Инновации от Huawei для построения цифрового мира: итоги MWC 2023

С 27 февраля по 2 марта 2023 года в Барселоне проходило ведущее технологическое событие — Всемирный конгресс мобильных технологий (MWC 2023). В мероприятии приняли участие компании со всего мира, которые представили свои разработки и решения для содействия внедрению цифровых инноваций. Huawei поделилась видением развития цифровой отрасли и представила новые продукты, которые помогут сделать мир интеллектуальным и взаимосвязанным для каждого человека, дома и организации.

Смарт-образование для интеллектуального будущего

Цифровизация образования несет пользу обществу. Huawei продолжает использовать инклюзивные подходы и представила во время MWC 2023 новое решение для учебных аудиторий — Smart Classroom 2.0. Данная технология применяет Wi-Fi 7 и интеллектуальные периферийные устройства для внедрения инновационных методов обучения.

"Новейшие информационно-коммуникационные технологии стоят во главе цифровой трансформации в образовании. В тренде диверсифицированные каналы обучения, иммерсивный опыт и безбарьерное обучение. Вместе со своими партнерами Huawei стремится помочь клиентам создать цифровую основу, построить умные кампусы и классные комнаты и цифровизировать учебную деятельность. Вместе мы продвигаем интеллектуальные среды для обучения, которое основано на экспериментальных и интерактивных подходах для улучшения качества образования и исследовательских возможностей", — прокомментировал Марк Янг (Mark Yang), директор по вопросам образования, Huawei Global Public Sector.

Решения для развития цифровых технологий

Также во время выставки MWC 2023 компания Huawei представила решения, способствующие развитию цифровых технологий и облачных услуг, в частности KooVerse, Landing Zone, CCI, Cloud on Cloud, Saas Package, GaussDB и Pangu Industry Models.

Например, решение KooVerse является глобальной облачной инфраструктурой Huawei. Эта технология обеспечивает премиальный облачный опыт с задержкой всего 50 мс. Это повышает уровень пользования такими услугами, как воспроизведение аудио и видео в реальном времени, гейминг и онлайн-обучение. KooVerse представлено в 78 зонах доступности (AZ) в 29 регионах и обеспечивает услуги клиентам в более чем 170 странах и регионах.

Еще одна инновация Huawei — Landing Zone — масштабируемое решение для автоматизации B2B-услуг перевозчиков. Она гарантирует многоуровневое управление облачными ресурсами, аудит соответствия и финансовый менеджмент для построения эффективной системы управления ИТ на предприятиях.

Связь в самых отдаленных регионах мира

В рамках MWC 2023 ассоциация GSMA наградила Huawei за решение RuralLink, обеспечивающее подключение в сельской местности. Продукт получил награду GLOMO "Лучшая мобильная инновация для развивающихся рынков". Huawei RuralLink крайне важен, ведь примерно 40% населения мира все еще не имеют доступа к мобильному интернету, в частности в отдаленных регионах. RuralLink применяет инновационные технологии и обеспечивает всеобъемлющее покрытие с очень низкой стоимостью и энергопотреблением. Это имеет решающее значение для улучшения уровня образования и здравоохранения, а также играет немаловажную роль в устойчивом развитии.

Инновационные решения для сетей и ЦОД

Цифровые технологии повлияют на наше будущее — от развития мировой экономики до культуры, общества и окружающей среды. Чтобы поддержать постепенный переход к более интеллектуальному миру, Huawei представила на MWC 2023 новую серию передовых решений для упрощенных сетей. С их помощью центры обработки данных могут построить стабильную сеть для внедрения цифровых технологий.

"Huawei усилит присутствие на корпоративном рынке и будет продолжать применять инновации. Совместно с нашими партнерами мы обеспечим цифровизацию отрасли, поможем малым и средним предприятиям получить доступ к интеллектуальным данным и будем содействовать устойчивому развитию, вместе создавая новые ценности", — отметил Дэвид Ван (David Wang), президент подразделения Enterprise Business Grouр.

Huawei стремится помочь предприятиям создавать интеллектуальные облачные сети с упрощенной архитектурой и функциями энергосбережения, максимизируя цифровую производительность.

Среди новых решений Huawei — флагманский шассийный коммутатор ядра CloudEngine S16700 для кампусных сетей, интеллектуальные маршрутизаторы серии NetEngine 8000, унифицированный портфель продуктов DC DR с системой хранения данных и координацией оптических соединений (SOCC), CloudEngine 16800-X, являющийся первым в отрасли коммутатором постоянного тока, и т.д. Также Huawei сосредотачивается на инновациях в инфраструктуре центров обработки данных, разрабатывает новые центры обработки данных, делает их более экологичными, надежными и эффективными, обеспечивая наилучшие условия обслуживания.

"Школа женского лидерства в цифровую эпоху"

Каждый имеет право быть вовлеченным в процесс развития новых технологий. Huawei поддерживает идеи инклюзивного мира и делает шаги по обеспечению гендерного равенства в области ИКТ. В настоящее время идет прием заявок на участие в "Школе женского лидерства в цифровую эпоху", которая состоится летом в Валенсии. Школа соберет мировых экспертов, спикеров и менторов, которые проведут недельное интенсивное обучение. Конкурсантки смогут улучшить свои цифровые навыки и ознакомиться с ведущими технологическими решениями для достижения целей устойчивого развития.

Ускорение реализации интеллектуального мира создает новые ценности. По итогам MWC 2023 компания Huawei будет продолжать инвестировать и внедрять инновации совместно с мировыми партнерами, чтобы интегрировать информационно-коммуникационные технологии, ускорить цифровую трансформацию и способствовать развитию цифровой экономики.