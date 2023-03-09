Прорыв в лечении бесплодия. Ученым удалось создать мышей с двумя отцами, используя мужские клетки

В ходе исследования ученые сгенерировали яйцеклетки из мужских клеток, а затем создали потомство с двумя биологическими отцами.

Related video

Десятилетиями ученые пытаются решить проблему бесплодия и, похоже, теперь они стали на один шаг ближе — ученые считают, что результаты их исследования открывают радикально новые возможности для размножения, пишет The Guardian.

По словам ведущего автора исследования, известного во всем мире пионера в области выращенных в лаборатории яйцеклеток и спермы, Кацухико Хаяси, это первый случай в истории, когда ученым удалось создать здоровые ооциты млекопитающих из мужских клеток. Более того, ученые полагают, что в конечном итоге этот процесс может проложить путь к лечению тяжелых форм бесплодия, а также представляет собой перспективы для однополых пар, которые в будущем смогут иметь общего биологического ребенка.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые смогли создать мышей, у которых технически было два биологических отца, для этого они использовали цепочку сложных шагов, в том числе и генную инженерию. В то же время ученые стали первыми в истории, кому удалось культивировать жизнеспособные яйцеклетки из мужских клеток, а это уже само по себе является достижением.

Хаяши представил свою работу на Третьем международном саммите по редактированию генома человека в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне и заявил о том, что результаты их с коллегами исследования дают надежду на то, что данный процесс можно воссоздать и на человеческих клетках. К слову, именно этим команда Хаяши в данный момент и занимается.

Исследователи отмечают, что потребуется еще много дополнительных исследований, чтобы данная технология могла быть использована в клинических условиях. Вероятно, уже через 10 лет двум мужчинам в действительности удастся родить биологического ребенка и весь процесс будет совершенно безопасным.

В то же время Хаящи отмечает, что не может с уверенностью сказать, что данная услуга когда-то сможет быть доступна обществу. Важно понимать, что технически это в действительности возможно, но на практике подобный вопрос имеет отношение не только к науке, но и к нашему обществу.

Команда также отмечает, что данный метод можно будет применить к лечению тяжелых форм бесплодия, в том числе у женщин с синдромом Тернера, у которых полностью или частично отсутствует одна копия Х-хромосомы.

Отметим, что далеко не все в научном сообществе верят в успех дальнейших клинических испытаний на человеческих клетках. Так, например, профессор Джордж Дейли, декан Гарвардской медицинской школы, назвал данную работу "увлекательной", но добавил, что другие исследования ученых показывают, что перенос данной технологии на человеческие клетки может оказаться куда сложнее, чем может показаться изначально.

В ходе исследования ученые использовали клетки кожи, несущей мужскую комбинацию хромосом XY, а затем трансформировали ее в яйцеклетку с женской версией ХХ. Изначально мужские клетки были перепрограммированы, затем была удалена Y-хромосома, а ее место заняла Х-хромосома, "заимствованная" из другой клетки. По словам Хаяши, по сути, самый большой трюк всего исследования заключается в дублировании Х-хромосомы.

Затем клетки культивировали в системе, воспроизводящей условия внутри яичника мыши. После клетки оплодотворили нормальными сперматозоидами, в результате чего ученые получили порядка шести сотен эмбрионов, которые после были помещены в суррогатных мышей. По словам Хаящи, в итоге родилось всего семь детенышей, а значит эффективность данного метода составила около 1% и была ниже метода использования нормальных яйцеклеток самок, которая составляет 5%. Однако детеныши были здоровыми и имели нормальную продолжительность жизни, и даже могли давать потомство во взрослом возрасте.

Ранее Фокус писал о том, что загрязнение воздуха может привести к бесплодию мужчин.