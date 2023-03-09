Прорив у лікуванні безпліддя. Вченим вдалося створити мишей із двома батьками, використовуючи чоловічі клітини

У процесі дослідження вчені згенерували яйцеклітини із чоловічих клітин, а потім створили потомство з двома біологічними батьками.

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Десятиліттями вчені намагаються вирішити проблему безпліддя і, схоже, тепер вони стали на один крок ближче — вчені вважають, що результати їхнього дослідження відкривають радикально нові можливості для розмноження, пише The Guardian.

За словами провідного автора дослідження, відомого у всьому світі піонера в галузі вирощених у лабораторії яйцеклітин та сперми, Кацухіко Хаясі, це перший випадок в історії, коли вченим вдалося створити здорові ооцити ссавців із чоловічих клітин. Понад те, вчені вважають, що зрештою цей процес може прокласти шлях до лікування важких форм безпліддя, а також є перспективами для одностатевих пар, які в майбутньому зможуть мати спільну біологічну дитину.

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У процесі дослідження вчені змогли створити мишей, у яких технічно було два біологічні батька, для цього вони використовували ланцюжок складних кроків, зокрема і генну інженерію. Водночас вчені стали першими в історії, кому вдалося культивувати життєздатні яйцеклітини з чоловічих клітин, а це вже є досягненням.

Хаяші представив свою роботу на Третьому міжнародному саміті з редагування геному людини в Інституті Френсіса Крику в Лондоні і заявив про те, що їх результати з колегами дослідження дають надію на те, що цей процес можна відтворити і на людських клітинах. До речі, саме цим команда Хаяші зараз і займається.

Дослідники зазначають, що потрібно ще багато додаткових досліджень, щоб ця технологія могла бути використана в клінічних умовах. Ймовірно, вже через 10 років двом чоловікам насправді вдасться народити біологічну дитину і весь процес буде абсолютно безпечним.

Водночас Хаяші зазначає, що не може з упевненістю сказати, що ця послуга колись зможе бути доступна суспільству. Важливо розуміти, що технічно це насправді можливо, але на практиці подібне питання стосується не лише науки, а й нашого суспільства.

Команда також зазначає, що цей метод можна буде застосувати до лікування важких форм безплідності, зокрема у жінок із синдромом Тернера, у яких повністю або частково відсутня одна копія Х-хромосоми.

Зазначимо, що далеко не всі в науковій спільноті вірять у успіх подальших клінічних випробувань на людських клітинах. Так, наприклад, професор Джордж Дейлі, декан Гарвардської медичної школи, назвав цю роботу "захопливою", але додав, що інші дослідження вчених показують, що перенесення цієї технології на людські клітини може виявитися набагато складнішим, ніж може здатися спочатку.

Під час дослідження вчені використовували клітини шкіри, що несе чоловічу комбінацію хромосом XY, а потім трансформували її в яйцеклітину із жіночою версією ХХ. Спочатку чоловічі клітини були перепрограмовані, потім було видалено Y-хромосому, а її місце зайняла Х-хромосома, "запозичена" з іншої клітини. За словами Хаяші, по суті найбільший трюк всього дослідження полягає в дублюванні Х-хромосоми.

Потім клітини культивували у системі, що відтворює умови всередині яєчника миші. Після клітини запліднили нормальними сперматозоїдами, в результаті чого вчені отримали близько шести сотень ембріонів, які потім були поміщені в сурогатних мишей. За словами Хаяші, в результаті народилося всього сім дитинчат, а отже ефективність даного методу склала близько 1% і була нижчою за метод використання нормальних яйцеклітин самок, яка становить 5%. Однак дитинчата були здоровими і мали нормальну тривалість життя, і навіть могли давати потомство у дорослому віці.

Раніше Фокус писав про те, що забруднення повітря може призвести до безпліддя чоловіків.