Держитесь подальше. Психологи рекомендуют не завязывать близких отношений с тремя типами личности

Забота о себе часто заключается в том, чтобы держать трудных людей на расстоянии, заявляет психолог.

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Мы все можем вспомнить людей, которые были разрушительной силой в нашей жизни — будь то бывший романтический партнер, друг или коллега. Оглядываясь назад, мы можем понять, что наши отношения с ними принесли больше вреда, чем пользы, и что наша нынешняя жизнь намного лучше без них. Но как распознать признаки потенциально разрушительных отношений, прежде чем вкладывать в них слишком много сил? Вот три вещи, на которые следует обратить внимание, чтобы уберечь себя от эмоциональных обломков нездоровой динамики отношений, пишет Forbes.

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Соблюдайте осторожность, вкладывая деньги в эмоционально недоступного человека

Стремясь к отношениям с эмоционально недоступным человеком, будь то романтические или платонические отношения, вы часто заставляете себя участвовать в танце "преследователь-отступник". В отношениях такого типа, чем больше вы преследуете другого человека, ища одобрения, близости и/или связи, тем больше он может отдаляться от вас. Это может быть крайне истощающим занятием, поскольку приводит к постоянному чувству неудовлетворенности, низкой самооценке и отстраненности.

Люди склонны считать, что мужчины чаще играют роль дистанцированных, но последнее исследование показывает, что и женщины нередко практикуют эмоциональное дистанцирование. Независимо от этого, чтобы отношения процветали, обе стороны должны быть заинтересованы и готовы выражать и наблюдать уязвимые места друг друга.

Избегайте не извиняющихся людей

Не извиняющийся — это человек, которому трудно признаться в своем поведении, особенно в тех случаях, когда извинения оправданы.

Все мы совершаем ошибки. Поэтому все мы должны уметь извиняться. Принесение извинений в критические моменты является важным компонентом здоровых отношений.

Более того, извинения не следует приберегать только для самых больших ошибок. Признание своих мелких ошибок имеет значение и показывает искреннюю заботу о человеке, который мог оказаться на стороне вашей ошибки.

Простое извинение: "Мне очень жаль, что я пришел позже, чем обещал, я пропустил свой будильник, пожалуйста, знайте, что я очень ценю наше совместное времяпрепровождение" с последующими корректирующими действиями — это все, что нужно.

Поскольку не извиняющийся часто не знает о своем бесцеремонном поведении, лучшим вариантом действий может стать обращение к нему. Если вы чувствуете, что не извиняющийся осознает, какой вред причинило вам его поведение, но все равно не хочет извиняться из принципа или из-за искаженного взгляда на ситуацию, вам, вероятно, лучше уйти из этих отношений.

Будьте осторожны с корыстными людьми, гонящимися за статусом

Все отношения в той или иной степени корыстны. Мы опираемся на других в поисках поддержки, связи, любви, дружбы, смеха и т.д. — то, что помогает нам чувствовать себя полноценными людьми.

Но бывают случаи, когда уравнение ценности становится однобоким. Например, есть много людей, которые ищут связи с другими, потому что это служит какой-то сиюминутной цели. Это прискорбный факт социальной жизни.

Такие люди часто связывают свою самооценку с материальными вещами, а не с дружбой и эмоциональными связями. По их мнению, нет ничего плохого в том, чтобы рассматривать отношения с кем-то как средство для достижения какой-то другой цели. К сожалению, часто именно вы остаетесь проигравшим в них.

Поэтому остерегайтесь искателей статуса, которые остаются рядом только для того, чтобы пожинать плоды того, что вы можете для них сделать. Как только они получат то, что им нужно, они, скорее всего, перейдут к следующей своей жертве.

Как бы ни было трудно иногда вычеркнуть токсичных людей из своей жизни, важно также знать, что односторонность таких отношений в конечном итоге принесет вам страдания и разочарования. Чем раньше вы отпустите их, тем легче будет перестроить свою жизнь в соответствии с вашими представлениями.

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