На помилках навчаються: гіперопіка батьків позбавляє дітей відчуття щастя та незалежності

Вчені виявили, що прагнення дорослих керувати дітьми позбавляє їх незалежності, якої вони потребують.

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Нове дослідження показало, що психічне здоров'я дітей погіршується, тому що у них менше можливостей грати та робити щось самостійно. Прпри те, що дорослі хочуть забезпечити безпеку дітей, вони не дозволяють їм бути самостійними, що викликає у них тривогу, смуток і навіть думки про заподіяння собі шкоди, пише The Week.

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Тривога та депресія стають все більш поширеними серед дітей та підлітків. Це велика проблема, яку було оголошено надзвичайною. Є багато причин, чому це відбувається, але нове дослідження говорить, що одна з головних причин полягає в тому, що у дітей не так багато можливостей для самостійних ігор та досліджень, як раніше. Дорослі хочуть забезпечити безпеку дітей, але можуть зробити їх нещасними, не давши їм необхідної свободи. Це може спричинити тривогу, депресію і навіть думки про самогубство.

Результати дослідження свідчать, що зростання психічних розладів пов'язані з зменшенням протягом десятиліть можливостей для дітей та підлітків грати, блукати і займатися діяльністю, яка залежить від прямого нагляду та контролю з боку дорослих. Попри добрі наміри, прагнення дорослих спрямовувати та захищати дітей та підлітків позбавило їх незалежності, необхідної для психічного здоров'я, що сприяло рекордним рівням тривожності, депресії та самогубств серед молоді.

"Батьки сьогодні регулярно отримують інформацію про небезпеки, які можуть підстерігати дітей без нагляду, та про цінність високої успішності в школі. Але вони майже не чують протилежних повідомлень про те, що для того, щоб діти виросли добре адаптованими, їм необхідно постійно збільшувати можливості для самостійної діяльності, включно з самостійними іграми та значним внеском у життя сім'ї та суспільства, що є ознакою того, що їм довіряють, що вони відповідальні та здатні. Вони повинні відчувати, що можуть ефективно справлятися з реальним світом, а не лише зі світом школи”, – сказав Девід Ф. Бьорклунд, доктор філософії, співавтор дослідження та професор кафедри психології у науковому коледжі Чарльза Е. Шмідта при Атлантичному університеті Флориди.

Дослідження також показало, що свобода дітей займатися діяльністю, пов'язаною з певним ступенем ризику та особистої відповідальності, далеко від дорослих також зменшилася за останні десятиліття. Ризиковані ігри, такі як залазіння високо на дерево, допомагають захистити дітей від розвитку фобій та знижують рівень тривожності у майбутньому, підвищивши впевненість у своїх силах у надзвичайних ситуаціях.

Серед багатьох обмежень, що впливають на самостійну активність сучасних дітей, виявлених у досліді, — збільшення часу, який вони проводять у школі та за виконанням домашніх завдань. Так, у період із 1950 по 2010 рік середня тривалість навчального року у США збільшилася на п'ять тижнів. Домашні завдання, які раніше були рідкістю або взагалі були відсутні у початковій школі, тепер є звичайною справою навіть у дитячому садку. Більше того, до 2014 року середній час, що проводиться на зміні (разом з змінами, пов'язані з обідньою перервою) у початкових школах, становив лише 26,9 хвилин на день, а в деяких школах зміни взагалі були відсутні.

"Основною категорією самостійної діяльності, особливо для маленьких дітей, є гра, – каже Бьорклунд, – Дослідження, а також повсякденні спостереження показують, що гра є прямим джерелом дитячого щастя".

Дослідники припускають, що збільшення тривалості шкільного часу та тиск на успішність протягом десятиліть могли вплинути на психічне здоров'я не тільки тому, що забирали час та можливості для самостійної діяльності, а й тому, що страх академічної невдачі чи страх недостатньої успішності є прямим джерелом дистресу.

"На відміну від інших криз, таких як епідемія COVID, це зниження самостійної активності і, отже, психічного благополуччя дітей підкрадалося до нас поступово, протягом десятиліть, так що багато хто ледь помітив це, – каже Бьорклунд, – Однак, на відміну від інших криз охорони здоров'я, ця криза не є результатом високоактивного вірусу, а скоріше результатом благих намірів, що зайшли надто далеко — намірів захистити дітей і забезпечити кращу освіту як у школах, так і поза її стінами».

У дослідженні Бьорклунд та співавтори Пітер Грей, провідний автор та професор-дослідник факультету психології Бостонського коледжу, та Девід Ф. Ленсі, заслужений професор Коледжу гуманітарних та соціальних наук Університету штату Юта, узагальнюють дані про значне зниження протягом десятиліть можливостей для самостійної діяльності; значному зниженні протягом тих самих десятиліть психічного здоров'я молодих людей; вплив самостійної діяльності на щастя дітей; та вплив незалежності на формування довгострокової психологічної стійкості.

На закінчення статті зазначається, що турбота про безпеку дітей та цінність керівництва з боку дорослих мають бути пом'якшені визнанням того, що зі зростанням дітей потрібно більше можливостей для самостійного управління своєю діяльністю.

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