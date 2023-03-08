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Технології та наука

Агенти 007 зі Стародавнього Риму: ким були таємні очі та вуха імператорів

римська імперія, секретна служба, шпигун, древні люди, таємниці, фрументарій
Фото: Вікіпедія | Таємні інформатори та шпигуни серед своїх, щоб виявити зрадників та дезертирів

Вони починали свою історію як кур’єрська служба і перетворилися на імперське шпигунське агентство, яке зокрема займалося вбивствами. Справжня еволюція.

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Протягом усієї світової історії багато королівств, імперій та правителів залежали від якоїсь таємної допомоги. Могутні держави — це надзвичайно складні механізми, переповнені таємницями. Щоб розкрити те, що ховається під покровом темряви, правителі покладалися на шпигунів, таємну поліцію, вбивць і всіляких поплічників, які зокрема вдавалися до обману та переховувань. Римські імператори — одні з таких. Вони використовували фрументаріїв, римське "ГУР", без яких чимало хитромудрих ходів правителів були б неможливими. Про них пише Ancient Origins.

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Заховані в тіні

Зазвичай усі правителі надзвичайно потребують таємні спецслужби та агенти і залежні від них. Стародавні імперії та королівства — не виняток. Їх також облітали інтриги та міжусобиці, а на правителів чатували їхні вороги, як ззовні, так і серед своїх. "Стіни мають вуха" — говорили древні люди. Так і сьогодні.

Як і будь-який правитель, римський імператор мав знати своїх ворогів та їхні можливості, а також своїх союзників. І для цього вони зверталися до таємних служб, створювали мережі шпигунів та іноді "вовків" серед овець.

римська імперія, секретна служба, шпигун, древні люди, таємниці, фрументарій Fullscreen
Надгробок фрументарія Луція Валерія Ребурріна
Фото: Вікіпедія

Фрументарії мають дуже древнє походження. В римських військових впродовж багатьох століть замовляли вбивства, доноси та шпигування. Однак вони ніколи не були організованим підрозділом.

А проте з приходом імператора Доміціана, останнього римського імператора із династії Флавіїв, все змінилося. Назва "Фрументарії" почала все частіше з'являтися в документах невдовзі після початку його правління. Спочатку, однак, їх описували як простих "гінців", своєрідних древніх кур'єрів, а також збирачів податків. Можливо, це була простіша роль була певним шпигунським прикриттям.

Хай там як, а до кінця правління Доміціана фрументарії проявили свою справжню сутність як сувора і таємна поліція. Від самого початку вони були частиною армії, і практично всі їхні члени колишні легіонери, обрані з-поміж солдатів. А їхня база знаходилася в Кастра Перегріна, "Таборі чужинців", власній казармі, розташованій на Целійському пагорбі в Римі.

Гестапо Стародавнього Риму

Фрументарії дуже рано здобули сумнозвісну репутацію. Спочатку вони займалися охороною громадського порядку, однак дуже швидко все переросло в секретніші та шпигунські обов'язки. Контактуючи з жителями різних класів, вони дізнавалися чимало інформації, місцевих пліток і звісно таємниць.

Найбільше їхню діяльність оцінив імператор Адріан. Він правив у 117-138 роках та зрештою користувався послугами фрументаріїв як справжньої секретної служби. У такий спосіб він шпигував за усіма впливовими тогочасними жителями Римської імперії та зміцнював своє правління.

Завдання таємної служби були найрізноманітнішими, а інколи навіть мерзенними. Вони шпигували за своїми, та за ворогами: від пересічних громадян до впливових вельмож. Так їм вдавалося виявляти зрадників та дезертирів, а також "позбавлятися" від "незручних" певним людям жителів. І про те, що за тобою спостерігають і прослуховують, здогадатися було неможливо.

римська імперія, секретна служба, шпигун, древні люди, таємниці, фрументарій Fullscreen
І про те, що за тобою спостерігають і прослуховують, здогадатися було неможливо
Фото: www.tastesofhistory.co.uk

Фрументарії були майстерними в приховуванні та маскуванні. Вони часто брали замовлення на вбивства, адже шпигунство і вбивство часто йдуть пліч-о-пліч. А також перехоплювали листи, щоб розкрити їхні таємниці своєму правителю.

Можна вважати, що будь-яка таємниця у Стародавньому Римі була під загрозою, а там тих секретів та інтриг, хоч відбавляй.

Багато секретів — тяжка доля

Репутація таємної служби була, скажімо, ненайкращою. Через свою діяльність їх ненавиділи усі римляни, і не тільки вони. Найбідніші верстви населення відчували до них особливу неприязнь через фальшиві арешти та звинувачення, висунуті проти них.

Фрументарії зі свого боку ставилися до таких людей грубо і безжально, не проявляли жодного милосердя, коли виникала хоч найменша підозра. Тому з часом за ними закріпилася назва""тиранічна чума" імперії.

Їх так сильно не любили, що фрументарії проіснували лиш кілька століть. Коли терпець народу остаточно зірвався, у 312 році їх розпустили. Зрештою імператору довелося створити зовсім нову організацію з іншими правилами та законами. Та отримала назву Agentes in Rebus — "Активні у справах" — і працювала практично зовсім інакше, ніж її попередниця.

Раніше Фокус писав про зарплату римського легіонера: гроші на чоботи, туніку та корм для коня.