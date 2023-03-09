Життя на подвійній швидкості: Як наше серцебиття змінює сприйняття перебігу часу

Наш пульс може бути не лише показником здоров'я, а й показником сприйняття часу.

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Серце вже давно називають нашим "секундоміром". Тепер нове дослідження показує, чому це може бути правдивішим, ніж ми передбачали раніше. Дослідники з Корнельського університету продемонстрували, що наше сприйняття часу змінюється залежно від тривалості ударів серця, пише New Atlas.

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Для деяких дорослих, у яких середня частота серцевих скорочень становить 60 ударів за хвилину, серце може бути досить зручним вбудованим хронометром. Але навіть для тих, хто не має такого точного пульсу, нове дослідження Корнельського університету показує, що серце все ж таки може впливати на сприйняття часу.

Провідний автор дослідження Саїдех Садеги, докторант у сфері психології, описує, як і його колеги дійшли такого висновку. Вони провели експеримент, під час якого 45 піддослідних у віці від 18 до 21 року було підключено до апаратів електрокардіограми (ЕКГ), призначених для вимірювання кожного удару серця та проміжку між ними — аж до мілісекундного рівня. Вони також підключили апарат ЕКГ до комп'ютера, запрограмованого на відтворення звукового сигналу при кожному ударі серця тривалістю 80-180 мілісекунд.

У людей, навіть із найстійкішими пульсами, існує дуже незначна різниця у тривалості кожного удару серця. Дослідники хотіли дізнатися, чи змінить ця різниця сприйняття часу учасниками експерименту.

Як виявилося, відразу після коротшого удару серця піддослідні сприймали звук триваліший, ніж насправді. Правильне і зворотне: коли серце билося довше, тон сприймався як коротший. Оскільки реакція на тональні сигнали була пов'язана з мізерними змінами серцевого ритму, дослідники дійшли висновку, що наше серцебиття тісно, хоч і непомітно, пов'язане з тим, як ми сприймаємо світ, особливо час. Вони назвали ці зміни у сприйнятті "тимчасовими зморшками".

"Серцебиття — це ритм, який наш мозок використовує для сприйняття часу, і цей ритм не є лінійним — він постійно скорочується і розширюється, — сказав співавтор дослідження Адам К. Андерсон, професор кафедри психології Корнельського університету та Коледжу екології людини, — Навіть у ці проміжки часу наше відчуття часу коливається. Вплив серця від удару до удару допомагає створити відчуття часу".

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