На ошибках учатся: гиперопека родителей лишает детей ощущения счастья и независимости

Ученые обнаружили, что стремление взрослых руководить детьми лишает их независимости, в которой они нуждаются.

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Новое исследование показало, что психическое здоровье детей ухудшается, потому что у них меньше возможностей играть и делать что-то самостоятельно. Несмотря на то, что взрослые хотят обеспечить безопасность детей, они не позволяют им быть самостоятельными, что вызывает у них тревогу, грусть и даже мысли о причинении себе вреда, пишет The Week.

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Тревога и депрессия становятся все более распространенными среди детей и подростков. Это большая проблема, которая была объявлена чрезвычайной. Есть много причин, почему это происходит, но новое исследование говорит, что одна из главных причин заключается в том, что у детей не так много возможностей для самостоятельных игр и исследований, как раньше. Взрослые хотят обеспечить безопасность детей, но они могут сделать их несчастными, не давая им необходимой свободы. Это может вызвать тревогу, депрессию и даже мысли о самоубийстве.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что рост психических расстройств связан с уменьшением на протяжении десятилетий возможностей для детей и подростков играть, бродить и заниматься деятельностью, не зависящей от прямого надзора и контроля со стороны взрослых. Несмотря на благие намерения, стремление взрослых направлять и защищать детей и подростков лишило их независимости, необходимой для психического здоровья, что способствовало рекордным уровням тревожности, депрессии и самоубийств среди молодежи.

"Родители сегодня регулярно получают информацию об опасностях, которые могут подстерегать детей без присмотра, и о ценности высокой успеваемости в школе. Но они почти не слышат противоположных сообщений о том, что для того, чтобы дети выросли хорошо адаптированными, им необходимо постоянно увеличивать возможности для самостоятельной деятельности, включая самостоятельные игры и значимый вклад в жизнь семьи и общества, что является признаком того, что им доверяют, что они ответственны и способны. Они должны чувствовать, что могут эффективно справляться с реальным миром, а не только с миром школы", – сказал Дэвид Ф. Бьорклунд, доктор философии, соавтор исследования и профессор кафедры психологии в научном колледже Чарльза Э. Шмидта при Атлантическом университете Флориды.

Исследование также показало, что свобода детей заниматься деятельностью, связанной с определенной степенью риска и личной ответственности, вдали от взрослых также уменьшилась за последние десятилетия. Рискованные игры, такие как залезание высоко на дерево, помогают защитить детей от развития фобий и снижают уровень тревожности в будущем, повышая уверенность в своих силах в чрезвычайных ситуациях.

Среди многих ограничений, влияющих на самостоятельную активность современных детей, выявленных в исследовании, — увеличение времени, которое они проводят в школе и за выполнением домашних заданий. Так, в период с 1950 по 2010 год средняя продолжительность учебного года в США увеличилась на пять недель. Домашние задания, которые раньше были редкостью или вообще отсутствовали в начальной школе, теперь являются обычным делом даже в детском саду. Более того, к 2014 году среднее время, проводимое на перемене (включая перемены, связанные с обеденным перерывом) в начальных школах, составляло всего 26,9 минут в день, а в некоторых школах перемены вообще отсутствовали.

"Основной категорией самостоятельной деятельности, особенно для маленьких детей, является игра, – говорит Бьорклунд, – Исследования, а также повседневные наблюдения показывают, что игра является прямым источником детского счастья".

Исследователи предполагают, что увеличение продолжительности школьного времени и давление на успеваемость на протяжении десятилетий могли повлиять на психическое здоровье не только потому, что отнимали время и возможности для самостоятельной деятельности, но и потому, что страх академической неудачи или страх недостаточной успеваемости является прямым источником дистресса.

"В отличие от других кризисов, таких как эпидемия COVID, это снижение самостоятельной активности и, следовательно, психического благополучия детей подкрадывалось к нам постепенно, в течение десятилетий, так что многие едва заметили это, – говорит Бьорклунд, – Более того, в отличие от других кризисов здравоохранения, этот кризис не является результатом высокоактивного вируса, а скорее результатом благих намерений, зашедших слишком далеко — намерений защитить детей и обеспечить, как многие считают, лучшее образование, как в школах, так и вне их стен".

В исследовании Бьорклунд и соавторы Питер Грей, ведущий автор и профессор-исследователь факультета психологии Бостонского колледжа, и Дэвид Ф. Лэнси, заслуженный профессор Колледжа гуманитарных и социальных наук Университета штата Юта, обобщают данные о значительном снижении в течение десятилетий возможностей для самостоятельной деятельности детей; значительном снижении в течение тех же десятилетий психического здоровья молодых людей; влиянии самостоятельной деятельности на счастье детей; и влиянии самостоятельной деятельности на формирование долгосрочной психологической устойчивости.

В заключение статьи отмечается, что забота о безопасности детей и ценность руководства со стороны взрослых должны быть смягчены признанием того, что по мере роста детям требуется все больше возможностей для самостоятельного управления своей деятельностью.

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