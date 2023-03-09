Жизнь на двойной скорости: Как наше сердцебиение меняет восприятие течения времени

Наш пульс может быть не только показателем здоровья, но и показателем восприятия времени.

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Сердце уже давно называют нашим "секундомером". Теперь новое исследование показывает, почему это может быть правдивее, чем мы предполагали ранее. Исследователи из Корнельского университета продемонстрировали, что наше восприятие времени меняется в зависимости от продолжительности ударов сердца, пишет New Atlas.

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Для некоторых взрослых, у которых средняя частота сердечных сокращений составляет 60 ударов в минуту, сердце может быть довольно удобным встроенным хронометром. Но даже для тех, кто не имеет такого точного пульса, новое исследование Корнельского университета показывает, что сердце все же может влиять на восприятие времени.

Ведущий автор исследования Саидех Садеги, докторант в области психологии, описывает, как он и его коллеги пришли к такому выводу. Они провели эксперимент, в ходе которого 45 испытуемых в возрасте от 18 до 21 года были подключены к аппаратам электрокардиограммы (ЭКГ), предназначенным для измерения каждого удара сердца — и промежутка между ними — вплоть до миллисекундного уровня. Они также подключили аппарат ЭКГ к компьютеру, запрограммированному на воспроизведение звукового сигнала при каждом ударе сердца длительностью всего 80-180 миллисекунд.

У людей, даже с самыми устойчивыми пульсами, существует очень незначительная разница в продолжительности каждого удара сердца. Исследователи хотели узнать, изменит ли эта разница восприятие времени участниками эксперимента.

Как оказалось, сразу после более короткого удара сердца испытуемые воспринимали звук как более продолжительный, чем на самом деле. Верно и обратное: когда сердце билось дольше, тон воспринимался как более короткий. Поскольку реакция на тональные сигналы была напрямую связана с мизерными изменениями сердечного ритма, исследователи пришли к выводу, что наше сердцебиение тесно, хотя и незаметно, связано с тем, как мы воспринимаем мир, особенно время. Они назвали эти изменения в восприятии "временными морщинами".

"Сердцебиение — это ритм, который наш мозг использует для восприятия времени, и этот ритм не является линейным — он постоянно сокращается и расширяется, – сказал соавтор исследования Адам К. Андерсон, профессор кафедры психологии Корнельского университета и Колледжа экологии человека, – Даже в эти промежутки времени наше ощущение времени колеблется. Влияние сердца, от удара к удару, помогает создать ощущение времени".

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