюдают и прослушивают, догадаться было невозможно Фото: www.tastesofhistory.co.uk

Фрументарии были искусными в сокрытии и маскировке. Они часто брали заказы на убийства, ведь шпионаж и убийство часто идут бок о бок. А также перехватывали письма, чтобы раскрыть их тайны своему правителю.

Можно считать, что любая тайна в Древнем Риме была под угрозой, а секретов и интриг было хоть отбавляй.

Многие секреты — тяжкая судьба

Репутация секретной службы была, скажем, не очень. Из-за своей деятельности их ненавидели все римляне и не только они. Беднейшие слои населения испытывали к ним особую неприязнь из-за фальшивых арестов и обвинений, выдвинутых против них.

Фрументарии со своей стороны относились к таким людям грубо и безжалостно, не проявляли ни капли милосердия, когда возникало хоть малейшее подозрение. Поэтому со временем за ними закрепилось название "тираническая чума" империи.

Их так сильно не любили, что фрументарии просуществовали несколько веков. Когда терпение народа окончательно сорвалось, в 312 году их распустили. В конце концов, императору пришлось создать совершенно новую организацию с другими правилами и законами. И получила название Agentes in Rebus — "Активные по делам" — и работала практически совсем иначе, чем ее предшественница.

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