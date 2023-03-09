Інновації від Huawei для побудови цифрового світу: підсумки MWC 2023

З 27 лютого до 2 березня 2023 року у Барселоні проходила провідна технологічна подія — Світовий конгрес мобільних технологій (MWC 2023). У заході взяли участь компанії з усього світу, які представили свої розробки та рішення для сприяння впровадженню цифрових інновацій. Huawei поділилася баченням розвитку цифрової галузі і презентувала нові продукти, які допоможуть зробити світ інтелектуальним і взаємопов’язаним для кожної людини, оселі й організації.

Смарт-освіта для інтелектуального майбутнього

Цифровізація освіти несе користь суспільству. Huawei продовжує використовувати інклюзивні підходи і презентувала під час MWC 2023 нове рішення для навчальних аудиторій — Smart Classroom 2.0. Ця розробка застосовує Wi-Fi 7 та інтелектуальні периферійні пристрої для впровадження інноваційних методів навчання.

"Новітні інформаційно-комунікаційні технології стоять на чолі цифрової трансформації в освіті. У тренді диверсифіковані канали навчання, імерсивний досвід і безбар’єрне навчання. Разом зі своїми партнерами Huawei прагне допомогти клієнтам створити цифрове підґрунтя, побудувати розумні кампуси та класні кімнати і цифровізувати навчальну діяльність. Разом ми просуваємо інтелектуальні середовища для навчання, що засноване на експериментальних та інтерактивних підходах для поліпшення якості освіти і дослідницьких можливостей", — прокоментував Марк Янг (Mark Yang), директор із питань освіти, Huawei Global Public Sector.

Рішення для розвитку цифрових технологій

Також під час виставки MWC 2023 компанія Huawei представила рішення, що сприятимуть розвитку цифрових технологій і хмарних послуг, зокрема KooVerse, Landing Zone, CCI, Cloud on Cloud, Saas Package, GaussDB та Pangu Industry Models.

До прикладу, рішення KooVerse є глобальною хмарною інфраструктурою Huawei. Ця технологія забезпечує преміальний хмарний досвід із затримкою лише 50 мс. Це підвищує рівень користування такими послугами, як відтворення аудіо і відео в реальному часі, геймінг та онлайн-навчання. KooVerse представлене у 78 зонах доступності (AZ) у 29 регіонах і забезпечує послуги клієнтам у понад 170 країнах та регіонах.

Ще одна інновація Huawei — Landing Zone — масштабоване рішення для автоматизації B2B-послуг перевізників. Воно гарантує багаторівневе керування хмарними ресурсами, аудит відповідності та фінансовий менеджмент для побудови ефективної системи управління ІТ на підприємствах.

Зв'язок у найвіддаленіших регіонах світу

У межах MWC 2023 асоціація GSMA нагородила Huawei за рішення RuralLink, що забезпечує підключення у сільській місцевості. Продукт отримав відзнаку GLOMO "Найкраща мобільна інновація для ринків, що розвиваються". Huawei RuralLink є вкрай важливим, адже приблизно 40% населення світу все ще не мають доступу до мобільного інтернету, зокрема у віддалених регіонах. RuralLink застосовує інноваційні технології і забезпечує всеосяжне покриття з надзвичайно низькою вартістю й енергоспоживанням. Це має вирішальне значення для поліпшення рівня освіти й охорони здоров’я, а також відіграє важливу роль у сталому розвитку.

Інноваційні рішення для мереж і ЦОД

Цифрові технології вплинуть на наше майбутнє — від розвитку світової економіки до культури, суспільства і довкілля. Щоб підтримати поступовий перехід до більш інтелектуального світу, Huawei представила на MWC 2023 нову серію передових рішень для спрощених мереж. Із їхньою допомогою центри обробки даних можуть побудувати стабільну мережу для впровадження цифрових технологій.

"Huawei посилить присутність на корпоративному ринку і продовжуватиме застосовувати інновації. Спільно з нашими партнерами ми забезпечимо цифровізацію галузі, допоможемо малим і середнім підприємствам отримати доступ до інтелектуальних даних і сприятимемо сталому розвитку, створюючи нові цінності разом", — зазначив Девід Ван (David Wang), президент підрозділу Enterprise Business Group.

Huawei прагне допомогти підприємствам створювати інтелектуальні хмарні мережі зі спрощеною архітектурою і функціями енергозбереження, максимізуючи цифрову продуктивність.

Серед нових рішень Huawei — флагманський шасійний комутатор ядра CloudEngine S16700 для кампусних мереж, інтелектуальні маршрутизатори серії NetEngine 8000, уніфікований портфель продуктів DC DR із системою зберігання даних і координацією оптичних з’єднань (SOCC), CloudEngine 16800-X, який є першим у галузі комутатором постійного струму тощо. Також Huawei зосереджується на інноваціях в інфраструктурі центрів обробки даних, розробляє нові центри обробки даних, робить їх більш екологічними, надійнішими й ефективнішими, забезпечуючи найкращі умови обслуговування.

"Школа жіночого лідерства в цифрову епоху"

Кожен має право бути залученим у процес розвитку нових технологій. Huawei підтримує ідеї інклюзивного світу та робить кроки до забезпечення гендерної рівності у галузі ІКТ. Наразі триває прийом заявок на участь у "Школі жіночого лідерства в цифрову епоху", яка відбудеться влітку у Валенсії. Школа збере світових експертів, спікерів і менторів, які проведуть тижневе інтенсивне навчання. Конкурсантки матимуть змогу поліпшити свої цифрові навички та познайомитися з провідними технологічними рішеннями для досягнення цілей сталого розвитку.

Прискорення реалізації інтелектуального світу створює нові цінності. За підсумками MWC 2023, компанія Huawei продовжуватиме інвестувати і впроваджувати інновації спільно зі світовими партнерами, щоб інтегрувати інформаційно-комунікаційні технології, прискорити цифрову трансформацію і сприяти розвитку цифрової економіки.